PROMOZIONE/B – Taurisano chiama, CD Gallipoli risponde: i tabellini della 6ª giornata

In Promozione girone B continua il duetto tra Taurisano e Città di Gallipoli. I granata passano sul campo del Tricase con le reti di Preite (pareggiata momentaneamente da Condè) e di Vantaggiato e conservano il primato provvisorio della classifica, con un punto in più sul Città di Gallipoli, vincitore sul campo dello Spartan Legend Ginosa grazie a Malerba. La squadra di Sandro Carrozza fa cinque su cinque, in attesa di recuperare, il 28 ottobre, la gara casalinga col Veglie.

Botta e risposta tra Leverano e Galatina che si dividono la posta. Colpo del Talsano, in rimonta, a Locorotondo, firmato Ciardo e Montervino. Sale il Veglie che passa, sempre in rimonta, ad Avetrana. Bene il Novoli di Marangio che rifila quattro gol al Brilla Campi. Seconda vittoria stagionale e consecutiva per il Capo di Leuca che, sul proprio campo, batte nettamente il Melendugno con le reti di Ponzo e Monteduro (doppietta), lasciando la squadra di Castrignanò sul fondo della classifica con un solo punto.

I tabellini della sesta giornata:

ATL. TRICASE-TAURISANO 1-2

RETI: 26′ pt Preite (Ta), 42′ pt Condè (Tr), 12′ st Vantaggiato (Ta)

ATL. TRICASE: Bibba, Mauro, Otmani (41′ st Tagliaferro), Zocco, Citto (17′ pt Zaminga), Silva, Orlando, Diallo, Chiffi (20′ st Bonaventura), Rosafio (30′ st Munua), Condè. All. De Giuseppe.

TAURISANO: Potenza, Arnisi, Musio (43′ st Mele), Zilli (16′ st Torsello), Ciurlia, Alessandrì, Scarlino (16′ st Manganaro), Galati, Vantaggiato, De Giorgi (39′ st Luca), Preite (25′ st Di Seclì). All. Bray.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

AVETRANA-VEGLIE 1-2

RETI: 8′ pt Gioia (A), 28′ pt Campioto (V), 36′ pt Indirli (V)

AVETRANA: Laghezza, Di Giulio, Raimondo (8′ st Arena), Eleni (28′ st Sanyang), Di Silvestro, Talò, Altavilla (37′ st Santoro), Gioia, Toumi, Malagnino, Birtolo. All. Franco.

VEGLIE: Polito, Errico, De Mauro, Rotunno (3′ st Landolfo), Gurau, Voges, Indirli (38′ st Palma), Commendatore, Campioto (48′ st Chirivì), Lillo, De Lorenzis. All. Politi.

ARBITRO: Leopizzi di Lecce.

—

PS LEGEND-CD GALLIPOLI 0-1

RETI: 24′ st Malerba

PS LEGEND: Giampetruzzi, Olindo (32′ st Sciacoviello), Alassia, Mottura (28′ st Sana), Crudele (45′ st D’Aprile), Bruno, Ciriello (22′ st Nazaro), Perrone, Camara, Letizia, Youmbi. All. Passarelli.

CD GALLIPOLI: Passaseo, Schirosi, Atif, Cardinale, Carrozza F. (19′ st Malerba), Greco, Portaccio (33′ st Nuzzo), Sansò, Doukoure, Scialpi, Iurato (33′ st Maurillo). All. Carrozza A.

ARBITRO: Sarcina di Barletta.

—

LEVERANO-GALATINA 1-1

RETI: 30′ st De Pascalis (G), 32′ st Puscio (L)

LEVERANO: Tramacere, De Giorgi, Pascullil, Giannuzzi (Pedone), De Carli, Elia, Konè, Paiano, Quarta (Spedicato), De Michele, Mazzotta (Puscio). All. Renis.

GALATINA: Margiotta, Leanza (Galiulo), Mingiano, Zaminga, Bramato, Costantini, Garrapa (Caputo), Aloisi, Pascali G. (Migali), Pascali A. (De Razza), De Pascalis. All. Contaldo.

ARBITRO: Montrone di Bari.

—

NOVOLI-BRILLA CAMPI 4-1

RETI: 34′ pt Scarcella (N), 36′ pt Iaia S. rig. (BC), 1′ st Massaro (N), 25′ st Poleti (N), 32′ st Palazzo (N)

NOVOLI: Reho, Martina, Fasiello (40′ st Campilongo), Marasco Gia. (30′ st Quarta), Conte, Capone, Marasco Gio. (13′ st Fedele), Franco, Massaro (35′ st De Blasi), Poleti, Scarcella (22′ st Palazzo). All. Marangio.

BRILLA CAMPI: Napoli, Spedicato, Iaia A. (9′ st Longo), Iaia S., Tondo, Tamborrino, Resinato (24′ st Carlà), Caravaglio (40′ st Podo), Lupo (19′ st Diop), Marti, Greco (37′ st Simeone). All. Patruno.

ARBITRO: Camporeale di Molfetta.

—

VIRTUS LOCOROTONDO-TALSANO 1-2

RETI: 30′ pt Montaldi (L), 15′ st Ciardo (T), 20′ st Montervino (T)

VIRTUS LOCOROTONDO: Costantino, Venere (41’ st Speciale), Angelini, Anglani, Neglia (46’ st Camassa), Calia (21’ st Rubino), Pantaleo, Galiano, Montaldi, Palazzo (30’ st D’Onghia), Salamina (10’ st Serri). D. acc. Marangi (Rosato squalificato).

TALSANO: Notaristefano, Montervino, La Gioia, Ungaro (1’ st Dima), Ciardo, Franco, Bello, Cellamare (11’ st Lecce), Peluso C., Mignogna (40’ st Gatto), De Comite (15’ st Galante). All. Pettinicchio.

ARBITRO: Laluce di Barletta.

NOTE: ammoniti Venere (L), Franco, Ciardo, Dima, Peluso C. (T).

—

CAPO DI LEUCA-MELENDUGNO 3-0

RETI: 16′ pt Ponzo, 38′ pt e 6′ st Monteduro

CAPO DI LEUCA: Potenza, Ferraro N., Maiolo, Florio, Crisafulli, Caracciolo (28’ st Costantini), Greco (3’ st Pirelli), Trotta (42’ st Ferraro M.), Ponzo (39’ st Fersini), Imperato, Monteduro (18’ st Cassiano). All. Corvaglia.

MELENDUGNO: Gallo, Lenti (22’ st D’Alba), Colagiorgio (18’ st Saracino), Nocco, De Giorgi, Creti, Verri (15’ pt Tarantino), De Mitri, Brindisi (35’ st Pastore), Fanigliulo (40’ st Chiriatti), Greco. All. Castrignanò.

ARBITRO: Colazzo di Casarano.

NOTE: ammoniti Ferraro N., Greco (CL), Colagiorgio (M); espulsi Florio (CL) e De Mitri (M) per doppia ammonizione.

(foto: Andrea Malerba, Città di Gallipoli)