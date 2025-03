VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Seconda Divisione: risultati 16.03.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (Pool Promozione, giornata 7 – 9 mar.): Melendugno-Macerata 0-3.

CLASSIFICA: Omag S.G. Marignano 67 – Macerata 62 – Messina 56 – Busto Arsizio 52 – Itas Trentino 48 – Brescia 43 – Altafratte 41 – Melendugno 37 – Cremona 35 – Costa Volpino 30.

PROSSIMO TURNO (23 mar.): Brescia-Melendugno.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (playoff, gara 1): Reggio Calabria-Aurispa 3-2.

PROSSIMO TURNO (playoff, gara 2 – 23 mar.): Aurispa-Reggio Calabria.

(US Aurispa Volley – Davide Ruberto) – Aurispa Links sfiora l’impresa a Reggio Calabria. Aggrediti alcuni tesserati, la protesta del club salentino.

Coach Giuseppe Ambrosio schiera gli schiacciatori Ferrini e Mazzone, il palleggiatore Fabroni, l’opposto Penna, i centrali Deserio e Maletto, e il libero Cappio. Parte forte Aurispa Links per la Vita, con un buon turno di battuta di Maletto e due muri di Deserio, cui seguono l’attacco all’incrocio delle righe di Penna e un altro muro che spinge coach Polimeni a chiedere il primo timeout di giornata (4-8). Laganà accorcia le distanze, Zappoli attacca un mani out e la battuta di Picardo fa male ai salentini, ma la reazione di Aurispa Links per la Vita non si fa attendere e i salentini ripristinano le distanze con Penna che mette a terra un grande pallone per il +4 (11-15). Il break degli ospiti continua e coach Polimeni chiama il timoeut (11-17). Laganà crede alla rimonta e trova il punto con una potente diagonale, mentre l’ace Lazzaretto manda coach Ambrosio al timeout. Il primo tempo di Maletto e l’attacco di Mazzone, su geniali intuizioni di Fabroni, riporta i salentini sul +4 (16-20). Ferrini all’incrocio delle righe precede un nuovo tentativo di rimonta dei calabresi che vanno sul -2 (20-22). Penna sfrutta una freeball, Mazzone trova il mani out e l’errore in battuta di Lazzaretto consegna il set ai salentini (22-25).

Ferrini apre il secondo set con due punti di fila, seguito dagli attacchi stratosferici di Penna e dalla battuta pungente di Ferrini (1-5). Coach Polimeni è costretto a chiedere timeout ma non riesce a interrompere la spinta propulsiva dei salentini, che incrementano ulteriormente il vantaggio e mandano l’allenatore dei calabresi al secondo timeout in poco tempo (3-9). Il break della Domotek viene interrotto da un errore dei padroni di casa, che però recuperano altri punti sino al -3 (10-13). Mazzone attacca una diagonale stretta nei tre metri e il primo tempo firmato Fabroni-Maletto ripristina la distanza di sicurezza (11-15). L’ottimo servizio di Fabroni permette di aumentare il vantaggio e i tanti errori in battuta della Domotek fissano il punteggio sul 15-20. Zappoli e Laganà provano a riaprire il set, ma i salentini mettono le cose in chiaro: Mazzone è una sentenza e il suo ennesimo attacco vincente porta i salentini a un passo dalla conquista del secondo set, chiuso poco dopo grazie alla battuta sbagliata di Soncini (20-25).

Il terzo set vede una Domotek più convinta provare un’insperata rimonta (5-3). Penna trova l’incrocio delle righe dopo il conforto del videochek che cambia la decisione dell’arbitro, ma i calabresi sembrano crederci e vanno ancora a punto con Zappoli e Stufano, costringendo coach Ambrosio al timeout (10-6). Penna va a punto da posto due e da posto quattro ma Reggio Calabria incrementa il vantaggio grazie anche all’ace di Laganà (14-9). Anche Penna risponde con un ace ma è troppo poco per guidare la reazione che, nonostante il timeout di coach Ambrosio, non arriva (20-12). Coppa e Colaci sostituiscono Maletto e Mazzone, Reggio Calabria continua a spingere e arrivano altri due cambi con Cimmino e D’Alba che rilevano Penna e Fabroni. Coppa trova un bel primo tempo ma il finale è tutto in discesa per i calabresi che riaprono il match (25-17). Da segnalare l’infortunio di Stufano, costretto ad uscire dal campo per un problema alla caviglia.

