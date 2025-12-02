VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 30.11.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 10): Melendugno-Concorezzo 3-1, Messina-Club Italia 3-0, Casalmaggiore-Trentino 0-3, Marsala-Costa Volpino 0-3. Riposa Roma.

CLASSIFICA: Costa Volpino 24 – Melendugno 20 – Roma, Trentino 18 – Messina 14 – Marsala 11 — Concorezzo 9 – Club Italia 6 – Casalmaggiore 3.

PROSSIMO TURNO (07/12): Melendugno-Casalmaggiore, Trentino-Club Italia, Concorezzo-Messina, Costa Volpino-Roma. Riposa Marsala.

La prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 regala forti emozioni al Palasport di Lecce, dove la Narconon Melendugno supera 3-1 la Clerici Auto Concorezzo. Prima del match, il pubblico partecipa a un intenso momento dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: le capitane leggono un messaggio comune e tre atlete formano con i numeri di maglia il 1522, numero antiviolenza. Segue un minuto di silenzio in memoria dell’arbitro Federica De Luca e del piccolo Andrea.

La gara vede Melendugno centrare il quarto successo consecutivo e restare seconda in classifica, a -1 da Costa Volpino. Nel primo set, dopo un buon avvio salentino, Concorezzo rimonta e chiude 20-25. Nel secondo parziale coach Giunta cambia assetto e la squadra si impone 25-16 con una prestazione solida in attacco e difesa. Il terzo set è equilibratissimo: Melendugno trova il break decisivo nel finale e vince 25-22 grazie a Perfetto, Avenia e Riparbelli.

Nel quarto set le salentine partono forte, subiscono il ritorno brianzolo ma poi riprendono il controllo con i colpi di Bulaich, Joly, Avenia e Babatunde, chiudendo 25-22.

MVP del match è Maria Adelaide Babatunde, autrice di 16 punti con il 60% in attacco e 3 muri. A fine gara sottolinea il valore speciale della vittoria in una giornata così significativa, lodando il gruppo e il supporto del pubblico salentino, vero motore della squadra.

—

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 10): Altafratte-Offanengo 3-1, Modena-Talmassons 1-3, Fasano-Valsabbina 3-2, Imola-Altamura 3-1, Altino-Busto Arsizio 1-3.

CLASSIFICA: Talmassons 27 – Altafratte 21 – Valsabbina 20 – Altino 16 – Busto Arsizio 15 – Imola 14 – Altamura 12 – Fasano, Offanengo 10 – Modena 5.

PROSSIMO TURNO (05-07/12): Offanengo-Imola, Valsabbina-Modena, Altamura-Talmassons, Fasano-Busto Arsizio, Altino-Altafratte.

—

VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 7): Taranto-Siena 1-3, Brescia-Macerata 3-2, Pineto-Pordenone 3-2, Portoviro-Aversa 3-2, Cantù-Fano 3-2, Sorrento-Ravenna 1-3, Lagonegro-Catania 2-3.

CLASSIFICA: Ravenna 18 – Brescia 17 – Pordenone 16 – Pineto, Aversa 14 – Siena 12 – Catania 11 – Sorrento 9 – Lagonegro, Macerata 8 – Portoviro, taranto 6 – Fano 5 – Cantù 3.

PROSSIIMO TURNO (03/12): Pordenone-Portoviro, Ravenna-Brescia, Aversa-Sorrento, Fano-Pineto, Macerata-Siena, Cantù-Catania, Lagonegro-Taranto.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 6): Reggio Calabria-Napoli 3-0, Gioia del Colle-Terni 3-2, Aurispa Lecce-Campobasso 3-0, Sabaudia-Modica 1-3, Castellana Grotte-Galatone 3-0.

CLASSIFICA: Castellana Grotte 17 – Reggio Calabria 14 – Aurispa Lecce 12 – Campobasso 11 – Sabaudia 9 – Modica 7 – Galatone 6 – Gioia del Colle, Terni 5 – Napoli 4.

PROSSIMO TURNO (06-07/12): Gioia del Colle-Modica, Napoli-Aurispa Lecce, Campobasso-Castellana Grotte, Galatone-Sabaudia, Terni-Reggio Calabria.

