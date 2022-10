NARDÒ – Dalla Lucania arriva l’ennesimo 0-0. Ragno: “Dobbiamo essere più cattivi sotto porta..”

Occasione sciupata per il Nardò a Venosa contro il Lavello. I granata non riescono a sfruttare le diverse palle gol costruite (tra cui anche un pallone che ha colpito un palo), così come nemmeno i dieci più recupero minuti di superiorità numerica, dovuta all’espulsione di D’Angelo. Dalla Lucania, quindi, arriva il terzo 0-0 consecutivo che permette, comunque, al Nardò, di restare in scia alle prime della classifica.

Per mister Nicola Ragno: “Quella col Lavello è stata una gara equilibrata, anche se, negli ultimi minuti, abbiamo sfiorato il gol in un paio di occasioni, ma, alla fine, il nostro portiere non è stato impegnato più di tanto. Dovevamo fare attenzione al Lavello, una squadra che gioca a calcio a viso aperto. Il terzo 0-0 consecutivo? Prendiamo quello che c’è di buono, ossia che non subiamo i nostri avversari e possiamo vantarci di avere, oggi, la miglior difesa del torneo. I miei ragazzi, però, devono essere più cattivi sotto porta, dobbiamo fare la scelta giusta in alcune occasioni”.

Domenica prossima, gara casalinga contro la Cavese.

—

IL TABELLINO

Venosa (PZ), stadio “M. Lorusso”

domenica 2 ottobre 2022, ore 15

Serie D/H 2022/23, giornata 5

LAVELLO-NARDÒ 0-0

LAVELLO (4-3-3): Trapani; Lara, Bruno, Collura (38′ st Quarta), D’Angelo; Monaco, Acampora, Romano (13′ st Grande); Guaita (26′ st Di Stasio), Emsis, Prado (19′ st Puntoriere). All. Zeman.

NARDÒ (4-4-2): Viola; Orlando, De Giorgi, Urquiza, Russo; Mengoli (15′ st Agnello), Mariano (1′ st Gjonaj), Guadalupi, Antonacci; Dambros (33′ st Lucatti), Polichetti (33′ st Fedel). All. Ragno.

ARBITRO: Silvestri di Roma.

NOTE: espulso al 36′ st Trapani (L) per doppia ammonizione.

—

