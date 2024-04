PRIMA CATEGORIA/C – Volata Promozione, playoff, playout, retrocessione: il punto a 90 minuti dalla fine

Ultimi novanta minuti nel girone C di Prima Categoria quelli di domenica 28 aprile. Alla vigilia della 26esima e decisiva giornata di campionato, il Vernole (53) è il grande favorito per l’accesso diretto in Promozione pugliese, avendo due punti di vantaggio sul Capo di Leuca (51) e tre su Ruffano e Sava (50). Tra queste ultime due, è in vantaggio il Ruffano per miglior differenza reti negli scontri diretti.

Il calendario, però, non prevede un match agevole per la capolista, impegnata – sì – sul proprio campo, ma contro il Bagnolo (46), in lotta per l’ultima posizione nella griglia dei playoff. Più comodo, sulla carta, il match che attende il Capo di Leuca sul campo del Taviano (26), ormai senza obiettivi dopo aver centrato la salvezza. Idem per il Ruffano, in trasferta contro il San Pancrazio; il Sava, invece, è atteso dal Don Bosco Manduria, che proverà a vincere e a sperare di centrare la qualificazione playoff in extremis. In caso di arrivo al primo posto a pari punti a due squadre, si giocherà lo spareggio in campo neutro. In caso di arrivo al primo posto a pari punti tra tre o più squadre, si stilerà la classifica avulsa e le prime due disputeranno lo spareggio in campo neutro. Ai playoff andranno le squadre piazzate dal secondo al quinto posto con la regola dei sette punti tra seconda e quinta e tra terza e quarta.

In coda, retrocesso matematicamente lo Zollino, resta da ufficializzare il playout tra terzultima e penultima. In gioco ci sono ancora Avetrana (20), quartultima, Melpignano e Virtus Lecce, appaiate a 19, col Melpignano, però, in vantaggio negli scontri diretti sulla Virtus Lecce per averli vinti entrambi. E il calendario prevede lo scontro diretto tra Melpignano e Avetrana, mentre la Virtus Lecce andrà a giocare sul campo del Cursi ormai salvo.

—

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 26 – 13ª rit. – ULTIMA

(28.04.2024 h 16.30)

F. Taviano-Capo di Leuca

Melpignano-N. Avetrana

Vernole-P. Bagnolo

V. San Pancrazio-Ruffano

DB Manduria-Sava

Cursi-Virtus Lecce

G. Aradeo-Zollino