(US Aurispa DFV Lecce, Davide Ruberto) – Aurispa Dfv schianta Campobasso con un netto 3-0. Il sestetto iniziale di coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: gli schiacciatori Orto e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, l’opposto Cavasin, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati. Aurispa Dfv, che registra l’assenza per squalifica di capitan Zornetta, si affida alla fantasia di Bernardis e alle pipe di Mazzone, portandosi sul +4 e costringendo coach Bua al primo timeout (10-6). Lo schiacciatore romano alza il muro, poi arriva il mani out di Cavasin e l’attacco dal centro di Mellano dopo un’ottima ricezione di Donati (15-10). Ancora una pipe di Mazzone, imbeccato a memoria da Bernardis, e Aurispa Dfv alza le barricate con due muri di fila di Cavasin e Grottoli (19-13). Il secondo timeout di coach Bua non sortisce gli effetti sperati: Grottoli attacca dal centro, Mellano fa lo stesso poco dopo per due volte in fotocopia e i salentini mantengono il +4 (22-18). Coach Ambrosio chiede il tempo tecnico, ma chiudere il set diventa pura formalità, grazie ad altri due punti di Grottoli (25-21).

È ancora Grottoli ad aprire il secondo set, Mazzone trova pipe e diagonale, quindi arriva il monster block di Cavasin (5-3). Campobasso reagisce e trova il pari, poi si procede punto a punto con Orto che risponde a Valchinov mantenendo il set in equilibrio (10-10). Donati si supera con due grandi difese, Cavasin sfrutta una freeball e poi attacca in lungolinea. Dopo il primo tempo di Mazzone c’è il sistematico cambio palla di Campobasso che non consente ai padroni di casa di allungare (15-15). Bernardis sfrutta tantissimo i suoi centrali che puntualmente si fanno trovare pronti, Orto trova il mani out e Aurispa Dfv va sul +2 (17-15). Il timeout di coach Bua non cambia il trend e i punti di Orto e Grottoli incrementano il vantaggio (21-17). L’allenatore dei molisani sfrutta anche il secondo tempo tecnico, ma Auripsa Dfv sembra giocare sul velluto: il muro di Mellano e l’attacco di Mazzone decidono il set in favore dei salentini (25-22).

I tre monster block di Bernardis, Grottoli e Orto aprono il terzo set ma Campobasso rimonta e passa in vantaggio, mandando coach Ambrosio al timeout (4-5). Donati riceve bene, Bernardis serve Grottoli che mette a terra per un punto da manuale, poi viene fuori Cavasin con un mani out e un lungolinea per il +2 Aurispa Dfv (10-8). Un punto combattutissimo chiuso dai salentini con un monster block costringe coach Bua al timeout (11-8). Altra strepitosa pipe di Mazzone e altro attacco potente in lungolinea di Cavasin, prima dell’ace di Mellano e del muro di Orto-Grottoli che spinge Aurispa Dfv sul +6 (15-9). Coach Bua chiede timoeut ma Aurispa Dfv è implacabile e con un pallonetto e una diagonale di Mazzone raggiunge quota 20 punti (20-12). Bernardis sceglie ancora Cavasin e l’opposto trova un altro lungolinea vincente, poi ci pensano Mazzone in pipe e il muro di Grottoli a decidere il match (25-17).

Successo netto e risultato mai messo in discussione per la squadra di coach Ambrosio che, in attesa delle altre gare, raggiunge momentaneamente il secondo posto in classifica a quota 12 punti.

IL TABELLINO

Aurispa Dfv – Campobasso 3-0

(25-21; 25-22; 25-17).

Aurispa Dfv: Mazzone 13, Tommasi, Bernardis 1, Russo, Donati, Marsella, Grottoli 14, Cavasin 9, Murabito, Orto 8, Zornetta, Mellano 10, Quarta, Corciulo. All. Giuseppe Ambrosio.

Campobasso: Graziani 2, Bartolini 2, Morelli 15, Valchinov 13, Arienti 3, Melato 1, Consonni (L); Del Fra 1, Ciampa , Aretz 2, Salvador 1, Rescignano 3, Cometti e De Nigris (L2). All. Bua.

Arbitri: Giulietti, Paris.

