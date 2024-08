PROMOZIONE/B – Tutte le ufficialità di mercato, squadra per squadra

Ecco il quadro delle ufficialità di mercato delle squadre che compongono il girone B di Promozione Pugliese 2024/25.

NB: Lo schema si riferisce a calciatori ufficializzati, da ogni società, attraverso comunicati stampa e/o note sui propri canali social. Acquisti o cessioni non comunicati ufficialmente, non saranno inseriti nella tabella.

Legenda: N = N; R = riconfermato; P = portiere; D = difensore; C = centrocampista; A = attaccante

(ultimo aggiornamento: xxx2024, 13:15)

ATL. TRICASE: Allenatore: Luca Renna (N) – Ufficialità: –

A. TOMA MAGLIE: Allenatore: Andrea Salvadore (N) – Ufficialità: Moussa Diedhiou Bolte (A, 2000, N), Agustin Melono (A, 1999, N), Michel Gningue (D, 2003, N), Matteo Luciano (C, 2004, N), Gregorio Javier Gonzalez (D, 2005, N), Lorenzo Castellaneta (C, 2004, N), Agustin Ferrer (C, 1997, N), Facundo Jesus Fernandez (C, 2000, N), ‘Cato’ (A, 2002, N), Michele Tecci (D, 2002, N), Marco Moschella (P, 2002, N), Ignacio Branda (C, 1994, N), Cristian Romano (C, 2006, N), Gaston Agustin Ongania (C, 1999, N)

C.D. CAROVIGNO: Allenatore: Enzo Franco (N) – Ufficialità: –

COPERTINO: Allenatore: Gianluca Caragiuli (N) – Ufficialità: Giuseppe Frisenda (A, 1986, R), Filippo Margiotta (P, 1999, R), Alessandro Bruno (C, 2002, R), Paolo Mazzotta C, 2002, R), Marco Della Bona (D, 2005, R), Riccardo Fontanella (D, 2004, N), Davide Ciccarese (A, 2006, N), Enrico Nestola (D, 2004, R), Daniele Lillo (C, 1991, N), Nicolò Durante (C, 2007, R), Federico Conte (D, 2000, N), Christian De Paolis (D, 2006, N), Andrea Caramuscio (D, 2006, N), Simone Sciuscio (P, 2006, N), Sebastiano Stella (D, 2002, N)

GROTTAGLIE: Allenatore: Giovanni De Nitto (N) – Ufficialità: Damian Perez (C, 1995, N)

LEVERANO: Allenatore: Gianni Pedone (R) – Ufficialità: Luca Gubello (D, 1998, R), Massimiliano Pinto (C, 2001, R), Gianmarco Pasculli (D, 1998, R), Andrea De Giorgi (D, 1998, R), Samuele De Carlo (C, 1996, R), Giacomo Bardoscia (P, 2004, R), Nicolò Spedicato (C, 2002, R), Matteo Palazzo (A, 1997, R), Samuele De Luca (C, 2001, R), Alfonso Bruno (P, 1994, R), Lamin Sanyang (A, 2000, N), Francesco Sperti (D, 2003, R), Matteo Ancora (C, 2005, R), Alessandro Falco (A, 2001, N)

MESAGNE: Allenatore: Mino Miglietta (N) – Ufficialità: Simone Orfano (D, 2003, N), Alessandro Marchionna (P, 2004, N)

OTRANTO Allenatore: Vincenzo Mazzeo (N) – Ufficialità: Andrea Caroppo (P, 1990, R)

REAL PUTIGNANO: Allenatore: ? – Ufficialità: –

RIN. REFUGEES: Allenatore: ? – Ufficialità: –

RS CRISPIANO: Allenatore: Alfredo Paradisi (R) – Ufficialità: –

S. PIETRO VERNOTICO (TREPUZZI): Allenatore: – Ufficialità: –

SAVA: Allenatore: Danilo Colluto (R) – Ufficialità: Antonio Laghezza (P, 1988, N), Francesco Gallù (D, 1987, R), Giovanni Malagnino (C, 1986, N), Pietro Lomartire (C, 2001, R), Nanni Riezzo (A, 1994, N), Mirko Distante (D, 2007, R), Mattia Motti (C, 1999, R)

TAURISANO: Allenatore: Vittorio Botrugno (R) – Ufficialità: –

V. LOCOROTONDO: Allenatore: Giacomo Pettinicchio (R) – Ufficialità: Graziano Pascullo (D, 1984, R), Damiano Neglia (D, 2000, R), Simone Lacirignola (D, 2002, R)

V. MATINO: Allenatore: – Ufficialità: –

VEGLIE: Allenatore: Enzo Russo (R) – Ufficialità: Sebastian Olivera (C, -, R), Emanuele Toma (-, 2003, R), Luca Corallo (A, 2004, R), Christian Colapietro (P, 1988, R), Pedro Miranda (C, 1997, N), Paolo Rocco (D, 2000, N), Fabrizio Ciucci (A, 2005, N), Rolando Giannuzzi (C, 1994, N), Samuele Muci (D, 1998, N), Francesco Potenza (A, 2002, N), Tommaso Muci (D, 2005, N), Paulo Henrique Caetano (D, 1990, N), Federico Pezzuto (D, 2005, N)

VERNOLE (TERRE DI ACAYA E ROCA): Allenatore: Oscar Greco (R) – Ufficialità: Gabriele De Giorgi (C, 1999, R), Antonio Corvino (D, 1986, R), Francesco Trovè (A, 2002, N), Diego De Giorgi (D, 1985, R), Marco Perrone (D, 1988, R) Riccardo Murrone (C, 2000, R), Gianluca Mingiano (D, 1993, R), Danilo Luperto (C, 1996, N)