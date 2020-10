PROMOZIONE/B – I top e i flop della quarta giornata

Vediamo insieme chi sono i migliori e i peggiori dell’ultimo turno del girone B del campionato di Promozione.

Questi i TOP e i FLOP della 4a giornata.

I TOP

CATALDO CAPUZZIMATI (Avetrana) – È da alcune settimane che celebriamo le imprese di questa squadra, che, in casa dello Spartan Boys Ginosa, fa quattro su quattro. Dietro c’è un’idea di calcio, la cui esegesi ritroviamo nella figura dell’esperto direttore sportivo Cataldo Capuzzimati. Un discorso cominciato l’anno scorso e portato avanti in questa stagione con criterio e competenza. ILLUMINATO.

FIAMMA JONICA GALLIPOLI – Ne rifila sei a una delle difese più solide del torneo. Regala sei calciatori alla classifica marcatori. È l’attacco più prolifico del torneo, con undici reti all’attivo. Può contare sulle giocate di capitan Carrozza, che in questa categoria può fare la differenza con una gamba sola. VALANGA GIALLOROSSA.

COSIMO PELUSO (Talsano) – Quando parliamo di attaccanti di categoria, il pensiero non può non andare a lui. Apre le marcature contro il Veglie e trascina il Talsano alla prima vittoria in campionato. CERTEZZA.

I FLOP

DANILO PENDINELLI (Brilla Campi) – Paga non sue colpe intrinseche, ma quelle di una squadra che ha concesso l’onore delle armi troppo presto. SIMBOLO DI UNA DISFATTA.

NOVOLI – L’1-1 con l’Arboris Belli non può essere giudicato come un mezzo passo falso, ma un passo falso completo. Perché in casa tua, sulla tua terra, contro un avversario modesto, devi prenderti l’intera posta in palio. E LA CLASSIFICA PIANGE.

COVID-19 – Ancora una volta protagonista. Causa il rinvio di Locorotondo-Taurisano, causa il blocco dei campionati dilettantistici fino al 24 novembre. ANDRÀ TUTTO BENE?