—

(US Volley Galatone, Piero de Lorentis) – Trasferta pronosticata proibitiva, e tale è stata, per la Green Volley in casa di una New Mater che non ha fallito un colpo in questo avvio di campionato anzi, ha dettato gerarchie destinate a confermarla come una delle più autorevoli candidate ai play off. E non ha mancato la sua sesta vittoria, pur soffrendo nei finali del 2° e 3° set la reazione orgogliosa degli ospiti, con un’accelerazione finale nel primo set marcata Casaro-Iervolino. Come se non bastasse lo spessore dell’avversarioe il fattore pubblico di casaa complicare il risvolto di una garainsidiosa, nelle file galatonesi è stata l’assenza del regista titolare Kindgard, non presente in elenco sul Camp 3, a complicare la gara. A farsi carico della gestione del gioco è toccato a Francesco De Giorgi,vent’anni(quasi la metà degli anni e dell’esperienza del giocatore argentino), un dna sportivo che non lascia dubbi sulle qualità dell’atleta, ma pur sempre gravato da una pesante responsabilità. Non ha deluso il ragazzo, autore anche di quattro realizzazioni personali, ma tutto il gruppo ha sofferto la verve realizzatrice di una prima linea barese eccellente a muro.

La cronaca della prima frazione evidenzia una squadra salentina che rintuzza il minimo vantaggio dei padroni di casa,rimettendo in equilibrio (8-8, 13-13, 17-17) con Cremoni e Giuliani l’andamento del gioco. Poi sbiadita ed evanescente Galatone crolla di schianto sotto le bordate di Casaro e Iervolino che concedono solo due punti a chiusura di set, dividendosi la posta di migliori realizzatori (6 punti a testa) per un 25-19 disarmante.

Il secondo parziale annota la sostituzione di Caciagli con Miraglia e un 6-3 d’avvio che fa storcere il naso a mister Licchelli. Reazione brillante di Musardo che mura Iervolino, seguito da Cremoni in pipe e da un doppio Padura Diaz, mentre De Giorgi in assistenza con Miraglia sceglietempismo e stacco per murare Casaro e ribaltare il punteggio a favore della sua squadra (8-11). Si va di pari passo, con Galatone che mantiene un break importante (18-20) poi ribaltato da tre errori in fase conclusiva (23-21). Frage rileva Giuliani ma sul servizio chirurgico e potente di Iervolino non può evitare l’ace sul vertice di posto cinque per poi arrendersi sul lungo linea di Chiapello che determina il 25-22.

Terzo set di ottima fattura da parte dei due sestetti anche se l’apertura è di marca barese con un profondo rosso (11-3), firmato Orlando Boscardini, simile ad un salasso per la Green. Padura Diaz, Musardo e Miraglia ricuciono la gara (16-15), Frage in pipe e Colaci da posto 2 si iscrivono a referto, capitan Musardo stampa un muro a Chiapello che vale il 22-22. Non demorde Galatone dalla possibilità di riaprire la gara: Padura Diaz ed un Frage ficcante operano il sorpasso(26-27) ma uno Iervolino incontenibile chiude set e gara (29-27).

Si torna con una certezza: la squadra ha le potenzialità per puntare agli obiettivi programmati in estate. Bisogna azzerare alcuni passaggi a vuoto, più mentali che tattici, per il resto è compito di uno staff tecnico collaudato apportare correttivi, se necessario.

IL TABELLINO

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE- GREEN VOLLEY GALATONE 3-0

(25-19,25-22, 29-27)

Castellana: Reale, Pasquali 6, Guadagnini (L), Santostasi (L),Pavani, Cappadona 3, Chiapello 9, Barretta, Picchi, Brucini 1,Orlando Boscardini 4, Casaro 16, Iervolino 18. All. Giuseppe Barbone Ass. Francesco Valente.

Galatone: De Giorgi 4, Giuliani 10, Musardo 3, De Col, Padura Diaz 14, Barone (L), Passari, Colaci 1,Caciagli 1, Muscatello (L), Frage 5, Miraglia 2, Cremoni 12. All. Fabrizio Licchelli ass. Fabio Cozzetto.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 8): D&F Caffè-Molfetta 3-0, Valdiano-Uni Bari 3-0, Casoria-Marcianise 1-3, SG Terzigno-Praia 3-0, San Vito Mesagne-Casarano 3-1, Leverano-Pag Taviano 0-3, Termoli-Bisignano 3-0.