Parte benissimo Aurispa Links per la Vita che spinge sull’acceleratore e va sul +4: Fabroni serve i suoi compagni a meraviglia, Cappio si rende protagonista di una serie di grandi difese e Mazzone mette a terra i primi palloni (1-5). I salentini tornano a giocare ad altissimi livelli e si spingono sul + 5 mandando coach Polimeni al timeout (4-9). La Domotek torna a fare la voce grossa e rimonta clamorosamente sino a trovare il pareggio, con coach Ambrosio che deve chiamare timeout per scuotere i suoi (11-11). La pipe di Mazzone arriva dopo due grandi salvataggi di Cappio, poi si gioca punto su punto. Penna vince una contesa a rete, Mazzone trova il mani out ma Reggio Calabria mantiene sempre due punti di vantaggio sui salentini (17-15). Penna in diagonale e Ferrini con un mani-out trovano la parità, prima del vantaggio di Deserio con un monster block (18-19). Il finale è avvincente ma Reggio Calabria si porta sul +2 e coach Ambrosio chiede timeout (23-21). Mazzone va a centrare l’incrocio delle righe ma Lazzaretto e Laganà chiudono il set completando la rimonta e mandando le due squadre al tiebreak (25-22).

Mazzone apre il tiebreak conquistando due punti di fila, prima con un mani out poi con una murata, quindi coach Polimeni chiama timeout dopo un errore dei suoi (0-3). Una decisione contestatissima a favore di Reggio Calabria riporta i padroni di casa sul -1, poi si gioca punto su punto. Zappoli e Penna si sfidano a colpi di ace, ma il lungolinea di Mazzone e l’attacco di Penna portano Aurispa Links per la Vita sul +3 al cambio campo (5-8). Arriva un’altra una diagonale potente di Penna che si ripete poco dopo in lungolinea (6-10). Un doppio cartellino rosso serve per placare il nervosismo sotto rete e concede un punto ad entrambe le squadre. Il finale è caldissimo: Reggio Calabria si riavvicina con l’ace di Picardo e coach Ambrosio chiede timeout (10-11). A questo punto la partita viene sospesa per intemperanze del pubblico e soltanto l’intervento delle forze dell’ordine consente la ripresa delle ostilità. Due punti di Aurispa Links per la Vita non placano Reggio Calabria, che completa l’ennesima rimonta della serata con il solito Laganà a decidere il match con una diagonale (16-14).

Domotek Reggio Calabria – Aurispa Links per la Vita 3-2 (22-25; 20-25; 25-17; 25-22; 16-14).

Domotek Reggio Calabria: Esposito, Laganà 26, Lazzaretto 18, Soncini, Stufano 6, Picardo 11, Lopetrone (L1), Giuliani, De Santis, Galipò, Lamp, Pugliatti, Murabito 4, Zappoli Guarienti 16. All. Antonio Polimeni, vice all. Vandir Sergio Dal Pozzo.

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 20, Marco Fabroni, Alessio Ferrini 9, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 31, Alessandro Coppa 1, Dario Iannaccone, Michele Deserio 19, Gabriele Maletto 13, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Giuseppe Ambrosio, vice all. Luca Bramato

PROTESTA UFFICIALE – IL COMUNICATO: “La società Aurispa Links per la Vita condanna i gravi fatti di violenza accaduti ieri al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Durante lo svolgimento della partita, alcuni tifosi hanno inveito in maniera reiterata contro i nostri tesserati e, nel corso di un timeout, si sono avvicinati con fare minaccioso alla panchina, sferrando un pugno a un dirigente e ad un atleta della nostra squadra. Una violenza folle e senza senso, a seguito della quale il match è potuto riprendere soltanto dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Un episodio che condanniamo fermamente e che sarà denunciato nelle sedi competenti”.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 19): San Marzano-Marigliano 3-0, AC Bari-Faam Matese 1-3, Casoria-Leverano 3-1, Romeo Volley-I. Molfetta 0-3, Pag Taviano-Cus Bari 3-0, VC Grottaglie-SanVitoMesagne 3-1, Galatone-Lecce Volley 3-0.

