PROMOZIONE/B – Taurisano-Leverano, al “Perrotta” l’atto finale della stagione 2023/24

Cala il sipario sul campionato di Promozione pugliese girone B. Domani pomeriggio, ore 16.30, ultimo atto ufficiale della stagione 2023/24, con la finale playoff tra Taurisano e Leverano.

I granata, da secondi in classifica nella stagione regolare, dietro il neo promosso Galatina, possono contare sul fattore campo e sul calore del “Luigi Perrotta”, che spingerà dal primo all’ultimo minuto di gioco i propri rappresentanti in campo. Di contro, il Leverano che si presenta da outsider al cospetto del Taurisano, dopo aver sfatato il fattore campo nella semifinale, vinta domenica scorsa ad Alberobello contro il Grottaglie.

I due scontri diretti giocati in campionato hanno visto prevalere il Taurisano, sia in casa, sia in trasferta, per 3-1. Arbitrerà il signor Mario Cantoro della sezione di Brindisi. In caso di parità al 90′, si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti; nel caso persista la parità, sarà dichiarato vincitore dei playoff il Taurisano per la miglior classifica nella stagione regolare. Il successo nei playoff di girone permetterà alla vincitrice di entrare nella speciale classifica per i ripescaggi in Eccellenza, tra la quinta e la sesta posizione. La finale playoff del girone A si giocherà tra FC Capurso e Lucera (arbitro il signor Albione della sezione di Lecce). L’Atletico Acquaviva, come il Galatina, è stato promosso da primo in Eccellenza.