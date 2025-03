PROMOZIONE/B – Cade ancora il Taurisano, l’Otranto appaia il Terre di A&R al secondo posto: i tabellini della 27ª

Seconda sconfitta nelle ultime tre gare per la capolista Taurisano che cade a Tricase, tornato alla vittoria dopo una serie negativa di un solo punto conquistato nelle precedenti otto partite. Tre punti guadagnati dalla prima posizione per l’Otranto che vince senza problemi a Veglie, mentre si ferma il Terre di Acaya e Roca, piegato in casa dal Trepuzzi. Continua la scalata del Matino che infila la terza vittoria consecutiva superando in extremis a Copertino. Pesante sconfitta del Leverano sul campo del Maglie. In coda semaforo rosso per il Grottaglie che incassa otto reti dalla Rinascita Refugees, tre punti per il Mesagne che supera il Locorotondo.

I tabellini della 27esima giornata di Promozione girone B.

—

TRICASE-TAURISANO 1-0

RETI: 47′ pt Caputo

TRICASE: De Donno, Puzzovio, Turco, Zocco, Giannuzzi, Palumbo, Esposito, Caputo (30′ st Cantellanos), Ciriolo (25′ st De Giorgi), Vatavu (40′ st camara), Buttera (45′ st Cortese). All. Toma.

TAURISANO: Rollo, Quaranta, Mele, Sansò, Cavalieri, Pasca, Solidoro (3′ st Delgado), Brue, Castrì (25′ st Negro G.), Mingiano (40′ st Maiolo), Angelini (3′ st Amico). All. Manco.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

SAVA-RS CRISPIANO 1-1

RETI: 18′ st Riezzo (S), 39′ st Paciulli (C)

SAVA: Maraglino, Di Maggio, Lomartire, Motti (33′ st Dieme M.), Sampietro, Danese, Riezzo, Lotito, Scarci (28′ st De Pascalis), Malagnino, Narducci. All. Colluto.

RS CRISPIANO: Annicchiarico, Paciulli, Leggieri, Nasole M., Cissè, Bello (1′ st Caminiti), Nasole F., D’Angelo, Del Sole (9′ st Dima), De Bartolomeo, Palumbo (11′ st Scialpi). All. Peluso.

ARBITRO: Albione di Lecce.

—

A. TOMA MAGLIE-LEVERANO 3-0

RETI: 12′ st Ongania, 37′ st Mossolini, 45′ st Urso

A. TOMA MAGLIE: Carretta, Tecci, Caicedo, Galvez, Dorini, Castellaneta, Tabares (1′ st Ongania), Diaz, Fernandez (48′ st Urso), Mossolini, Duarte (33′ st Romano). All. Giuliatto.

LEVERANO: Bruno, Ruben, Rutigliano, Ancora (40′ st Valentino), Gubello, Soriano, Sanyang, Spedicato, Palazzo, De Carlo (42′ st Quarta), De Luca (5′ st Pasculli). All. Pedone.

ARBITRO: Carolini di Bari.

—

VEGLIE-OTRANTO 0-5

RETI: 17′ pt e 19′ st Vigliotti, 26′ pt e 25′ st Valentini Mat., 14′ st Marzo

VEGLIE: Arnesano, De Vanna Ligori (26′ st Panzanaro), Quarta F. (12′ st Quarta S.), Ribezzi, Del Monte, Corallo, Cherif (22′ st Marsico), Mbengue, Musardo, Ciucci (6′ st Diop). All. Maci.

OTRANTO: Caroppo (41′ st Luceri), Angelini (21′ st Mauro), Vigliotti, Dollorenzo, Liquori, Piccinni, Marzo, Valentini Mat. (27′ st Greco), L.Martin (15′ st Sall), Pietrangelo, Piccinno (27′ st Calò). All. Mazzeo.

ARBITRO: Gialluisi di Barletta.

