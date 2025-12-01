PROMOZIONE/B – Il Taviano rallenta l’Ostuni, Squinzano e Mesagne vedono la vetta: i tabellini della 13ª

Il Taviano ferma l’Ostuni lanciato verso l’ottava vittoria consecutiva e le inseguitrici Squinzano e Mesagne ne approfittano per portarsi a -1 dalla vetta. Continua a macinare punti il Manduria che supera il Matino (tre punti nelle ultime otto partite), Cade il Leverano a Ginosa, il Terre di Acaya e Roca passa a Bagnolo. Tracollo Trepuzzi ad Alberobello e squadra sempre inchiodata all’ultimo posto. Pari in extremis per il Tricase, sconfitto in casa il Copertino.

I tabellini della 13esima di Promozione/B:

OSTUNI-TAVIANO 2-2

RETI: 1′ pt Frumento (O), 29′ pt rig. Manisi (T), 31′ st Caruso (O), 48′ st Verri (T)

OSTUNI: Cocozza, Frumento (32′ st Natola), Tamburrano, Narducci (25′ st De Pasquale), Gomez, Semeraro, Bari, Convertino, Caruso, Balanda (43′ st Lettieri), Sowe. All. Bruni.

TAVIANO: Palma, Spinelli (41′ st Hoxha), Carrozza, Aranda, Liquori, Portaccio, Coppola (32′ st Savino), Levanto (37′ st Fornaro), Gennari (51′ st Primiceri), Manisi, Verri. All. Costantini.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

SAVA-MESAGNE 1-2

RETI: 38′ pt Manta Ale. (M), 13′ st Fatty (M), 43′ st D’Andria (S)

SAVA: Pizzaleo, D’Andria, Fornaro (39′ st Mirizzi), Spataro (26′ st Itta), Neris, Fabiano, Gatto, Richella, Kpama, Vapore, Lippo. All. Malacari.

MESAGNE: Colapietro, Ndiaye B., Diop, Gningue M., Ouedraogo, Ndiaye A. (38′ st Gningue L.), D’Amanzo, Perrino (24′ st Pinto), Fatty (17′ st De Carlo), Manta Ale. (33′ st Ribezzi), Mbaki (27′ st Taveri). All. Funaro.

ARBITRO: Valente di Bari.

—

SQUINZANO-R. PUTIGNANO 3-0

RETI: 6′ pt Iaia, 40′ pt e 42′ pt Ancora

SQUINZANO: Partal, Longo, Nobile, Fruci, Tarantino (20′ pt Brue), Iaia, Cocciolo, Gueye, Poleti (25′ st Libertini), Ancora, Pignataro. All. Politi.

R. PUTIGNANO: Loliva, Taddeo, Nitti, Mezzapesa, Intini, Amendolaggine, Fornaro, Laena (15′ st Guglielmi), Daugenti, Novelli (20′ st Barletta), Colucci. All. Messina.

ARBITRO: Gialluisi di Barletta.

—

GINOSA-LEVERANO 4-2

RETI: 7′ pt Prati (G), 14′ pt Laena (L), 16′ pt Lavazza (G), 32′ pt Secka (G), 5′ st Coronese M. (G), 36′ st Sanyang (L)

GINOSA: Randino, Cimmarrusti, Lavazza (47′ pt Coronese N.), Sernia, Carlucci, Ventura, Coronese M., Faccini (22′ st Fede), Prati, Panzarea, Secka (33′ st Molina). All. Delle Foglie.

LEVERANO: Conte, Manca, Giannotti, De Luca, De Pascalis, Pasculli (21′ st De Carlo), Sanyang, Spedicato (33′ st Vaschetto), Magoia, Laena, Mancarella (21′ st Alemanni). All. Zecca.

ARBITRO: Morelli di Barletta.

—

MANDURIA-VIRTUS MATINO 2-1

RETI: 20′ pt e 14′ st Cilenti (MAN), 17′ st rig. Garcia (VM)

MANDURIA: Passaseo, Patarinello, Donno (25′ pt Solimeno), Rizzo, Zizzi, Stranieri, De Mitri (30′ st Mandurino), Prinari (25′ pt Caputo), Romano, Siverio (43′ st Giaracuni), Cilenti. All. Tartaglia.

VIRTUS MATINO: Cherillo, Schirosi (27′ st Marzo), Pinto, De Vito, Maruccia, De Lorenzis, Seclì, Giannuzzi (40′ st Rutigliano), Ciriolo (34′ st Potenza), Garcia, Maniglio. All. Terragno.

ARBITRO: Zanontini di Brindisi.

—

BAGNOLO-TERRE DI ACAYA E ROCA 0-1

RETI: 40′ pt Piccinno

BAGNOLO: Provenzano, Ture, Mariano, Alessandrì, Angelini (10′ st Salvatore), Lanciano, Rollo (15′ st De Luca), Vincenti (10′ st Mastria), Campa (22′ st Afrune), Diop, Tourè. All. De Icco.

TERRE DI ACAYA E ROCA: Giannone, Cisternino, Garcia, Diop, Piccinno (10′ st Almeyra), Baclet (10′ st Falco), Zang (30′ st Mingiano), Valentini (25′ st Calò), Lo Basso, Franco, Espindola. All. Greco.

ARBITRO: Calia di Taranto.

—

COPERTINO-CAROVIGNO 1-2

RETI: 25′ pt Di Giulio (CA), 30′ pt Turco F. (CA), 9′ st Sperti (C)

COPERTINO: Margiotta, Sperti, Della Bona, Leo, Stella, Perrone G. (15′ st Mazzotta), Ciccarese, Taurino, Quarta, Mariano, Nestola. All. Renna.

CAROVIGNO: Cervellera, Caramia, De Martino, Perrone A., Albano, Scoditti (10′ st Lanzillotti), Perrone M., Petracca, Turco, Lombardi, Di Giulio. All. Di Serio.

ARBITRO: Albione di Lecce.

—

TRICASE-LOCOROTONDO 1-1

RETI: 22′ pt Natale R. (L), 46′ st Ruibal (T)

TRICASE: Ferraris, Puzzovio, Graziano, Caracciolo, Moretto, Cavalieri, Amico, Palumbo, De Giorgi (18′ st Crisafulli), Vatavu, Ruibal. All. Mitri.

LOCOROTONDO: Di Gennaro, Laguardia, Simeone, Palazzo, Colucci (10′ st Mastronardi), Pentassuglia, Neglia, Natale J., Natale R., Quazzico, Romanazzo. All. Calabretto.

ARBITRO: Spluga di Brindisi.

—

ARBORIS BELLI-TREPUZZI 5-0

RETI: 8′ pt Raia, 14′ pt Manfredi, 24′ pt Longo D., 6′ st Longo L., 40′ st Pascale

ARBORIS BELLI: Schina, Terrafino, Amodio, Urrutia (22′ st Pascale), Manfredi, Avella, Longo D. (41′ st Leo), Greco (41′ st Perotti), Di Lonardo (22′ st Torrisi), Longo L., Raia (34′ st Taldone). All. Calicchio.

TREPUZZI: Giovane, Lorenzo; Ndiaye, Spedicato (25′ st Kroba), Miglietta (26′ st Giannuzzi), Brindisino, De Aguiar (17′ pt Diop), Renna L., Aoui, De Marco (20′ st Pezzuto), Dadamo (48′ pt Spagnolo). All. Epifani.

ARBITRO: Altomare di Molfetta.