PRIMA CATEGORIA/B-C – Il Giudice sportivo dei recuperi e della 18ª giornata

Decisioni del Giudice sportivo relative alle gare della ventesima giornata di Promozione pugliese girone B. CALCIATORI – Due giornate per Francesco Tolardo (AS Avetrana), Cosimo Urso (Carovigno); una giornata per Davide Caravaglio e Giuseppe De Ventura (Brilla Campi), Francesco Tamborrino (Carovigno), Mattia Napolitano (Manduria), Salvatore Musio (Taurisano). COPPA ITALIA PROMOZIONE – Gare del 23/01/2020 Sconfitte…