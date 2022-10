ECCELLENZA/B – Quattro vittorie esterne, un trio al comando a punteggio pieno: i tabellini della 3ª giornata

Eccellenza pugliese girone B, terza giornata: tutti i tabellini.

CD GALLIPOLI-OSTUNI 5-2

RETI: 3′ pt Perrino (O), 12′ pt Sansò (G), 30′ pt e 22′ st Chiatante (G), 10′ st Falconieri (G), 37′ st Litti (O), 49′ st Negro (G)

CD GALLIPOLI: Passaseo, Benvenga, Cardinale, Fruci, Signorelli, Nazaro, Falconieri (32′ st Iurato), Sansò (30′ st Caputo), Quarta (29′ st Negro), Scialpi, Chiatante. All. Carrozza A.

OSTUNI: Mendive, Renna, Litti, Otero (19′ st Pendinelli), Cassano, Albaqui M., Marzio, Perrino, Marchionna, Negro (26′ st Quagliana), Albaqui F. (23′ st Marino). All. Kreshpa.

ARBITRO: Laluce di Barletta.

—

ARBORIS BELLI-GINOSA 2-0

RETI: 8′ st e 45′ st Di Cosola

ARBORIS BELLI: Loliva, Labarile (19′ st Carbotti), Terrafino, Leggiero (38′ st Agostino), Biundo, Cantalice, Salvi, Dimola (46′ st Pace), Di Cosola, Mastronardi (21′ st Muolo), Leone. All. Girolamo.

GINOSA: Grieco, Bitetto, Bitetti, Coronese (12′ st verdano), De Palma, Donvito (26′ st Vapore), Caponero (29′ st Pulpito), Romeo, Facecchia (29′ st Schembri), Fumai, Richella. All. Pizzulli.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

—

TOMA MAGLIE-AVETRANA 0-1

RETI: 43′ pt Gonzalez

TOMA MAGLIE: De Donno, Miccoli (25′ st Delle Site), Piscopiello, Maiolo, Martinez, Pasca, Lopez, Maraschio (4′ st De Giorgi), Nestola, Regner, Negro. All. Oliva.

AVETRANA: De Marco, Lomartire (29′ st Kofol), Trisciuzzi, Medaglia, Fabiano, Tamborrino, Massaro (29′ st Cava), Sibilla, Gonzalez, Varietti (23′ st Conte), Marangione (46′ st Altavilla). All. Crescenzio.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

UGENTO-MANDURIA 2-3

RETI: 2′ pt e 46′ pt Cavaliere (M), 2′ st Cordary (U), 12′ st rig. Russo (M), 42′ st Olibardi (U)

UGENTO: De Leo, Carrozzo, De Sousa (30′ st Olibardi), Venegas, Veron, Perez, Serrano (38′ st Lollo), Maroto, Munoz, Espinar, Cordary (43′ st Alvarez). All. Salvadore.

MANDURIA: Maraglino, Marinelli, Pino (32′ st Mancuso), Aquaro, Dorini, De Maria (28′ st Napolitano), Kouame (28′ st Onesto), D’Arcante, Procida (9′ st D’Ettorre), Russo, Cavaliere (28′ st Portoghese). All. Passiatore.

ARBITRO: Tierno di Sala Consilina.

NOTE: espulso al 44′ pt Munoz (U).

Un cinico Manduria passa a Ugento e conserva il comando della classifica, in condominio con Città di Gallipoli e Avetrana. I giallorossi si battono sino alla fine ma non riescono a riacciuffare gli avversari, recriminando anche su alcune decisioni arbitrali, a loro dire, ingiuste. Pronti, via e il Manduria è già avanti grazie a Cavaliere che finalizza al meglio una fulminea ripartenza biancoverde. L’Ugento gioca bene, mette sotto il Manduria ma si complica la vita da solo: al 44’, Munoz si fa espellere per una gomitata ad un avversario e gli ospiti ne approfittano subito per raddoppiare, ancora con Cavaliere. Anche in questo caso, proteste ugentine contro l’arbitro. Seppur in dieci uomini, i locali accorciano le distanze con Cordary, in avvio di ripresa, ma i messapici ristabiliscono le distanze al 12’ grazie a un rigore trasformato da Russo. L’Ugento non ci sta e attacca con generosità, spuntando il gol del 2-3 con Olibardi, a tre dalla fine. Ma ormai è troppo tardi. Al triplice fischio, tensioni tra le due squadre, divise a fatica dalla terna arbitrale.

