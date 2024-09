DILETTANTI – Ripescaggi, mancate ammissioni e organici di Prima e Seconda Categoria 2024/25

Ai nastri di partenza anche ii campionati regionali di Prima e Seconda Categoria pugliesi.

Nel Direttivo di oggi, 6 settembre, la Lnd Puglia ha esaminato le primarie graduatorie di merito e le ulteriori graduatorie per le ammissioni ai campionati e il completamento dei gironi.

Sono state ammesse in Prima Categoria, attraverso la graduatoria di merito: Vaste Poggiardo, Sporting Manfredonia, Olimpia Bitonto, Gioventù Palagianello e Uniti per Cerignola.

Non ammesse per completamento organico: Soccer Dream Parabita, Real Sannicandro, Real Rodi Garganico, Michele Biancofiore.

In Seconda, sono state ammesse: Eagles Bisceglie, Redheart Sannicandro Garganico, ASD Città di Avetrana, Supersano, Marconi Ischitella, Spongano, Real Cellino Calcio, Pro Massafra, Audace Ascoli Satriano.

Non ammesse per completamento organico: Football Acquaviva, Virtus Sammarco, Atletico Palagiano, GSD Fasano, Sporting Torremaggiore, Sant’Agata di Puglia, Fulgor Molfetta.

Organico Prima Categoria (43 squadre): Atl. Apricena, Atl. Gargano, Audace Cagnano, C. Carosino, C. Castellana, C. Ceglie, C. Trianum, Canusium, Capo di Leuca, Cedas Avio Brindisi, Cursi, Don Bosco Manduria, Etra Barletta, Football Taviano, Giallorossi Aradeo, Giovani Cryos, GC San Severo, G. Palagianello, Hellas Laterza, Ideale Bari, Latiano, Melpignano, Noicattaro, Nuova Avetrana, Olimpia Bitonto, Ostuni Calcio 24*, Polis Bagnolo, Pol. Galatone, Pol. Noci, Real Mottola, Real San Giovanni, Rinascita Rutiglianese, Ruffano, S. Vito, Soccer Team Fasano, Sp. Apricena, Sp. Manfredonia, Squinzano, Statte, Uniti per Cerignola, Vaste Poggiardo, Virtus San Ferdinando, Virtus San Pancrazio.

* Ammissione straordinaria in sovrannumero

Organico Seconda Categoria (42 squadre): Accademia Calcio Monte, Arcobaleno Triggiano, Atl. Carmiano Magliano, Atl. Pezze, Audace Ascoli Satriano, Avanti Altamura, Bitetto, Bovino, C. Soleto, Città di Avetrana, Città di Poggiardo, Dimateam, Eagles Bisceglie, Elce, Gioventù Calcio Muro, Kale Polis Gallipoli, Kids Club Conversano, Marconi Ischitella, Michele Biancofiore, New Team Cellamare, Presicce Acquarica, Pro Gioia Calcio, Pro Massafra, Real Cellino, Real Neviano, Real Olimpia Terlizzi, Real Rodi Garganico, Real Sannicandro, Real Zapponeta, Redheart Sannicandro Garganico, San Donaci, San Giorgio, Soccer Dream Parabita, Soccer Green Surbo, Soccer Ruvo, Spongano, Supersano, TAF Ceglie Messapica, Valesio Sport Torchiarolo, Virtus Calcio Mesagne, Virtus Erchie, Virtus Stornarella.

Prossimamente, la suddivisione in gironi e la pubblicazione dei calendari.