PROMOZIONE – In campo 14 squadre per il ritorno del 2° turno di Coppa Italia: il programma

Sette gare previste nel pomeriggio per il ritorno del secondo turno di Coppa Italia Promozione. Alcune di esse sembrano già incanalate: il Foggia Incedit ha vinto 5-1 all’andata contro lo Sport Lucera e, quindi, è nettamente favorito per il passaggio del turno; la Nuova Spinazzola è passata per 2-1 sul campo dell’Atletico Acquaviva così come il Novoli, su quello dell’Avetrana; buon vantaggio anche per il Bitritto Norba sulla Rutiglianese e del Polimnia sul Locorotondo. Parte da una vittoria esterna anche il Melendugno che, all’andata, ha vinto per 1-0 a Leverano. Minimo vantaggio per il Tricase che ha pareggiato, segnando un gol, a Gallipoli.

Il programma e le designazioni arbitrali:

gio. ore 14.30

Sport Lucera-Foggia Incedit: Domenico Nasca di Barletta (Nasca-Boccuzzi) – andata 1-5

N. Spinazzola-Atl. Acquaviva: Stefano Pezzolla di Bari (Conversa-Gugliotta) – andata 2-1

R. Rutiglianese-Bitritto Norba: Gabriele M. Matera di Barletta (D’Aniello-Stellacci) – andata 0-2

V. Locorotondo-Polimnia: Gianluca Maselli di Bari (Lanubile-Pagano) – andata 1-3

Novoli-Avetrana: Piergiorgio Lucanie di Molfetta (Diella-Defazio) – andata 2-1

G. Melendugno-Leverano: Francesco Camporeale di Molfetta (a Martignano, De Stena-Cutillo) – andata 1-0

Atl. Tricase-Città di Gallipoli: Nico Valentini di Brindisi (Tara-Greco) – andata 1-1

—

Per la Coppa Puglia, ieri sera Soccer Dream Parabita e Real Neviano hanno pareggiato 0-0. In virtù del 3-2 dell’andata, passa al secondo turno il Parabita.