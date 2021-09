VOLLEY – Modena-Taranto-Casarano, due test match d’altissimo livello in arrivo a Ugento

In attesa dell’inizio dei campionati, la Leo Shoes, insieme al Casarano Volley, organizza una festa della pallavolo che si terrà venerdì e sabato prossimi, 1° e 2 ottobre, al Pala Ozan di Ugento, alla presenza di due formazioni di altissimo livello come la Modena Volley e la Prisma Taranto.

Sul taraflex dell’impianto ugentino, quindi, si avvicenderanno il Casarano Volley, neo promosso in A3 e già membro della Modena Volley Academy, e la formazione tarantina, futura avversaria del team emiliano, allenato da coach Andrea Giani.

Venerdì, alle ore 18, si affronteranno Modena e Casarano, accomunate dallo stesso sponsor Leo Shoes. Sabato 2, sempre alle 18, confronto diretto tra il Modena e il Taranto.

Saranno due giornate di spettacolo e di grandi emozioni. Si potrà assistere all’evento prenotando il biglietto d’ingresso (le cui modalità di vendita saranno comunicate in seguito, ma i cui proventi andranno tutti in beneficienza). La due giorni di pallavolo sarà anche trasmessa in diretta tv, per poter permettere a tutti di poter fruire di questo grande evento, con la speranza che l’emergenza Covid cessi quanto prima.

L’asd Casarano Volley ringrazia l’Amministrazione comunale di Ugento, per la disponibilità nel fornire uno spazio adeguato ad una manifestazione così importante per tutti gli amanti dello sport, e i presidenti delle altre due società, Pedrini (Modena) e Bongiovanni (Taranto) per aver accolto l’invito a partecipare a questo evento.

(foto: l’amichevole tra Modena e Casarano giocata nel gennaio 2020)