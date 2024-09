LECCE – Due belle iniziative per alunni, studenti e piccoli calciatori del territorio

Due belle iniziative targate US Lecce per i più piccoli.

Venerdì 13 settembre, alle ore 19, presso piazza Santa Madre Teresa di Calcutta (Quartiere Stadio, Lecce), il presidente Saverio Sticchi Damiani, i dirigenti e alcuni calciatori della prima squadra incontreranno i bambini delle elementari di Lecce per augurare loro buon anno scolastico. In totale, sono invitati circa 4.600 alunni di tutte le scuole cittadine. L’evento è promosso insieme all’Amministrazione comunale di Lecce e vedrà anche la partecipazione della sindaca, Adriana Poli Bortone, e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione.

In occasione della gara di Coppa Italia Lecce-Sassuolo, poi, in programma il 24 settembre alle 16, l’US Lecce è lieta di aprire le porte dello stadio alle scolaresche delle scuole elementari, medie e superiori di tutto il Salento, insieme alle scuole calcio del territorio. Iniziativa promossa in collaborazione con la direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale e con la Commissione Permanente del Senato “Cultura, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport”. Per aderire all’iniziativa bisogna mandare una mail, entro il 14 settembre, a biglietteria@uslecce.it, riportando nominativo e contatto telefonico di un referente. Le scuole, invece, dovranno comunicare direttamente con la direzione generale dell’Ufficio Scolastico Provinciale.