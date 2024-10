LECCE – Nazionali: sorrisi per Gaspar, Coulibaly e Marchwinski. Oggi in campo Dorgu

foto: Rafia: la sua Tunisia battuta in casaph: Coribello/SalentoSport

Serata agrodolce quella di ieri per i convocati del Lecce in giro per il mondo con le rispettive nazionali.

Vittoria per il Mali di Lassana Coulibaly: 1-0 contro la Guinea, il centrocampista del Lecce è entrato in campo solo all’89′.

Sconfitta per l’Albania, 2-0 in Repubblica Ceca: Ylber Ramadani ha giocato tutta la gara.

A sorpresa, sconfitta in casa la Tunisia dalle Comore: 0-1, Hamza Rafia titolare e in campo per tutta la gara.

Comoda affermazione casalinga per l’Angola di Kialonda Gaspar, schierato titolare nel 2-0 rifilato al Niger e in campo per tutta la partita.

Battuto in Turchia il Montenegro: 1-0, Nikola Krstovic in campo per tutti e 90 i minuti.

Goleada dell’Under 21 polacca in Kosovo: vittoria per 0-4, Marchwinski in campo dal 62′ quando già si era sul risultato di 0-4.

Oggi in campo Patrick Dorgu: match di Nations League, Spagna-Danimarca, ore 20.45.