—

NOVOLI-OTRANTO 0-1

RETI: 44′ st Trovè

NOVOLI: Isceri, Tarantino, Amato, Quarta, Martinez, Capone, Palazzo (17′ st Falco), De Blasi (40′ st Campilongo), Carrino (42′ pt Mossolini), Poleti, Delgado (17′ st Giannotti). All. Marangio.

OTRANTO: Caroppo, Angelini, Mancarella, Marino Di., Cisternino (11′ st Trovè), Marino Da., Valentini, Mariano, Assalve (11′ st Frisco), Villani, Piccinno (14′ pt Tourè, 44′ st Gallo). All. Tartaglia.

ARBITRO: Antonini di Rimini.

(fonte: US Otranto) Due su due. Il Città di Otranto festeggia la seconda vittoria in altrettante trasferte e sale a quota sei punti in classifica. Finisce 1-0 a favore dei biancazzurri, a decidere il gol di Checco Trovè sui titoli di coda del match. L’undici allenato da mister Graziano Tartaglia scende in campo con il 2003 Luca Assalve al centro dell’attacco, supportato ai lati da Villani e Piccinno. Dopo un inizio di gara nel quale i locali collezionano tre calci d’angolo, proprio il numero 11 idruntino, la squadra oggi è in campo con la maglia nerogialla, è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio al ginocchio. Al quarto d’ora si fa vedere l’Otranto. Cross dalla destra di Villani, si inserisce Cisternino che schiaccia di testa, ma la sfera va oltre la traversa. Sul fronte opposto è attento a tu per tu con Delgado, la conclusione dell’attaccante novolese è respinta. Il primo tempo prosegue con il Città di Otranto in controllo e allo scadere di frazione imbastisce una bella azione corale: al tiro va Tourè, il pallone è contrato da un difensore in maniera decisiva.

La seconda frazione di gioco si apre con il Novoli che cerca di guadagnare campo, ma sul fronte opposto a rendersi per primo pericoloso è Marino sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La sfida è aperta, le squadre cercano l’affondo giusto, sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla sinistra, un avanti di casa colpisce sul secondo palo, la sfera bacia la traversa ed esce. Dopo un buono spunto di Palazzo dalle parti di Caroppo, il Città di Otranto riconquista metri e si rende pericoloso. Spunto personale di Villani al 26’, avversari seminati in progressione e tiro di poco fuori. Daniele Marino incoccia il montante della porta di Isceri ancora di testa. Episodio dubbio in area di rigore locale, l’arbitro lascia correre. Al 44’, la stessa situazione si verifica in area idruntina, il direttore di gara segue lo stesso canovaccio e lascia giocare. Ma il finale è diverso: Trovè controlla palla è si fa 60 metri di corsa, salta il portiere e deposita in porta di prepotenza nonostante il recupero di un avversario. È l’azione che decide la gara e regala la vittoria alla Città di Otranto. Domenica prossima, match casalingo, l’avversario di giornata sarà il Massafra.

—

VIRTUS MATINO-GALLIPOLI F. 2-3

RETI: 18′ pt Monopoli (G), 23′ pt Luciano (G), 34′ pt Gomez (G), 4′ st aut. Monopoli (M), 7′ st Bastos (M)

VIRTUS MATINO: Diallo, D’Andria (7′ pt Oltremarini), Monteleone, Pirretti, Casalino, Barulli, Azzinnari (7′ pt Pedace), Cannizzaro (1′ st Maniglio), Alemanni, Chagas (1′ st Bastos), Elia (37′ st Ferramosca). All. De Marco.

GALLIPOLI F.: Catelli, Manca, Coronese, Luciano, Gomez, Fabiani, Pennetta (28′ st Calò), Monopoli, Santomasi, Romano, De Fabrizio (21′ st Castellaneta). All. Calabuig.

