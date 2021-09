FEMMINILE – Lecce Women, quaterna alla Fesca Bari in Coppa. Indino: “Ma continuiamo a sbagliare tanto, e non va bene”

Quattro gol alla Fesca Bari, ma potevano essere anche di più. A Castrignano dei Greci, vittoria in Coppa Italia con qualche rammarico per il Lecce Women (che deve recuperare il match contro l’Apulia Trani) dopo il 3-1 ottenuto contro il Match Point Matera nella prima giornata.

Il commento dell’allenatrice giallorossa, Vera Indino: “In effetti, continuiamo a sbagliare tante occasioni davanti alla porta avversaria e questo non va assolutamente bene. Era già accaduto contro il Matera, ora si è ripetuto anche contro la Fesca Bari che ne ha approfittato per restare in partita quando invece avremmo potuto chiuderla già nel primo tempo. Mi rendo conto che c’è ancora tanto da lavorare per farci trovare pronte per l’inizio del campionato di Serie C”.

Il successo del Lecce Women porta la firma del capitano Serena D’Amico, autrice di una doppietta, di De Benedetto e Marsano. Ora la sfida con l’Apulia Trani, che sarà decisiva per il passaggio del turno, dopodiché le giallorosse si concentreranno sull’esordio in campionato del 10 ottobre sul campo del Coscarello Cosenza.

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-FESCA BARI 4-2

RETI: 4′ pt Bitetto (B), 6′ pt rig. e 20′ pt D’Amico (L), 5′ st Di Benedetto (L), 10′ st Ceci (B), 26′ st Marsano (L)

LECCE WOMEN: Rizzon, Sozzo (40′ st Bocchieri), Felline, Zawadzka, De Punzio (39′ pt Pomes), Marsano, Guido (1′ st Guido), Cucurachi, Cazzato, D’Amico, Bisanti (34′ st Maci; 45′ st Monno). In panchina: Rollo, Spedicato, Polo. Allenatrice Vera Indino.

FESCA BARI: Sforza (26′ pt Stella), De Mattia, Marvulli, Trotta, Ladisa (1′ st Antonacci), Maffei (1′ st Alfonso), Morisco, Ceci, Defilippis (26′ pt Miacola), Caputo, Bitetto. Allenatore Axhenti Ontanio.

ARBITRO: Pascuccio di Ariano Irpino.

NOTE: ammonite Morisco e Stella (B). Angoli: 9-2. Recupero: pt 2′; st 5′.