CLASSIFICA: Galatone 52 – Grottaglie 47 – Pag Taviano 41 – Leverano 39 – Molfetta 34 – Marigliano 31 – SanVitoMesagne 30 – San Marzano 29 – Faam Matese 25 – Cus Bari 24 – Lecce Volley, Casoria 14 – Romeo Volley NA 11 – AC Bari 8.

PROSSIMO TURNO (22-23 mar.): Lecce Volley-San Marzano, AC Bari-Marigliano, Faam Matese-Casoria, Cus Bari-Romeo Volley NA, I. Molfetta-Pag Taviano, Leverano-Grottaglie, SanVitoMesagne-Galatone.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 19): Arabona-Pescara 3-0, Leonessa-Salerno 3-0, Monopoli-Cerignola 1-3, Villaricca-CDM Cutrofiano 1.3, Castellaneta-Cus L’Aquila 3-0, Faam Matese-SS Nardò 3-0, Isernia-Crispino NA 3-2.

CLASSIFICA: Leonessa 54 – Cerignola 45 – Castellaneta, Faam Matese 44 – Arabona 39 – SS Nardò 29 – Isernia 27 – Monopoli 25 – Salerno 24 – Crispino NA 23 – Pescara 19 – CDM Cutrofiano 13 – Villaricca 7 – Cus L’Aquila 6.

PROSSIMO TURNO (22-23 mar.): Crispino NA-Arabona, Pescara-Leonessa, Salerno-Monopoli, Cus L’Aquila-Villaricca, CDM Cutrofiano-Castellaneta, Cerignola-Faam Matese, SS Nardò-Isernia.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 19): Trepuzzi-Aurora Brindisi 3-2, LC Monteroni-Gioiella 3-1, Flyarmida-San Cassiano 0-3, NV Gioia-NV Maglie 3-0, Melendugno Calimera-FA Oria 0-3, Crispiano-CDM Cutrofiano 3-1, CDM Astra Volley-Talsano 3-0.

CLASSIFICA: LC Monteroni 52 – Aurora BR 49 – Gioiella 44 – Trepuzzi 42 – Crispiano 38 – FA Oria 37 – Flyarmida 30 – NV Gioia 29 – San Cassiano 26 – NV Maglie 19 – CDM Astra Volley 17 – CDM Cutrofiano 11 – Talsano 3 – Melendugno Calimera 2.

PROSSIMO TURNO (22-23 mar.): Talsano-Trepuzzi, Aurora BR-LC Monteroni, Gioiella-Flyarmida, FA Oria-NV Gioia, NV Maglie-Melendugno Calimera, San Cassiano-Crispiano, CDM Cutrofiano-CDM Astra Volley.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 17): Frascolla TA-AF Turi 1-3, MB Ruffano-Materdomini 2-3, LC Mottola-Showy Boys 3-1, LS Casarano-OF Squinzano 3-0, D&F Caffè-V. Tricase 3-1.

CLASSIFICA: LS Casarano 46 – D&F Caffè 36 – AF Turi 31 – OF Squinzano 28 – Showy Boys, Tricase 26 – LC Mottola 23 – Fasano 16 – Materdomini 12 – Frascolla TA 7 – MB Ruffano 4.

PROSSIMO TURNO (22-23 mar.): Fasano-MB Ruffano, Materdomini-Frascolla TA, OF Squinzano-V. Tricase, Showy Boys-LS Casarano, AF Turi-D&F Caffè.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 17): Cogequ Monteroni-MSP Galatina 1-3, MB Ruffano-Surbo 3-2, O. Parabita-Sport & Friends 2-3, RV Ugento-F. Tricase 3-0, Lecce-Copertino 0-3, AR Spongano-SV San Pietro 3-0.

CLASSIFICA: MB Ruffano 44 – FNC Surbo 41 – MSP Galatina 40 – Copertino 34 – RV Ugento 30 – Cogequ Monteroni 28 – AR Spongano 24 – O. Parabita 22 – Sport & Friends 18 – SV San Pietro 14 – F. Tricase 6 – Lecce Volley 5.

PROSSIMO TURNO (22-23 mar.): AR Spongano-MB Ruffano, Surbo-Cogequ Monteroni, Copertino-F. Tricase, Sport & Friends-RV Ugento, MSP Galatina-Lecce Volley, SV San Pietro-O. Parabita.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 19): A. Monopoli-VR Nardò 3-1, San Pancrazio-Vibrotek 3-0, VC Grottaglie-Materdomini 1-3, T. Squinzano-SBV Galatina 0-3, AI Alberobello-Parabita 3-1.

