SERIE B – Il Pisa rallenta, super rimonta Brescia. Classifica marcatori, avanzano Coda e Di Mariano

Dopo sei giornate, non c’è più alcuna squadra ancora a punteggio pieno in Serie B. Il Pisa pareggia a Parma e interrompe una straordinaria serie di cinque vittorie di fila. Il Brescia rimonta ad Ascoli e si porta a -2 dai nerazzurri; a seguire, la coppia Cremonese-Ascoli. Il Lecce, in compagnia del Benevento, è quinto, dopo la terza vittoria in sette giorni, colta sabato a Cittadella, quinto risultato utile consecutivo dopo il ko della prima giornata a Cremona.

Guadagna posizioni la coppia gol Coda-Di Mariano (tre a testa). Per l’Hispanico, in totale, sono già cinque le reti stagionali (compresa la doppietta in Coppa Italia a Parma). In vetta c’è un terzetto: Lucca, bomber del Pisa, raggiunge Corazza (Alessandria) e Mulattieri (Crotone).

La classifica marcatori dopo la sesta giornata:

5 RETI: Corazza S. (Alessandria), Mulattieri S. (Crotone), Lucca L. (Pisa);

4 RETI: Dionisi F. (Ascoli), Okwonkwo O. (Cittadella), Lapadula G.. (Benevento);

3 RETI: Galabinov A. (Reggina), Colombo L. (Spal), Gori G. (Cosenza), Moreo S. (Brescia), Coda M. (Lecce), Di Mariano F. (Lecce);

DUE RETI: Bajic R. (Brescia), Baldini E. (Cittadella), Saric D. (Ascoli), Van de Looi T. (Brescia), Buonaiuto C. (Cremonese), Man D. (Parma), Jagiello F. (Brescia), Insigne R. (Benevento), Mihaila V. (Parma), Rosi A. (Perugia), Vido L. (Cremonese), Leris M. (Brescia), Sibilli G. (Pisa), Viviani F. (Spal), Proia F. (LR Vicenza), Dany Mota (Monza), Falletti C. (Ternana), Cerri A. (Como);

UNA RETE: Tuia A., Strefezza G. (Lecce) e altri 80 giocatori.

(foto: Massimo Coda, ph. Coribello/SalentoSport)