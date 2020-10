ECCELLENZA/B – I top e i flop della quarta giornata

Andiamo a scoprire chi sono i migliori e i peggiori dell’ultimo turno del girone B del campionato di Eccellenza.

Questi i TOP e i FLOP della 4a giornata.

I TOP

CRISTIANO ANCORA (Martina) – Il sospetto che Cristianone possa essere ospite assiduo di questa nostra speciale classifica è più che fondato. È suo il gol più bello di giornata. Una conclusione al volo di destro, dalla distanza, che andrebbe fatta vedere e rivedere ai ragazzi delle scuole calcio. Da sola non vale il prezzo del biglietto, vale l’intero abbonamento. TUTORIAL.

SAVA – La prima vittoria in campionato arriva contro una delle squadre più in forma del momento. Ai biancorossi basta un guizzo di Beltrame per avere ragione del Matino, che incappa nel primo ko stagionale. Il Sava vince e convince, grazie anche a una prestazione di carattere. ‘A CAZZIMMA BIANCOROSSA.

DE CAGNA OTRANTO – Sembrava di assistere a uno di quei match in cui Federer prende a pallate gli avversari sull’erbetta di Wimbledon. Punteggio tennistico per l’Otranto, che segna gol come se non ci fosse un domani. E infatti hanno chiuso tutto, almeno fino al 24 novembre. OTRANTOLANDIA.

I FLOP

L’ERBETTA DEL “DIMITRI” – Spettacolo indecoroso quello cui hanno assistito gli spettatori di Manduria-Maglie. E non parliamo di quanto fatto vedere dalle due squadre in campo, ma delle condizioni pietose in cui versa il terreno di gioco dei biancoverdi. La pausa forzata potrebbe risultare provvidenziale. C’ERA UN GRANDE PRATO VERDE.

GINOSA – Inguardabile. I sei schiaffi presi dall’Otranto portano a dodici il totale delle reti incassate. In quattro partite. Peggiore difesa del torneo. TITANIC.

GIUSEPPE CUSIMANO (Grottaglie) – Si porta sulla coscienza il gol del raddoppio del Martina. La classica saponetta sul colpo di testa senza pretese di Mangialardi. Peccato, perché fino a quel momento il ragazzo classe 2002 si era ben disimpegnato. PECCATI DI GIOVENTÙ.