LECCE – Pierotti atteso in sede per le visite mediche

Santiago “Santi” Pierotti, il nuovo calciatore del Lecce, è in arrivo nel Salento per far conoscenza con la suoa nuova società. Stamani, prima di mezzogiorno, l’argentino è sbarcato all’aeroporto di Bari per poi proseguire verso Lecce dove sosterrà le visite mediche di rito.

Pierotti, classe 2001, prelevato a titolo definitivo dal Colon, è un esterno destro d’attacco, anche se, in passato, ha anche agito da trequartista, mettendo a segno una decina di gol in 120 partite giocate con la sua ex squadra, disputando anche cinque partite di Copa Libertadores e un paio di gare con la selezione argentina Under 20.

L’ex Colon è stato ingaggiato a titolo definitivo. La sua ex società avrà diritto a una piccola percentuale sulla futura rivendita.