CLASSIFICA: Pag Taviano 24 – Molfetta 21 – D&F Caffè 17 – Valdiano 16 – Uni Bari 15 – San Vito Mesagne 13 – Casoria, Casarano 11 – Leverano 10 – Marcianise, SG Terzigno 9 – Termoli 8 – Praia 3 – Bisignano 1.

PROSSIMO TURNO (06-07/12): Molfetta-SG Terzigno, Uni Bari-D&F Caffè, Marcianise-Valdiano, Bisignano-Casoria, Casarano-Leverano, Praia-San Vito Mesagne, Pag Taviano-Termoli.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 8): Napoli-Monopoli 1-3, Nardò-Monteroni 3-0, Isernia-Volare BN 3-1, Faam Matese-Pescara 3-1, Salerno-Arabona 32, Cerignola-Fiamma Torrese 3-0, Capurso-Bari 30.

CLASSIFICA: Nardò 21 – Arabona, Isernia 18 – Monteroni, Cerignola 16 – Capurso 15 – Salerno 14 – Faam Matese 12 – Bari, Monopoli 9 – Napoli 7 – Volare BN 6 – Fiamma Torrese 4 – Pescara 3.

PROSSIMO TURNO (06-07/12): Monopoli-Faam Matese, Monteroni-Napoli, Volare BN-Nardò, Bari-Isernia, Arabona-Cerignola, Pescara-Salerno, Fiamma Torrese-Capurso.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – Nardò si aggiudica nettamente il derbyssimo con Monteroni: ora è prima in classifica, da sola. La sensazione che si prova alla fine di Dream Volley Nardò – Monteroni è la stessa di quando, al panno verde della roulette, punti tutto su un numero e la pallina si ferma proprio lì: vittoria netta, secca, senza appello. Le ragazze di Laudisa-Giaffreda vincono 3-0, sono prime in classifica in solitaria, portano a casa l’intera posta in gioco, nella serata in cui il Pala “Andrea Pasca” registra il sold-out per la pallavolo (cosa meno scontata di quanto si possa pensare) e tutti, ma proprio tutti, si sono goduti la classica “partita perfetta”.

LA SETTIMANA DI FEDERICA – La partita è stata preceduta dallo struggente ricordo di Federica De Luca, arbitro pugliese vittima di femminicidio per mano del marito, e del piccolo Andrea, anch’egli ucciso dal padre in quella tragica giornata del 2016. “Nessuna violenza è amore, nessuna donna è sola. Lo Sport insegna il rispetto, ogni giorno, dentro e fuori dal campo. La pallavolo lancia un unico messaggio: non voltarti mai dall’altra parte”. Sono le parole di Anna Danesi, capitano della nazionale, lette prima di ogni competizione ufficiale per iniziativa della FIPAV Puglia, nell’ambito della “Settimana di Federica”. Crediamo sia doveroso iniziare ogni commento su ogni gara con questo messaggio, perché incarna i valori Dream ai quali tutti noi facciamo riferimento. A tal proposito, ringraziamo anche i tifosi ospiti con i quali, al di là di qualsiasi forma di sana rivalità sportiva, il vero sale di ogni derby, va riconosciuto un tifo rumoroso e colorito, ma rispettoso. Una bella serata di sport come non se ne vedono spesso, in un Pala “Andrea Pasca” gremito in ogni ordine di posti. Bravi tutti.

LA GARA – Tornando alla pallavolo giocata, abbiamo assistito ad una prestazione sontuosa da parte di capitan Gorgoni e compagne: a fine partita, in un breve scambio di opinioni con il Presidente Roberto Del Vecchio, non abbiamo potuto far altro che constatare la manifesta superiorità dimostrata dalle granate in campo, che hanno letteralmente dominato l’intero match senza mai accusare la minima sbavatura. “Il meglio di noi lo abbiamo espresso stasera nei fondamentali di battuta e ricezione” – ci dice lo scoutman Luca Dell’Anna a fine gara – “Il livello di battuta è stato così elevato da indurre spesso Monteroni all’errore in ricezione. Anche per quanto riguarda quest’ultima, stasera le nostre ricevitrici erano davvero in stato di grazia: avremo forse subito un paio di ace, non di più, in un’intera partita, merito di un livello di attenzione e di una precisione da “macchinetta”. So che non fa parte delle nostre abitudini citare le singole, ma consentitemi di fare i miei personali complimenti a Giorgia Tamborino, che è riuscita stasera a smistare una serie incredibile di palloni con grande precisione, a mettere sempre in gioco le attaccanti, destabilizzando spesso il muro di Monteroni: è capitato di affrontare molto spesso muri ad uno, perché la centrale non riusciva ad arrivarci. Il nostro muro, per contro, sempre ben piazzato e una certa precisione anche in attacco ci hanno regalato una partita che per lunghi tratti ha davvero sfiorato la perfezione”. “Basta guardare il tabellino delle nostre” – conclude Luca- “per capire che non abbiamo avuto una giocatrice che ha spiccato per punti, ma stasera davvero tutte hanno giocato in maniera impeccabile”.

