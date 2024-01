PROMOZIONE/B – Taurisano, Galatina e Leverano a pieni giri: i tabellini della 17ª

Taurisano, Galatina e Leverano si sbarazzano di Grottaglie, Galatone e Tricase e aggiungono tre punti alla loro classifica. In testa c’è sempre la formazione granata con un punto sul Galatina e tre sul Leverano. Sfuma sul finale la vittoria della Rinascita Refugees, bloccata sul pari a Ceglie. Pari a tempo scaduto anche per il Veglie contro il Talsano. Largo successo della Cedas Brindisi sul Locorotondo che vale l’aggancio al Veglie (che deve recuperare una gara).

I tabellini della 17esima giornata:

TAURISANO-GROTTAGLIE 2-1

RETI: 31′ pt Borda (G), 37′ pt Pasca (T), 24′ st Sansò (T)

TAURISANO: Ponzetta, Solidoro, Carrino, Maiolo, Mele, Pasca, Castrì, Sansò, Mosca, Negro (45′ st Alessandrì), Falco (31′ st Galati). All. Botrugno.

GROTTAGLIE: Monopoli, Pisano, D’Amicis, Santoro, Danese, Casaccio, Massimo, Vallejos (34′ st Formuso), Serralvo, Mur, Borda. All. Carrieri.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

—

VEGLIE-TALSANO 1-1

RETI: 35′ st Ungaro (T), 90+6′ Ceballos rig. (V)

VEGLIE: Colapietro, Giannone, Gadiaga, Del Monte, Malerba, Quarta, Dramè K., Ceballos, Bayoumy, De Blasi, Corallo. All. Russo.

TALSANO: Sestino, La Gioia, Prete, D’Urso, Lecce, Macaluso, Notaristefano (20′ st Ungaro), Sernia, De Comite (41′ st Giannetti), Nazaro (3′ st Marsico), Conte. All. Dellisanti.

ARBITRO: Cipriani di Bari.

—

LEVERANO-TRICASE 3-0

RETI: 34′ pt Pasculli rig., 26′ st Ortiz, 34′ st De Carlo

LEVERANO: Bardoscia, De Giorgi, Pinto (22′ st Dimastrogiovanni), Valentino, De Carli, Gubello, Miccoli (30′ st Sperti), De Luca (22′ pt Pasculli), Palazzo, De Carlo 30′ st Bleve), Ortiz (25′ st Lauretti). All. Caragiuli.

TRICASE: Recchia, Zocco, Giannuzzi, Crisafulli, Oyuela, Vatavu, Diomande, Palumbo, Fittaioli, Pietrangelo, Diedhhiou Bolte. All. De Giuseppe.

ARBITRO: Sisto di Taranto.

—

GALATINA-P. GALATONE 2-0

RETI: 26′ st Oltremarini, 44′ st Gennari

GALATINA: Passaseo, Gningue, Mancarella, Marino Da., Pino, Marino Di. (45′ st De Blasi), Caputo (22′ st Brue), Candido, Diaz (9′ st Oltremarini), Manisi, Rizzo (11′ st Gennari). all. Tartaglia.

P. GALATONE: Costantini, Mastellone, Tundo, De Leo, Inguscio (14′ st Spano), Antico, Mangia, Mazzarella (24′ st Papa), Filoni, Levanto (43′ st Magagnino), Albano (33′ st Vetrugno). All. Rollo.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

COPERTINO-R. CAROVIGNO 4-2

RETI: 15′ pt Marino (CA), 40′ pt e 18′ st D’Amanzo (CO), 35′ st Caliandro (CA), 44′ st Frisenda (CO), 46′ st Pinto (CO)

COPERTINO: Margiotta, Nestola E., Della Bona, Giannuzzi, Elia, Perrone, Carrino, D’Amanzo, ,De Luca (25′ st Pinto), Frisenda (47′ st Nestola A.), Franco. All. Corallo.

CAROVIGNO: Cannalire, Angelini, Frumento, Taddeo, Urso, Regnani, Marino, Spinelli, Turco, Bari (15′ st Caliandro), Fernandez. All. Krehspa.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

V. LOCOROTONDO-CEDAS AVIO BR 0-3

RETI: 22′ st Manta An., 30′ st Procida, 40′ st Fina

V. LOCOROTONDO: Palmisano G., Scatigna (41′ st Pentassuglia), Palmisano D. (32′ st Convertini), Agostino, Lacirignola, Basile, Natale (20′ st Sescu), Venere (3’0” st Resta), Dos Santos, Musli, Serio (13′ st Sozzo). All. Pettinicchio,

CEDAS AVIO BR: Centonze, Bentz (46′ st Grande), Lore D. (18′ st De Francesco), Medico, Cassano, Pinto, Manta Ale. (18′ st Armenia), Fina, Tiengo (41′ st Taveri), Procida (41′ st Longo), Manta And. All. Di Serio.

ARBITRO: De Santis di Bari.

—

CEGLIE-RINASCITA REF. 1-1

RETI: 5′ pt Marong (R), 51′ st Nazaro V. (C)

CEGLIE (f.i.): Costantino, Antico, Nazaro, Maggi, Merico, De Pasquale, Bojang, Palazzo, Teribia, Camara, Birtolo. All. Scalone.

RINASCITA REF. (f.i.) : Sanneh, Abdou, Jarjue, Sarr, Amar, Senè, Coulibaly, Kassama, Suwareh, Marong, Thiam. All. Niang.

ARBITRO: Vozza di Bari.