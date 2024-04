LECCE – Gotti predica concentrazione: “Non cadiamo nell’eccesso opposto, salvezza da raggiungere”. I convocati

Grande occasione domani per il Lecce, che davanti ai suoi tifosi può fare un grosso passo in avanti nel percorso alla ricerca della salvezza ospitando il Monza. A presentare la gara, come al solito, mister Luca Gotti.

Domani allo stadio ci sarà un clima particolare, ma il tecnico predica concentrazione: “Quando capitano delle situazioni così positive si rischia di passare all’eccesso opposto e cullarsi anziché essere sotto pressione. Quello che dobbiamo fare noi è di pensare solo alla salvezza. Godiamoci il lavoro è stato fatto per prenderci questi punti, l’applicazione e l’attenzione. L’obiettivo dobbiamo ancora raggiungerlo”.

Dal Sassuolo al Monza, ci sono delle similitudini: “La partita di domani, sulla carta, ha delle analogie rispetto a quella di domenica scorsa, così come ce ne saranno domani. Il Monza, per il suo percorso, per molti ha più qualità. Alcune cose si sovrappongono, così come altre cose si possono sovrapporre a quella della Roma, perché anche il Monza vuole gestire la partita”.

Berisha è elemento da tenere in grande considerazione: “Lo ritengo un ragazzo di grande prospettiva, è giovane per percorso e minutaggio. Bisogna cercare di fargli fare un percorso giusto, che diventi un circolo virtuoso. E’ un ragazzo del quale ho grande stima calcistica”.

Lo stesso si può dire per Burnete: “Non rivelo alcun segreto di stato dicendo che ho preso lui e un altro ragazzo della Primavera per dire che ho pensato a loro. Mi piacerebbe tenere aggregati però questi ragazzi alla prima squadra, perchè fa parte di percorso di crescita. Ho detto però che considerando che la Primavera gioca a Cagliari, gli ho consigliato di giocare con la Primavera questa settimana”.

Su modulo e scelte offensive: “Pierotti può giocare anche come punta centrale. Sansone può fare il trequartista centrale perchè si è evoluto nel tempo. Possiamo aggiungere come alternative anche il fatto che Almqvist ha fatto la seconda punta. Rientra nell’ottica della mente aperta che mi riservo sempre di tenere”.

La pressione gioca sempre un ruolo particolare: “La pressione ha giocato uno scherzo limitante al Sassuolo. Noi dobbiamo avere la giusta pressione che deve farci andare nella direzione di attenzione e atteggiamento”.

Infine, sul match della scorsa settimana: “Sulla vittoria si può lavorare su certe cose, quando si perde su altre. Io ho cercato di proporre alcuni piccoli upgrade, serve il momento giusto. Ma ho chiare le proposte calcistiche che voglio fare, in una settimana di questo tipo si può fare perchè sono più ricettivi ad una proposta”.

I convocati per Lecce-Monza:

PORTIERI: Falcone, Brancolini, Samooja, Borbei;

DIFENSORI: Baschirotto, Gendrey, Gallo, Touba, Venuti, Pongracic, Dorgu;

CENTROCAMPISTI: Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia;

ATTACCANTI: Almqvist, Piccoli, Pierotti, Sansone, Krstovic.