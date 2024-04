SECONDA CATEGORIA/C – In ballo playoff e retrocessione diretta: il punto a 90 minuti dalla fine

Ultima giornata anche per il campionato di Seconda Categoria girone C.

Con lo Squinzano già promosso in Prima, resta da delineare la griglia playoff. Il Città di Poggiardo (53) è matematicamente in finale; alle sue spalle, scalpitano il Vaste Poggiardo (46), il Soccer Dream Parabita (45) e il San Donaci (43). Dal Presicce-Acquarica in giù sono tutte ormai fuori dai giochi: il Presicce-Acquarica può arrivare a 45 ma è in svantaggio col Parabita negli scontri diretti; il Soleto può arrivare a 44 punti che non basterebbero a qualificarsi ai playoff per via della regola dei sette punti dalla seconda. Sarà volatona, quindi, tra Vaste Poggiardo, Parabita e San Donaci. Il calendario ci mette del suo: nell’ultimo turno sono in programma Città di Poggiardo-Vaste Poggiardo e San Donaci-Parabita. Si affronteranno, quindi, le squadre dal secondo al quinto posto.

In coda, è lotta a due per evitare la retrocessione diretta in Terza Categoria tra Salento Soccer Academy e Gioventù Muro, appaiate a 14 punti. In caso di arrivo a pari merito, pur essendo la Salento Soccer in vantaggio per gli scontri diretti, si andrebbe allo spareggio in campo neutro. Il calendario prevede, per la Salento Soccer, la visita sul campo della neopromossa Squinzano; per il Muro, gara casalinga contro il Soleto.

—

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 26 – 13ª rit. – ULTIMA

(28.04.2024 h 16.30)

GC Muro-Soleto

SG Surbo-KP Gallipoli

Presicce Acquarica-Real Neviano

Squinzano-Salento Soccer Ac.

San Donaci-SD Parabita

Tricase-VS Torchiarolo

CD Poggiardo-Vaste Poggiardo 91