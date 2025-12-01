FEMMINILE – Lecce Women più forte delle difficoltà e delle assenza: punto d’oro sul campo del Colleferro

Più forte delle difficoltà, più forte delle assenze: il Lecce Women conquista un punto d’oro sul campo del Colleferro. La sfida del “Caslini” finisce in parità e le giallorosse salentine chiudono la doppia trasferta consecutiva con un bilancio di quattro punti senza subire gol, frutto di una vittoria (0-7 a Rende) e un pareggio (0-0 a Colleferro). Nonostante le tantissime assenze, ieri all’appello mancavano Guido, De Vito, Abatangelo, Nutricati e Simone, costretta a dare forfait già all’inizio della stagione, la squadra allenata da Vera Indino ha ben figurato al cospetto di una squadra imbottita di calciatrici con esperienza in categorie superiori e tanta qualità. La giovanissima formazione leccese, scesa in campo con ben sette calciatrici under, ha sfiorato la vittoria nel recupero quando capitan D’Amico ha insaccato alle spalle del portiere Guidobaldi la palla dell’1-0. Purtroppo, l’arbitro Piva di Roma 2 ha vanificato la prodezza del bomber giallorosso per un presunto fallo commesso dalla stessa numero 7 sul portiere laziale.

“Le ragazze hanno giocato una partita tatticamente perfetta – ha detto nel post partita Vera Indino -. A causa delle tante assenze abbiamo dovuto cambiare il nostro sistema di gioco, ma sono veramente soddisfatta della prestazione. Il primo tempo è stato sicuramente più vivace con occasioni da entrambe le parti. Nel secondo tempo invece ci siamo abbassate un po’, ma con le ripartenze abbiamo provato più volte ad essere pericolose. Un gol lo abbiamo pure fatto ma è stato annullato per un fallo che, a parer mio, non c’era. Ad ogni modo, il pareggio credo sia un risultato giusto per quanto visto in campo, abbiamo tenuto testa ad un avversario più esperto senza mai rinunciare a giocare”. Ora il campionato di serie C si ferma per un turno di riposo. Alla ripresa, domenica 14 dicembre, il Lecce Women ospiterà a Castrignano de’ Greci le campane del Villaricca.

(US Lecce Women)

—

IL TABELLINO

COLLEFERRO-LECCE WOMEN 0-0

COLLEFERRO: Guidobaldi, Bevilacqua, Carcini, Cinili, De Cola (15′ st De Stradis), Galluzzi (25′ st Adiutori), Iafrate, Martella (20′ st Rutigliano), Palmigiani, Scagnetti, Tittozzi. In panchina: Trinca, Calabria, Campanelli, Daggiante, De Girolamo, Fortini. All. Jacopo Lenzi.

LECCE WOMEN: Prieto, Porrino, Kull, Felline, Megna, La Donna, Bertè, Carrapa, Alfano, Ingrosso I. (24′ st Renna), D’Amico. In panchina: Garzya, Tondo, Cudazzo, Grande, Labianca, Carluccio. All. Vera Indino.

ARBITRO: Piva di Roma 2.