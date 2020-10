LECCE – Sanzioni dal Giudice sportivo per Corini e Rossettini dopo le espulsioni di Cosenza

Come prevedibile, è arrivata la punizione dal Giudice sportivo per le espulsioni rimediate domenica a Cosenza da mister Eugenio Corini e da Luca Rossettini.

Il calciatore è stato squalificato per una giornata di gara, in quanto “al 41° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, ha contestato l’espulsione del proprio allenatore, proferendo un’espressione blasfema”. Per un turno fermato anche Antonino Barilla (Monza).

Una giornata anche a Corini, in aggiunta ad un’ammenda di 5mila euro, “per aver contestato in maniera irrispettosa la decisione dell’arbitro, reiterando tale atteggiamento mentre abbandonava il terreno di gioco dopo l’espulsione”. Nel dopogara, il tecnico del Lecce aveva spiegato che: “Non ci siamo capiti con Aureliano. Sono uscito dall’area tecnica ma per richiamare l’attenzione dei miei ragazzi, non per protestare. Lui si è rivolto a me in un modo che non ho capito, io ero nervoso e mi ha mandato fuori. Ma non ce l’avevo con lui”.