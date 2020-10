SERIE D – Prosecuzione del campionato o sospensione? In arrivo i risultati della consultazione tra le società

Saranno comunicati oggi alle 15 i risultati della consultazione, avviata dal Dipartimento Interregionale di Serie D, sulla prosecuzione, o meno, del campionato. A votare saranno tutte le società iscritte nel massimo campionato dilettantistico nazionale, all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm che blocca tutti i campionati regionali, provinciali e territoriali.

Due le ipotesi: A) proseguire il campionato nel rispetto del Dpcm del 24 ottobre, con autorizzazione alle società alla trasmissione delle gare in diretta streaming attraverso i proprio canali ufficiali; B) sospensione sino al 24 novembre.

Queste le condizioni: quorum non inferiore al 75% delle società (quindi almeno 125 su 166); per l’ipotesi B, maggioranza qualificata dei due terzi.

A tal proposito, l’Us Città di Fasano ha comunicato di aver “fermamente votato per l’ipotesi A”, attrezzandosi per la trasmissione in streaming delle partite. “Il momento storico difficile – scrivono dal club – non può e non deve tenere ancora lontano la gente dalla propria passione: quella per il calcio e in particolare per i colori biancazzurri”.