I NUMERI: 25-18, 25-11 e 25-14 i tre parziali che valgono un 3-0 netto e che non lascia granchè spazio a ulteriori commenti. Registriamo al tabellino percentuali di ricezione del 100% di Silvia Antonaci, Siria Tarantino e Alessandra Zaccaria; del 73% di Martina Gorgoni, del 60 di Mara Tamborino. 13 punti (top scorer) la nostra capitana, Martina Gorgoni, decisiva; seguita a 12 da Sara Della Corte, straripante; e dall’inossidabile Greta Halla a 11, trascinatrice; menzione particolare anche per Siria Tarantino: la nostra centrale stasera è stata una garanzia a muro ed in battuta, sicura, attenta, sublime.

LA NOSTRA COACH – “Partita indimenticabile” – ha commentato Cristina Laudisa a fine match – “Il nostro approccio è stato talmente “aggressivo” da non permettere mai all’avversario di entrare in gara. Le ragazze sono state spettacolari riuscendo ad attuare quello che avevamo preparato durante la settimana. La sintonia tra chi è in campo e chi lavora dietro le quinte cresce di partita in partita. Che dire dell’emozione che suscita un palazzetto pieno e caloroso come quello di Nardò? Insomma un gran bel risultato. Adesso archiviamo i festeggiamenti e testa al prossimo impegno”.

I TIFOSI – Consentiteci di rivolgere un plauso alla tifoseria: stasera il Pala Andrea Pasca offriva un colpo d’occhio meraviglioso: fin dalle prime ore del pomeriggio è stato un continuo ingresso di tifosi, il lavoro settimanale certosino di sensibilizzazione dell’ambiente ha dato i suoi frutti e i ragazzi sugli spalti hanno sono stati trascinanti. Una Società sportiva non può prescindere dalla propria tifoseria e la partecipazione alla trasferta di Monopoli, ma soprattutto a questo derby con Monteroni, sta rinsaldando un connubio virtuoso tra dirigenza, giocatrici in campo e pubblico sugli spalti. Il cammino è ancora lunghissimo, irto di ostacoli (il prossimo, temibile, si chiama Benevento, sabato prossimo) e bisogna restare coi piedi ben piantati per terra per evitare pericolosi voli pindarici. Intanto ci godiamo questa splendida vittoria. Ma, da domani, si ricomincia tutto da capo.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 8): MSP Galatina-NV Torre 2-3, Aurora Brindisi-Lecce 2-3, Melendugno Calimera-Oria 0-3, Trepuzzi-Surbo 3-0, San Cassiano-F. Taviano 3-0, Monopoli-CDM Astra Volley 0-3.

CLASSIFICA: San Cassiano 23 – Oria 20 – CDM Cutrofiano 18 – Aurora Brindisi, Trepuzzi 16 – NV Torre 11 – CDM Astra Volley, Surbo 9 – Lecce, F. Taviano 7 – MSP Galatina 5 – Melendugno Calimera 3 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (06-07/12): NV Torre-Surbo, CDM Astra Volley-MSP Galatina, Lecce-Monopoli, CDM Cutrofiano-Melendugno Calimera, Oria-San Cassiano, F. Taviano-Trepuzzi.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 8): Lecce-V. Tricase 3-1, Parabita-Matera 2-3, Mottola-Fasano 1-3, SB Galatina-Frascolla 3-0, San Pancrazio-Grottaglie 3-1.

