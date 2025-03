ECCELLENZA – Racale, derby di rigore. Colpaccio Brilla Campi. KO Galatina, Novoli e Gallipoli: i tabellini della 35ª

Cade clamorosamente il Galatina dopo quattro vittorie consecutive, cedendo il passo al Ginosa già retrocesso. Non ne approfitta appieno il Polimnia che non va oltre lo 0-0 casalingo con lo Spinazzola e guadagna un solo punticino nei confronti dei biancostellati che conservano il secondo posto e due lunghezze proprio sul Polimnia. Quarto posto per il Canosa che travolge a domicilio il Novoli, superato dal Racale che s’impone nel derby col Gallipoli con un rigore di Flordelmundo. Giovedì i biancazzurri di Calabuig riceveranno l’Acquaviva nel recupero e, con una vittoria, potrebbero archiviare il discorso salvezza. In zona playout pareggi per Manduria, Foggia Incedit e Corato; successi per Unione Calcio, Bitonto e Brilla Campi (sul campo del Barletta neopromosso in D). Cade in casa il Massafra.

I tabellini della 35esima giornata di Eccellenza pugliese.

ATL. RACALE-GALLIPOLI 1-0

RETI: 2′ pt rig. Flordelmundo

ATL. RACALE: Catelli; Giglio, Layus, Guevara; Sasso, Flordelmundo (30′ st Romano), Centonze Fe. (42′ st Fitto), Milessi, Pennetta (34′ st Filippi Filippi); Barbero, Gutierrez (42′ st Gravina). All. Calabuig.

GALLIPOLI: Menendez (15′ st Centonze Fr.); Galan, Iborra, Cardinale (1′ st Bellino); Sansò (15′ st Morleo), Tarantino (31′ pt Amarildo), Scialpi, Della Rocca (21′ st Schirosi), Benvenga; Ramirez, Prinari. All. Sportillo.

ARBITRO: Giorgino di Milano.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Al Racale basta un calcio di rigore di Flordelmundo per avere la meglio sul Gallipoli che, invece, prosegue nel momento no: solo un punto racimolato nelle ultime tre partite. Al “Basurto” spira un forte vento trasversale che, inevitabilmente, influirà sul gioco e sulle gambe dei calciatori. Prima del fischio d’inizio, applausi per i piccoli dell’Under 15 del Racale, allenati da Giuseppe Scorrano, vincitori del proprio girone. Il gol-partita arriva dopo soli 90 secondi: corto retropassaggio di Galan verso il proprio portiere, sul pallone si avventa Pennetta atterrato da Menendez. Rigore, trasformato da Flordelmundo con un preciso tiro a mezz’altezza, Menendez intuisce ma non ci arriva. Doccia fredda per il Gallipoli che stenta a riorganizzarsi e a liberarsi dal pressing avversario. La squadra di Sportillo si getta con generosità in avanti ma la manovra è lenta e imprecisa, soprattutto nell’ultimo passaggio. Il Racale ha gioco facile nel chiudersi e ripartire. Alla mezzora Tarantino abbandona il campo per infortunio: Sportillo si gioca la carta Amarildo per rinforzare l’attacco ma i suoi non vanno oltre al guadagnare una manciata di corner. È il Racale, anzi, a rendersi ancora minaccioso con un cross di Flordelmundo che, complice una deviazione avversaria, stava per sorprendere Menendez, bravo poi a rinviare. Nell’intervallo, Sportillo inserisce Bellino per Cardinale, il Gallipoli ritorna in campo con fare più incisivo. Al 4’ mischia in area racalina chiusa con un debole colpo di testa di Amarildo che poi al 9’, involontariamente, respinge un bel tiro da fuori di Prinari, destinato nello specchio della porta. Al 20’ Sportillo esaurisce tutti i cambi a caccia di una scossa per riagguantare quantomeno il pari ma Amarildo, sotto porta, è poco incisivo. Al 26’ squillo Racale con Pennetta che cerca il gol da posizione defilata trovando la respinta a mano aperta di Centonze. C’è più Racale che Gallipoli nel finale: al 33’ Gutierrez incespica al momento del tiro dal limite. Al 39’ bordata da fuori di Benvenga che s’impenna di un metro oltre l’incrocio. Al 41’ puntata stile futsal di Barbero in area con grande respinta di Centonze. Nei sei minuti di recupero succede pochissimo. Al triplice fischio è festa per il Racale che si mette in tasca un pezzetto di salvezza. Giovedì sarà recupero contro l’Acquaviva, ancora in casa. Il Gallipoli rallenta ancora: a fine partita, squadra convocata dai tifosi sotto il proprio settore e invitata, metaforicamente, ad un maggiore impegno.

BARLETTA-BRILLA CAMPI 0-1

RETI: 40′ st Facecchia

BARLETTA: Massari; Pinto (21′ st Casella), De Gol, Parisi; Giambuzzi, Leone, Bayo, Lavopa (21′ st Lattanzio); Rotondo, Scaringella (36′ st Turitto), Dicuonzo. All. De Candia.

BRILLA CAMPI: De Matteis; Attanasio, Tondo, Carrozzo, Cucci; Torres, Iaia, Carlucci; Marti, Mascarenhas (37′ st Diop), Poleti (26′ st Facecchia). All. Patruno.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

NOVOLI-CANOSA 1-4

RETI: 1′ pt, 3′ pt e 44′ st Jimenez (C), 44′ pt Sanchez (C), 5′ st Pignataro (N)

NOVOLI: Suma, D’Andria (44′ st Elia), Lamarina (22′ st Parisi), Maccarrone, Lobjanidze, Soares, Garnica, Galan (6′ st quarta), Pignataro, De Blasi, Ginard (22′ st Zecca). All. Luperto.

