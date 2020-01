PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo della 20ª giornata e di Coppa Italia

Decisioni del Giudice sportivo relative alle gare della ventesima giornata di Promozione pugliese girone B.

CALCIATORI – Due giornate per Francesco Tolardo (AS Avetrana), Cosimo Urso (Carovigno); una giornata per Davide Caravaglio e Giuseppe De Ventura (Brilla Campi), Francesco Tamborrino (Carovigno), Mattia Napolitano (Manduria), Salvatore Musio (Taurisano).

COPPA ITALIA PROMOZIONE – Gare del 23/01/2020

Sconfitte a tavolino per Real Siti e Castellaneta, non presentatesi in campo nei rispettivi incontri, oltre ad un’ammenda di 300 euro ciascuna.

CALCIATORI – Una gara per Gabriele Parlati (Racale), Davide De Vincentis (Brilla Campi), Andrea Stabile (Sava), Davide Caravaglio (Brilla Campi), Claudio Zaminga (De Cagna).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 23 febbraio per Riccardo Vinella (Brilla Campi).