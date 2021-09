PROMOZIONE/B – Città di Gallipoli stacca tutti. Leverano, aggancio al secondo posto: i tabellini della 3ª

Vincendo anche sul campo del Brilla Campi, la Città di Gallipoli si isola in vetta alla classifica del girone B di Promozione pugliese, approfittando del mezzo passo falso interno del Taurisano contro il Locorotondo. Al secondo posto sale il Leverano, che passa in extremis, e su rigore (contestato dai locali) sul campo del Capo di Leuca. Primo punto per il Galatina contro l’Avetrana, successo interno, targato Munua, per il Tricase sul Novoli. Pari a reti bianche tra Veglie e Talsano, mentre il Melendugno spreca troppo (ancora un rigore fallito da Palma) e viene punito dallo Spartan Legend.

I tabellini:

BRILLA CAMPI-CD GALLIPOLI 0-3

RETI: 2′ pt Carrozza, 39′ sty Iurato, 43′ st rig. Sansò

BRILLA CAMPI: Napoli, Spedicato (24′ st Frisenna), Iaia A., Iaia S., Tondo, Buono, Resinato, Podo, Macchia (13′ st Caravaglio), Lupo (19′ st Lonbgo), Greco. All. Patruno.

CD GALLIPOLI: Passaseo, Vergori, Matere, Cardinale, Schirosi, Imed (13′ st Iurato), Sansò, Carrozza, Negro (33′ st Mounchid), Doukoure, Scialpi (40′ st Malerba). All. Carrozza A.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

—

GALATINA-AVETRANA 1-1

RETI: 3′ pt Carciullo (G), 31′ st Sanyang (A)

GALATINA: Minerba, Leanza, Mingiano, Pascali, Bramato, Costantini, Aloisi, Zaminga, Gabrieli, Giorgetti, Carciullo. All. Contaldo.

AVETRANA: Laghezza, Maggio (De Gaetani), Di Giulio (Altavilla), Eleni, Angelè, Talò, Sanyang, Gioia, Birtolo, Malagnino, Massaro (Spada). All. Crescenzio.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

TAURISANO-V. LOCOROTONDO 2-2

RETI: 2′ pt Ciurlia (T), 40′ pt Galiano (L), 42′ pt Montaldi (L), 4′ st Vantaggiato (T)

TAURISANO: Potenza, Arnisi, Musio, Zilli (32′ st Manganaro), Ciurlia, Gigante, Di Seclì, Galati, Vantaggiato, De Giorgi, Torsello (43′ st Luca). All. Bray.

V. LOCOROTONDO: Costantino, Lacirignola, Angelini, Venere (43′ st Speciale), Anglani, Neglia (32′ st Camassa), Salamina (43′ st D’Onghia), Galiano, Montaldi, Palazzo, Pantaleo (32′ st Potenza). All. Rosato.

ARBITRO: Nasca di Barletta.

NOTE: ammoniti Zilli, Gigante, Galati (T), Palazzo, Salamina, Potenza (L).

—

VEGLIE-TALSANO 0-0

VEGLIE: Polito, Palma, Errico, Dan Almajiri (21′ st Lillo), Camassa, De Luca, Indirli (45′ st Andriani), Commendatore, Campioto (30′ st Alemanno), De Lorenzis, Libertini. All. Calabrese.

TALSANO; Miccoli, Lecce, Montervino (21′ st Peluso S.), Ungaro, Ciardo, Franco, Bello (6′ st Quero), Grillo, Peluso C. (13′ st Galante), Mignogna (30′ st Gatto), De Comite. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Rossi di Molfetta.

—

ATL. TRICASE-NOVOLI 1-0

RETI: 17′ st Munua

TRICASE: Bibba, Mauro (48′ st Marzo), Orlando, Rizzo, Citto, Silva (32′ st Zocco), Diallo (1′ st Caputo), Otmani, Bonaventura, Rosafio, Munua. All. De Giuseppe.

NOVOLI: Reho, Quarta, Fasiello, Franco, Gurau, Capone (26′ st Fedele), Palazzo, Scarcella (11′ pt Cocciolo), Massaro, (23′ st Campilongo). All. Tartaglia.

ARBITRO: Montrone di Bari.

—

CAPO DI LEUCA-LEVERANO 2-3

RETI: 14′ pt Pirelli (CL), 28′ pt De Michele (L), 22′ st Ponzo (CL), 30′ st Pasculli (L), 45′ st Quarta rig. (L)

CAPO DI LEUCA: Potenza, De Santis (24′ st Degiorgi), Maiolo, Florio, Cassiano, Caracciolo (44′ st Mij), Pirelli (34′ st Fersini), Imperato (8′ st Crisafulli), Ponzo, Monteduro, Greco (17′ st Costantini). All. Corvaglia.

LEVERANO: Tramacere, De Giorgi, Spedicato, Caputo (8′ st Paiano), Decarli, Pasculli, Lauretti (37′ st Mazzotta), Kone (24′ st Pedone), Quarta (49′ st Fonte), De Michele (44′ st Dell’Anna), Giannuzzi. All. Verdesca (Renis squal.).

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

NOTE: ammoniti Maiolo, Florio, Cassiano, Ponzo, Degiorgi (CL), Caputo, Paiano, Mazzotta (L); espulso Bilanzone (L) dalla panchina.

—

G. MELENDUGNO-PS LEGEND 0-2

RETI: 10’ st Cecere, 20’ st Crudele

G. MELENDUGNO: Gallo, De Giorgi, Colagiorgio (10′ st Palma), Nocco, Magnolo, Greco, Permeti, De Mitri (22′ st Fanigliulo), Brindisi (30′ st Tarantino, 40′ st Chiriatti), Delle Site (15′ st Verri), Vergari. All. Castrignanò.

PS LEGEND: Giampetruzzi, Olindo, Cecere (31′ st Diwouta), Lorusso, Crudele (40′ st D’Aprile), Bruno, Ciriello, Perrone, Camara, Nazaro (20′ st Letizia), Sana (10′ st D’Angelo). All. Passarelli.

ARBITRO: Carpentiere di Barletta.

NOTE: ammoniti Brindisi, Vergari (M), Perrone, Giampetruzzi, Ciriello (SL). Al 27’ st Palma (M) fallisce un rigore.