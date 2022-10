PROMOZIONE/B – Filotto Brilla Campi, alle sue spalle arriva il Racale: i tabellini della 3ª giornata

Promozione pugliese, girone B: tutti i tabellini della terza giornata.

COPERTINO-MESAGNE 2-3

RETI: 11′ pt e 45′ st Birtolo (M), 17′ pt Cocciolo (C), 44′ pt Ciccarese D. (C), 45′ pt Miccoli (M)

COPERTINO: Colapietro, Voli, Zecca, Marasco, Indirli, Elia, Marrocco (16′ st Ciccarese A.), Cocciolo, Ciccarese D. (40′ st Lorenzo), Libertini (40′ st Stifani), Giannuzzi. All. Renis.

MESAGNE: Caccetta, De Luca, Schirinzi, lotito, Orfano, Bartolomeo, Miccoli (22′ st D’Ippolito) Difino (30′ st Sacco), Birtolo, Morello, Reddavide. All. Ribezzi.

ARBITRO: Cipriani di Bari.

—

V. LOCOROTONDO-TALSANO 2-2

RETI: 18′ pt rig. De Comite (T), 34′ pt Turnone (L), 35′ pt Grillo (T), 39′ st Simon (L)

V. LOCOROTONDO: Palmisano, Colucci, Turnone, Venere, Sportelli (29′ st Pascullo), Giannetti, Palazzo, Caroli (5′ st Coroforte), Lacirignola (35′ st Teribia), De Carolis (5′ st Simon), Mohcine (18′ st Diwouta). All. Gidiuli.

TALSANO: Sestino, Montervino, Campani, D’Urso, Dima, Franco, Bello, Grillo, De Comite, Gatto, Sozzo (20′ st Giannotta). All. Mimosa.

ARBITRO: Maestoso di Lecce.

NOTE: espulsi al 18′ st Giannetti (L), al 26′ st Gidiuli (all. L.).

Gara combattuta e divertente al “Viale Olimpia”, che si chiude senza vinti, né vincitori. Ospiti avanti al 18’ con un rigore trasformato da De Comite. Gioia che dura poco: al 34’, Turnone ristabilisce la parità con un diagonale che s’insacca alla destra di Sestino. In questo caso, la gioia locale dura ancora meno: un minuto dopo, un gran tiro di Grillo dalla distanza manda i tarantini avanti di uno al riposo. Le cose, per la Virtus, si complicano al 25’ della ripresa, quando rimane in dieci per l’espulsione di Giannetti ma la formazione barese, nonostante l’inferiorità numerica, agguanta il pari a sei minuti dal 90’ con uno spunto di Simon.

—

LEVERANO-ATL. TRICASE 3-4

RETI: 7′ pt e 18′ pt Rosafio (T), 11′ pt e 45′ pt De Michele (L), 22′ pt Quarta (L), 36′ pt Suwareh rig. (T), 39′ pt Moretto (T)

LEVERANO: Bruno, Cardinale, Marzano (1′ st Sperti), Ancora, Erroi (1′ st Raganato), De Carli, Puscio, Spedicato, Quarta, De Michele, Lionetti. All. Verdesca.

ATL. TRICASE: Bibba, Rizzo E. (18′ st Desiderato), Sacchi, Urso (48′ st Sanapo), Rizzo J., Moretto, Rosafio (18′ st Caputo), Palumbo, Suwareh, Manisi, Mariano. All. Citto.

ARBITRO: Fusco di Brindisi.

—

G. MELENDUGNO-BRILLA CAMPI 0-2

RETI. 35′ pt Simeone, 48′ st Caravaglio

G. MELENDUGNO: Gallo, Rutigliano, Greco, Cretì, Chiri, Garrapa, De Matteis (9’ st Petrachi), Verri (29’ st Rizzo), Belmonte, Fanigliulo, Fitto (23’ st Mancarella). D. acc. Taurino.

BRILLA CAMPI: Laghezza, Spedicato, Innocente, Iaia, Tondo, Narducci (28’ st Capodieci), Resinato (36’ st Greco), Caravaglio, De Ventura (14’ st Valzano), Marti, Simeone (17’ st Zurlo). All. Patruno.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

NOTE: Espulsi Gallo e Giannaccari (M).

Il Brilla Campi marcia spedito. La squadra di Patruno passa anche a Melendugno e conserva il comando della classifica a punteggio pieno dopo tre gare. Il Melendugno si batte, comunque, con orgoglio, nonostante la differenza di caratura tecnica col più quotato avversario. Nella prima frazione, il Brilla prende in mano le redini del gioco ma i rossoneri chiudono bene tutti gli spazi e provano a pungere in ripartenza. Gallo deve compiere solo una parata, su tiro di Resinato, poi capitola al 35’ quando Simeone sfrutta un’indecisione dei difensori e mette dentro lo 0-1. Nella ripresa, i locali alzano il baricentro mettendo in difficoltà il Brilla con gli spunti di Fanigliulo e Garrapa. In pieno recupero, Gallo viene espulso per aver interrotto una chiara occasione da gol, decisione duramente contestata dal Melendugno. In precedenza, era stato espulso anche il secondo portiere Giannaccari. Caravaglio approfitta della situazione e trasforma la punizione del definitivo 0-2 al 93’.

—

CEGLIE-ATL. MARTINA 0-0

CEGLIE: Costantino, Roma (Salamina), Di Coste (Baratto), Maggi, Galetta, Bojang, Cellamare, De Pasquale, De Gaetani, Zaccaria (Di Pietrangelo), Serio. All. Del Vecchio.

ATL. MARTINA: Quarto, Lippolis, Cosenza (Conte), Ngracanj, Vinci, Camassa, Crostofaro (Miola), lisi, pergola (Abbracciavento), Musli, Martulli (Lippo). All. Satalino.

ARBITRO: Specchia di Casarano.

—

VEGLIE-ATL. RACALE 0-1

RETI: 18′ st Flordelmundo rig.

VEGLIE: Margiotta, Tedesco, Romano, Vetrugno (39′ st Quarta), Malerba, Mignano, De Lorenzis, Bruè, Baca, Lillo (41′ st Almeyra), Verri. All. Politi.

ATL. RACALE: Centonze, Ruggeri F., My, Giglio, Dambrosio, Bazan, Milessi, Maruccia, Melono, Flordelmundo (34′ st Parlati), Ruggeri M.. All. Longo A.

ARBITRO: Troccoli di Bari.

—

CEDAS AVIO BRINDISI-TAURISANO 0-1

RETI: 48′ st rig. Durantini

CEDAS AVIO BR: Lamarina, De Vincentis D., Cantoro (Piliego), Morleo, Galluzzo, Lazio, Giorgino (Maggio), Menga (Brina), Maglie, Manta, Castano (Motti). All. Caputo.

TAURISANO: Potenza, Stifani, Ferraro, Zilli (Preite), Alessandrì, Di Seclì, Pellegrino, Galati (Durantini), Vantaggiato, Antonazzo (De Solda), De Giorgi (Leggio). All. Botrugno.

ARBITRO: Albano di Taranto.

NOTE: Espulso Lamarina (CA).