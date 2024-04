PROMOZIONE/B – Prosecuzione senza reti, il Grottaglie batte la Rinascita Refugees. La nuova classifica

Grottaglie batte Rinascita Refugees 1-0 nella prosecuzione del match valido per la 22esima giornata del girone B di Promozione pugliese.

La partita, in un primo momento, si sarebbe dovuta rigiocare dal 1′, secondo quanto deciso dal Giudice sportivo, prima della decisione della Corte d’Appello Territoriale che ha riformato la sentenza di primo grado, disponendo che la partita in questione sarebbe dovuta partire dal minuto 83′ e dal punteggio di 1-0 per il Grottaglie (gol di Vallejos, partita giocata il 3 marzo). Al centro della questione, c’è l’errore tecnico dell’arbitro che espulse il portiere della Rinascita Sanneh per aver toccato il pallone con le mani su retropassaggio volontario di un compagno di squadra. In undici contro dieci, poi, il Grottaglie segnò anche il secondo e il terzo gol.

Oggi, quindi, si è ripartiti dall’83′ e dall’1-0 e nulla è successo sino al triplice fischio.

Questa è la nuova classifica del girone B a 90 minuti dalla fine:

Galatina 59

Taurisano 58

Grottaglie 50

Leverano 48

Rinascita Ref. 44

Copertino 36

Talsano 31

V. Locorotondo 31

Atl. Tricase 29

R. Carovigno 28

P. Galatone 25

Veglie 19

Ceglie 17

Cedas Avio BR 17