ARBITRO: Decimo di Napoli.

NOTE: espulsi Diallo, Oltremarini (M), Gomez (G).

(fonte: US GALLIPOLI F.): Partita batticuore al “Basurto” di Racale in cui succede letteralmente di tutto. Interamente dei giallorossi il primo tempo che poi perdono lucidità dopo il gol del 1-3 dei padroni di casa del Matino. La Virtus, dopo altri tre minuti, si porta anche sul 2-3 ma non riuscirà a trovare il punto del pari. Il Gallipoli scatta dai blocchi di partenza nel migliore dei modi e dopo 3’ c’è subito uno dei tanti episodi che indirizza la partita. Pennetta lancia a rete Santomasi che supera Diallo e viene atterrato al limite dell’area. L’estremo difensore di casa rimedia il cartellino rosso e la partita prende la direzione giallorossa. Al 16’, due calci d’angolo pericolosissimi battuti in fila dal Gallipoli, con protagonista, in entrambi i casi, Monopoli: il primo tentativo di tacco è respinto dal neo-entrato Pedace, il secondo è un colpo di testa che sorvola di un soffio la traversa. Questo è il preludio al gol del capitano giallorosso che arriva giusto 2’ più tardi: Pennetta apre sulla destra per De Fabrizio, che appoggia per l’accorrente numero 8 giallorosso, bravo a non sbagliare a tu per tu con Pedace. Al 21’ il Matino ha subito la palla del pari con Alemanni che libera il destro in area di rigore e centra il palo, sul ribaltamento di fronte Manca riparte sulla destra e viene fermato da Pedace in angolo. Dal corner nasce il gol dello 0-2: Luciano si avventa su una corta respinta della difesa su cross di Romano, controlla e scarica un gran destro al volo che coglie il palo interno prima di insaccarsi in rete. Il Gallipoli continua a tenere il comando delle operazioni ed al 34’ cala il tris: il solito Romano dalla bandierina centra per Gomez che firma lo 0-3. Al 40’ Pedace evita il quarto gol intervenendo di piede sul destro di Santomasi, liberatosi ottimamente in area di rigore.

La ripresa si apre con la reazione del Matino: al 4′ arriva un autogol di Monopoli, che devia nella propria porta un calcio di punizione di Alemanni battuto verso il centro dell’area. Nemmeno altri 3’ e la gara si riapre completamente: Bastos scatta sul filo del fuorigioco e raccoglie un lancio in profondità freddando Catelli da distanza ravvicinata. La reazione di un Gallipoli in superiorità numerica è immediata per cercare di portarsi nuovamente in vantaggio con Pennetta prima che all’8’ libera il sinistro in area di rigore e poi con Monopoli su calcio di punizione, ma Pedace fa buona guardia. Pirretti ha due buone occasioni per pareggiare poi una partita che vede due altri cartellini rossi, uno per parte, con Gomez ed Oltremarini che vanno rispettivamente sotto la doccia in anticipo per un doppio giallo ed un rosso diretto. Il centrocampista dei padroni di casa al 15’ calcia fuori di poco ed al 41’ centra una clamorosa traversa, sulla cui ribattuta si avventa Bastos che mette in rete, ma viene pescato in posizione irregolare. Dopo 3’ di recupero gli ultimi assalti dei padroni di casa non vanno a buon fine, il Gallipoli centra il terzo risultato utile consecutivo ed il primo successo in campionato, mentre il Matino resta a quota 0 punti in classifica.

—

S. MASSAFRA-CASTELLANETA 0-0

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Ligorio (39′ st Olive), Brescia (18′ st Dettoli), Marchetti, Zizzi, Carlucci, Galeone (34′ st Marinaci), Ventimiglia (18′ st Amatulli), Caruso, Malagnino (27′ st Mingolla), Girardi. All. Serio.

CASTELLANETA: Maggi, Fiore, Russo, Sernia (5′ st Schirizzi), Prete, Djeng, Fede (14′ st Torricelli), Guasco, Mcphee (19′ st Tiberi), Ardino, Natella (42′ st Festa). All. D’Alena.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.