LEVERANO – Un gol anche alla malattia e la voglia matta di tornare in campo: la storia di Luciano Quarta

Una bellissima notizia arriva da Leverano. Dopo aver lottato e sconfitto una brutta malattia, Luciano Quarta, uno dei bomber più prolifici del calcio dilettantistico salentino, è pronto a tornare in campo.

La storia è stata ricostruita dal Nuovo Quotidiano di Puglia nei giorni scorsi. Nel luglio 2022 Quarta, quasi dal nulla, notò un rigonfiamento su un linfonodo del collo, con rapida perdita di peso. La diagnosi fu abbastanza seria: linfoma non-Hodgkin, ossia un’importante anomalia dei globuli bianchi. Il calciatore si sottopose ad una terapia specifica sino alla decisione, nel luglio 2023, di sottoporsi ad autotrapianto. Il problema, però, non si risolse e da qui la decisione di trasferirsi dall’ospedale di Tricase a quello di Taranto per tentare una terapia specifica contro tale tipo di linfoma. Il ricovero in ospedale durò oltre un mese, al termine del quale, dopo appositi esami, arrivò la bella notizia: il linfoma era scomparso.

Dopo lo stress, la tensione e la paura, Quarta ha deciso, a 43 anni, di ritornare sul campo a correre, divertirsi e gonfiare le reti avversarie, come tantissime volte gli è riuscito in carriera. Certo, la riabilitazione e il ricondizionamento non saranno agevoli ma la voglia di rimettersi in gioco, dopo un periodo del genere, è tanta.

A Luciano un fortissimo abbraccio da tutti noi, con l’augurio di rivederlo, quanto prima, festeggiare un gol con la maglia del suo Leverano.