(US Città di Otranto) – Cinque gol in trasferta e il Città di Otranto riaggancia il secondo posto in classifica. Tre punti importanti quelli conquistati da Andrea Caroppo e compagni sul campo del fanalino di coda Veglie, formazione che non lesina però impegno e orgoglio, e aggancia il Terre di Acaya e Roca alle spalle del Taurisano. Gli idruntini allenati da mister Mazzeo scendono in campo pagando diverse assenze di peso: i difensori Conte e Beron, il mediano Simone Negro e gli attaccanti Taveri e Tourè, colpito quest’ultimo dalla scomparsa del padre e tornato in Senegal per i funerali del genitore. La partita prende subito la strada migliore per gli ospiti. La punizione velenosa di Marco Vigliotti, terzo gol consecutivo da quando il mancino leccese è diventato papà, porta in vantaggio l’Otranto già al 17’. Passano meno di dieci minuti e lo stesso numero tre impegna ancora su calcio piazzato il portiere avversario, sulla respinta si avventa Matteo Valentini che sigla il raddoppio. In apertura di ripresa, i biancazzurri chiudono la contesa. Minuto 11’e Lautaro Martin smarca in area di rigore Mattia Marzo, il cui destro passa sotto le gambe di Arnesano e finisce in porta. Al 19’, con la complicità dell’estremo difensore di casa, Vigliotti ancora protagonista su calcio di punizione: poker servito. Il quinto e ultimo gol della contesa è siglato da Matteo Valentini, anche lui due volte a segno, che insacca con un rasoterra sul primo palo al termine di una bella azione corale. Nella girandola di sostituzioni di rito il match si trascina sino al triplice fischio finale. Sono 57 i punti messi in cassaforte dal Città di Otranto. Domenica prossima in cartellone la sfida casalinga al Mesagne.

—

MESAGNE-V. LOCOROTONDO 4-1

RETI: 6′ pt Salvi (L), 24′ pt Vantaggiato (M), 15′ st Sozzo (M), 31′ st Keita (M), 41′ st Cidera (M)

MESAGNE: Sestino, Cidera, Lovisi, Orfano, Lippo, Assindi, Manta Ale. (33′ st Pisani), Politi, Vantaggiato (22′ st Grande), Sozzo (27′ st Keita), Manta And. All. Di Serio.

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Lacirignola, Colucci (25′ st Palmisano), Prete, Convertini (22′ st Turnone), Natale (22′ st Sory), Neglia, Salvi, Dos Santos, Romanazzo (38′ st Tursi), Caruso. All. Calabretto.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

—

TERRE DI ACAYA E ROCA-TREPUZZI 0-1

RETI: 45′ st Daf

TERRE DI ACAYA E ROCA: Mingiano, De Nigris, Montagnolo, Plevi, Vizzini, Luperto, Felline, BNolognese (10′ st Murrone), Rutigliano, De Giorrgi, Cisternino. All. Colagiorgio.

TREPUZZI: Centonze, Renna, Donno, Riezzo, De Mitri, Fracella, Miccoli, Daf, Cavaliere, Falco, Alemanni (20′ st Campagna). All. De Nitto.

ARBITRO: Bruno di Lecce.

—

R. REFUGEES-GROTTAGLIE 8-0

RETI: 14′ pt, 35′ pt, 9′ st rig., 27′ st e 33′ st Ndoye, 15′ st e 37′ st Thiam, 45′ st Dele

R. REFUGEES: Diop Ma., Cissè, Ndiaye, Diop, Duku, Gueye (33′ st Dele), Ndom, Ouedraogo, Ndoye, Agbere (1′ st Thiam), Niang. All. Hassane.

GROTTAGLIE: Sy, Petrosino, Donia, Campana, Dunat, Orlando, Magno, Motolese, Camassa (22′ st Ciraci), Moretti, Malendu. All. Camarro.

ARBITRO: Rizzo di Casarano.

—

COPERTINO-VIRTUS MATINO 0-1

RETI: 45′ st Pirretti

COPERTINO Picciotti, Franco (43′ st Lillo), Della Bona (6′ st Nestola), Bruno, Stella, Conte, Pinto, Mazzotta, Almeyra, Frisenda, Ciccarese. All. Caragiuli.

V. MATINO: Russo, Suppressa, De Vito, Maraschio (16′ st Sperti), Maruccia, Monteleone, Nestola, Giannuzzi, Carrino, Pirretti (46′ st Muci), Villani (23′ st Seclì). All. Cimarelli.

ARBITRO: Bombini di Molfetta.

—

CAROVIGNO-R. PUTIGNANO 2-2

RETI: 33′ pt Diwouta (C), 44′ pt Casulli (P), 19′ st Greco (C), 43′ st Amendolagine (P)

CAROVIGNO; Lamarina, Sbano (38′ st Marino), Perrone M., Lanzilotti T., Perrone A,m Talò, Kaba, Odone, Turco M. (35′ st Turco F.), Greco, Diwouta. All. Franco.

R. PUTIGNANO: Angelini, Vinella, Palazzo, Daddato (41′ st Franchini), Casulli, Muolo, Colella (1′ st Calio), Amendolagine, Laera, Nitti, Di Cosola (43′ st Sportelli). All. Palazzo.

ARBITRO: Altomare di Molfetta.