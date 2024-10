LECCE – Vecchie conoscenze in prestito e non: un primo mini bilancio di stagione per gli ex giallorossi

Diamo uno sguardo alle vecchie conoscenze del Lecce, in giro per l’Italia o per l’Europa, chi in prestito, chi ormai a titolo definitivo.

SALOMAA (Casertana – Serie C – prestito): Solo due presenze da titolare, tre da subentrato dalla panchina. Sinora non ha mai giocato una gara per intero e non ha mai trovato la via del gol.

VOELKERLING PERSSON (Varnamo – Serie A svedese – prestito sino al 31/12/24): Pochissimo spazio per l’attaccante che ha collezionato solo spiccioli di minutaggio (39′ in totale) da agosto, confezionando un assist e segnando un gol in Coppa di Svezia.

MALEH (Empoli – Serie A – prestito): Ha giocato tre partite su quattro da titolare prima di fermarsi per un problema muscolare, con un discreto rendimento come tutta la sua squadra sinora.

LISTKOWSKI (Jagellonia – Serie A polacca – definitivo): Non è ancora riuscito a conquistare una maglia da titolare, cinque volte su sette è subentrato dalla panchina, esordendo anche in Conference League.

SAMEK (Hradec Kralove – Serie A ceca – prestito): Titolare come regista di centrocampo, zero gol e zero assist in cinque partite ufficiali).

SMAJLOVIC (Sandvikens – Serie B svedese – definitivo): Titolare una sola volta su sei.

GENDREY (Hoffenheim – Bundesliga – definitivo): In gol nell’ultimo turno di campionato contro lo Stoccarda, alla prima da titolare dopo essere subentrato dalla panchina in altre tre occasioni. Ha anche esordito in Europa League confezionando un assist nella gara giocata contro la Dinamo Kiev prima della sosta.

FATICANTI (Juventus Next Gen – Serie C – prestito): Non ancora nel giro dei titolari, con due presenze dal primo minuto e altrettante dalla panchina.

LEMMENS (Ksc Lokeren – Serie A belga – prestito): Titolare fisso e sempre in campo sinora tra campionato e Coppa.

PASCALAU (Dinamo Bucarest – Serie A rumena – definitivo): Non ha ancora esordito con la sua nuova squadra collezionando solo panchine da luglio a oggi.

BLEVE (Carrarese – Serie B – prestito): Titolarissimo nella formazione di Antonio Calabro, nell’ultima partita ha anche parato un rigore a Partipilo, contribuendo al successo dei toscani in quel di Frosinone.

VENUTI (Sampdoria – Serie B – definitivo): Sempre presente in campo, ha già messo a referto un paio di gol e un paio di assist giocando da centrocampista esterno destro e non da difensore.

VIOLA (Team Altamura – Serie C – definitivo): Dopo aver esordito da titolare nelle prime tre partite, è scivolato in panchina dopo aver preso due gol da fuori nella partita persa a Sorrento.

PONGRACIC (Fiorentina – Serie A – definitivo): Esordio da brivido con l’espulsione di Parma e un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare le ultime tre partite.

BLIN (Palermo – Serie B – definitivo): Cinque su cinque da titolare in campionato, poi un infortunio al bicipite femorale che gli ha fatto saltare le ultime tre partite.

RODRIGUEZ (Racing Santander – Serie B spagnola – prestito): Otto presenze, sempre da titolare ma mai una gara giocata per intero. Ha messo a segno un gol e un assist.

BRANCOLINI (Empoli – Serie A – definitivo): Sempre in panchina sinora.

PICCOLI (Cagliari – Serie A – definitivo): Titolare inamovibile nell’attacco dei sardi, sette volte su sette in campo da titolare, a referto un paio di gol e un assist, oltre a un altro gol e a un altro assist in Coppa Italia.

ALMQVIST (Parma – Serie A – definitivo): Su sette gare, sempre in campo ma partendo dalla panchina, segnando un gol (al Lecce) con un assist nella partita casalinga contro il Milan.

STREFEZZA (Como – Serie A – definitivo): Esordio col botto in A con la divisa dei lariani: due gol, un assist in campionato e un altro in Coppa Italia. Titolare fisso.

TOUBA (Mechelen – Serie A belga – definitivo): Sinora ha giocato tre volte da titolare su quattro partite.

VULTURAR (Rapid Bucarest – Serie A rumena – definitivo): In recupero dopo aver accusato pubalgia, solo panchina sinora.