PROMOZIONE/B – Recupero, Rinascita travolge il Talsano. Coppa Italia, accoppiamenti e calendario

in foto: alcuni calciatori della Rinascita

La Rinascita Refugees s’impone nettamente sul Talsano nel recupero odierno dell’undicesima giornata del girone B di Promozione Pugliese. Cinque a due il risultato finale che proietta la formazione dei rifugiati politici al terzo posto con 25 punti, a meno tre dalla coppia Leverano-Taurisano. Il Talsano rimane inchiodato a dieci punti, al terzultimo posto a pari merito con Tricase e Carovigno. I gol: per la Rinascita doppietta di Marong, poi una rete a testa per Kassama, Senè e Diop; per il Talsano, reti di La Gioia e Pagliaro.

Classifica aggiornata: Leverano e Taurisano 28 – Rinascita Refugees 25 – Galatina 24 – Grottaglie 23 – Galatone 22 – Copertino 19 – V. Locorotondo 16 – Ceglie 11 – Tricase, Talsano e Carovigno 10 – Veglie 7 – Cedas Avio 3.

Coppa Italia, il quadro degli incontri della terza fase emersi dal sorteggio effettuato in Lega martedì scorso. Nel quadrangolare eliminatorio: Lucera-Canusium e Virtus Palese-Atl. Acquaviva, gara d’andata 11 gennaio, ritorno il 25. Nel triangolare: prima giornata, sempre l’11 gennaio, Galatina-Talsano, riposa la Rinascita Refugees.