CLASSIFICA: Tricase 20 – Fasano 18 – Vibrotek 17 – Lecce 16 – SB Galatina 13 – PSA Matera 11 – San Pancrazio, Parabita 8 – Grottaglie 6 – Mottola 3 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (06-07/12): Vibrotek-Parabita, Fasano-Lecce, PSA Matera-SB Galatina, Frascolla-San Pancrazio, Mottola-Grottaglie.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 8): PSA Matera-Noci 3-1, SS Annunziata-Sant’Elia 2-3, V. Matera- Putignano 3-1, Santeramo-Massafra 2-3, Mesagne-Talsano 3-0, Spike Volley-Ostuni 3-0.

CLASSIFICA: Putignano, Mesagne 20 – PSA Matera 18 – Noci, Sant’Elia 17 – Massafra 16 – V. Matera 12 – Santeramo, SS Annunziata 9 – Talsano, Spike Volley 3 – Ostuni 0.

PROSSIMO TURNO (05-07/12): Noci-Ostuni, Spike Volley-SS Annunziata, Putignano-PSA Matera, Sant’Elia-Santeramo, Massafra-Mesagne, Talsano-V. Matera.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 8): Bee Lecce-Monteroni 3-2, V. Tricase-Copertino 0-3, Melendugno Calimera-RV Ugento 0-3, Spongano-Aradeo 3-1, Parabita-Sport & Friends 0-3.

CLASSIFICA: Copertino 20 – CDM Cutrofiano 19 – Spongano 18 – Bee Lecce, RV Ugento 14 – Monteroni 12 – Sport & Friends 10 – Aradeo 9 – Melendugno Calimera 3 – V. Tricase 1 – Parabita 0.

PROSSIMO TURNO (06-07/12): Monteroni-Sport & Friends, Parabita-V. Tricase, RV Ugento-Bee Lecce, CDM Cutrofiano-Spongano, Aradeo-Melendugno Calimera.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 8): STV Tricase-Tiger Squinzano 1-3, Castellana-SBV Galatina 3-2, San Vito-Avetrana 3-1, Massafra-Ruffano 3-1, GS Ugento-Falchi Ugento 3-0.

CLASSIFICA: Massafra 19 – GS Ugento 16 – Falchi Ugento, SBV Galatina 14 – San Vito 12 – Castellana 11 – Vis Squinzano 10 – Tiger Squinzano 9 – Ruffano 6 – Materdomini 5 – Avetrana 4 – STV Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (06/12): Tiger Squinzano-Avetrana, Falchi Ugento-STV Tricase, Materdomini-Castellana, SBV Galatina-Massafra, Ruffano-San Vito.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 2): Melendugno Calimera-Brindisi 0-3, Nardò-Monteroni 0-3, Valecaracuta Lecce-Trepuzzi 1-3, Wesport-Vis Squinzano 1-3, Lecce-GVP Corvino 0-3.

CLASSIFICA: GVP Corvino, Brindisi, Monteroni, Vis Squinzano, Trepuzzi 6 – Valecaracuta Lecce, Wesport, Nardò, Melendugno Calimera, Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (04-07/12): Melendugno Calimera-Nardò, Monteroni-Valecaracuta Lecce, Trepuzzi-Wesport, Brindisi-GVP Corvino, Vis Squinzano-Lecce.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 4): Alliste-CDM Cutrofiano 3-2, AR Maglie-CDM Astra Volley 3-1, Victor Volley-IM Otranto 3-0, Supersano-V. Tricase 3-1, Flyarmida-MB Ruffano 2-3.

CLASSIFICA: Alliste 11 – Victor Volley 9 – San Cassiano 8 – Ruffano, Otranto, Supersano 6 – CDM Cutrofiano 4 – V. Tricase, CDM Astra Volley, Maglie 3 – Flyarmida 1.

PROSSIMO TURNO (05-07/12): Alliste-AR Maglie, CDM Astra Volley-Victor Volley, Otranto-Supersano, San Cassiano-Flyarmida, CDM Cutrofiano-Ruffano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 2): Nardò-GVP Corvino 2-3, Lecce-Veglie 3-2, LNV Maglie-PVK 3-0, Meraki-Brundisium 3-0.

CLASSIFICA: Meraki 6 – Veglie, Nardò, LNV Maglie 4 – Lecce, GVP Corvino 2 – Brundisium, PVK 0.

PROSSIMO TURNO (06-09/12): V. Specchia-Nardò, Brundisium-GVP Corvino, Lecce-LNV Maglie, Veglie-Meraki.

—