CANOSA: Tarolli, Milano, Lamacchia, Solano, Gomes, Talin, Sanchez (15′ st Gomis Mendy), Barrasso (45′ st Pizzulli), Jimenez (43′ st Santoro), Mangialardi, Coco (44′ st Ciannamea). All. Lanotte.

ARBITRO: Ragno di Molfetta.

CORATO-MANDURIA 1-1

RETI: 15′ pt Ingredda (C), 28′ st Chiochia (M)

CORATO: Lacirignola, Ripanto, Suriano, Rantucho, Fanelli, D’Alba, Volpe (26′ st Joof), D’Argenio, Santos (26′ st Campitello), Sidibè, Ingredda. All. Diaw.

MANDURIA: Maggi, Farucci, Chiochia, Stranieri, Martina, D’Ettorre, Sernia (26′ st Rizzo), Sosa, Caragnulo (26′ st Mandurino), Palumbo (26′ st Coronese), Perchaud. All. Marsili.

ARBITRO: Matera di Bari.

GALATINA-GINOSA 0-1

RETI: 51′ st Kaial

GALATINA: Passaseo, Patarnello, Mancarella J., Fruci, Mora (30′ st De Blasi), Monteduro, Gueye, Legari, Romano (1′ st Oltremarini), Molina, Mancarella G. (30′ st Mariani). All. Tartaglia.

GINOSA: Coletta, Spinelli, Giaracuni, Lippo, Cicala, Patrinelli, Fede (21′ st Avantaggiato), Schirizzi (15′ st Fanelli), Ferrero, Gatto, Kaial. All. Pizzulli.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

S. MASSAFRA-UC BISCEGLIE 1-2

RETI: 38′ st e 42′ st Pelosi (UC), 40′ st Mirizzi (B)

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Pavone (39′ st Mirizzi), Secondo, D’Arcante, Fabiano, Carlucci, Sergio (17′ st Spataro), Richella (13′ st Perrino), Serafino, Girardi (33′ st Maiorino), Russo. All. Malacari.

UC BISCEGLIE: Lullo, Miano, Guglielmi, Bufi (7′ st Daleno), Dembele (29′ st Pelosi), Farinola, Ngom, Paolillo, De Blasio, Amoroso, Mastrapasqua (29′ st Di Corato). All. Di Giorgio.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

POLIMNIA-N. SPINAZZOLA 0-0

POLIMNIA: Rizopoulos, Prekducaj, Divittorio, Zaccaria, Panebianco (14′ st Gernone), Zizzi, Loseto, Conteh (10′ st Urbano), Camara (32′ st Melono), Lanzone (19′ st Ramos), Galano. All. Anaclerio.

N. SPINAZZOLA: Liso, Cappellari, Cagnetta, Bocchino, Losapio, Colonna, Bux, Fucci (32′ st Dinelli), Corado, Bonanno, Emane (36′ st Garcia C.). All. Zinfollino.

ARBITRO: Saponaro di Bari.

BISCEGLIE-BITONTO 0-1

RETI: 34′ pt Bozzi

BISCEGLIE: Baietti, Cutrignelli, Di Fulvio, Visani, Ciurlo (13′ st Lella), Martinez (13′ st Pedrini), Pizzutelli, Altamura (24′ st Salvador), Forbes (39′ st Aceto), Manzari, Palazzo (13′ st Latorre). All. Di Meo.

BITONTO: Addario, Marchitelli, Cantalice, Cannito, Senè (46′ st Demichele), Lacassia, Lavoratti, Napoli (37′ st Trofo), Grumo, Bozzi, Aprile. All. Modesto.

ARBITRO: Pina di Como.

FOGGIA INCEDIT-ATL. ACQUAVIVA 1-1

RETI: 11′ pt Cicerelli (F), 41′ st Bongermino (A)

FOGGIA INCEDIT: Tigre (11′ pt De Troia), Rubino (37′ st Virgilio), Dascoli M. (19′ st Morisco), Stele, Pissinis, Rodriguez, Cormio, Cicerelli, Bevilacqua, Colella, Siclari (11′ st Dascoli C.). All. La Salandra.

ATL. ACQUAVIVA: Bozzi, Di Cillo, Lovero, Cannone, Difino, Bonasia, Guglielmi (37′ st Pellegrini), Gernone, Bongermino, Marasciulo, Novelli (28′ st Vigna). All. Leonino.

ARBITRO: Albano di Taranto.

ARBORIS BELLI-MOLFETTA 0-2

RETI: 14′ pt Moreno, 4′ st Esposito

ARBORIS BELLI: Menegatti, Angelini, Biundo (9′ st Garcia), Mezzapesa, Turnone, Fumarola, Natola (16′ st Taldone), Convertino (44′ st Camassa Gio.), Ganoshi (29′ st Buccoliero), Longo (36′ st Camassa Gia.), Torrisi. All. Solidoro.

MOLFETTA: Lutzardo, Thiam, Stellone, Mercurio (31′ st Forgione), Moreno (45′ st Lafronza), Mastrorilli (7′ pt Camara), Esposito, Vino, Partipilo, Romio (36′ st Taccarelli), Secka (40′ st Obama). All. Carbone.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.