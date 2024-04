ECCELLENZA – Bisceglie-Molfetta, finalmente si gioca. Ugento spettatore interessatissimo

Dopo il rinvio di domenica scorsa, domani pomeriggio alle 16.30 Bisceglie e Molfetta si giocheranno il posto in finale playoff contro l’Ugento, sfida che metterà in palio, domenica 5 maggio, un posto in Serie D. Al “Gustavo Ventura” arbitrerà il signor Andrea Copelli della sezione di Mantova. In caso di pareggio al 90′, le squadre giocheranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; in caso di ulteriore pareggio, sarà il Bisceglie, come prima classificata nel girone A (prima con 64 punti, a +7 dal Molfetta), a passare il turno.

L’Ugento, dominatore del girone B è, dunque, spettatore interessatissimo.

Chi perderà lo spareggio tra Ugento e la vincente Bisceglie-Molfetta, però, non dovrà abbandonare del tutto le speranze di Serie D, potendo raggiungerla attraverso gli spareggi nazionali per le seconde di Eccellenza che prenderanno il via il 26 maggio con gare di semifinale e finale, andata e ritorno. Per chi andrà in fondo agli spareggi nazionali, insomma, la stagione si chiuderà il 16 giugno.