CLASSIFICA: Parabita 44 – San Pancrazio 43 – AI Alberobello 38 – VR Nardò 30 – SBV Galatina 26 – Tiger Squinzano 25 – Materdomini 20 – VC Grottaglie 15 – Vibrotek 14 – P. Massafra 12 – GS Atletico 11 – A. Monopoli 10.

PROSSIMO TURNO (22-23 mar.): Apulia Monopli-VC Grottaglie, Materdomini-Tiger Squinzano, VR Nardò-P. Massafra, Parabita-San Pancrazio, SBV Galatina-GS Atletico.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE A

RISULTATI (giornata 16): Otranto-Wesport 3-0, Monteroni U18-Trepuzzi (19/03), Bee Lecce-CDM Cutrofiano 3-0, LNV Maglie-Melendugno Calimera 3-1.

CLASSIFICA: Bee Lecce 42 – CSM Cutrofiano 30 – Otranto 25 – GV Piero Corvino 24 – Trepuzzi 22 – Wesport 18 – Monteroni U18 12 – LNV Maglie 7 – Melendugno Calimera 3.

PROSSIMO TURNO (22-23 mar.): Melendugno Calimera-Bee Lecce, CDM Cutrofiano-Monteroni U18, Trepuzzi-Otranto, Wesport-GV Piero Corvino.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE B

RISULTATI (giornata 16): LC Monteroni-Alessano 0-3, San Cassiano-Flyarmida 1-3, Aradeo-Supersano 3-0, CDM Astra Volley-Gallipoli 0-3.

CLASSIFICA: Alessano 40 – Aradeo 33 – Alliste 31 – Gallipoli 29 – LC Monteroni 17 – CDM Astra Volley 15 – Flyarmida, San Cassiano 8 – Supersano 5.

PROSSIMO TURNO (22-24 mar.): Gallipoli-Aradeo, Supersano-San Cassiano, Flyarmida-LC Monteroni, Alessano-Alliste.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 16): Nociglia-Matino 3-0, Veglie-Vis Squinzano (15/04), GV Galatone-Falchi Ugento 0-3, Tricase-Alliste (07/04), GV Piero Corvino-Lequile 3-0.

CLASSIFICA: GV Piero Corvino, Alliste 34 – Nociglia, Veglie 32 – Matino 29 – Vis Squinzano 27 – Falchi Ugento 15 – V. Tricase 12 – NV Maglie 8 – Lequile 6 – GV Galatone 5.

PROSSIMO TURNO (22-25 mar.): Alliste-Nociglia, LNV Maglie-Veglie, Lequile-GV Galatone, Falchi Ugento-V. Tricase, Vis Squinzano-GV Piero Corvino.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 5): Wesport-San Pancrazio 0-3, Aurora Casale-Petito Fabbricati 3-0, Valecaracuta-T. Squinzano 3-0.

CLASSIFICA: San Pancrazio 15 – Vis Squinzano 9 – Aurora Casale, Valecaracuta 6 – Tiger Squinzano, Petito Fabbricati 3 – Wesport 0.

PROSSIMO TURNO (23 mar.): San Pancrazio-Vis Squinzano, Petito Fabbricati-Wesport, Tiger Squinzano-Aurora Casale.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 5): V. Taviano-Bee Lecce 3-0, Cogequ SP in Lama-Alezio 3-0, CDM Astra Volley-Draghi Matino 0-3.

CLASSIFICA: V. Taviano, Draghi Matino 12 – SP in Lama 9 – CDM Astra Volley 6 – Uggiano 3 – Alezio 2 – Bee Lecce 1.

PROSSIMO TURNO (22 mar.): Bee Lecce-Uggiano, Alezio-V. Taviano (01/04), Draghi Matino-SP in Lama.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 5): SBV Galatina-GS Marittima 3-2, MB Ruffano-AS Nardò 2-3, Bee Lecce-Vis Squinzano 1-3.

CLASSIFICA: SBV Galatina 14 – GS Marittima 10 – Vis Squinzano 8 – MB Ruffano 7 – AF Nardò 6 – Bee Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (29-31 mar.): Vis Squinzano-GS Marittima, SBV Galatina-MB Ruffano, Bee Lecce-AS Nardò.