PROMOZIONE/B – Racale, un piede e mezzo in Eccellenza. Taurisano e Mesagne ai playoff

Il Racale esce indenne dallo scontro diretto in casa del Brilla Campi e vede sempre più vicino il traguardo dell’Eccellenza diretta. Basta un punto alla squadra di Alessandro Longo per festeggiare il ritorno nella massima categoria dilettantistica regionale dopo un solo anno. Domenica 16, il Racale affronterà un Tricase ormai senza obiettivi. Avversario, sulla carta, demotivato anche per il Brilla Campi che andrà a Talsano. Per sperare in un eventuale spareggio, il Brilla deve vincere e il Racale non deve fare punti col Tricase. La perdente della volata per il primo posto andrà direttamente in finale playoff, dove riceverà la vincente tra Taurisano e Mesagne. In coda, col Melendugno già abbondantemente retrocesso, sono in ballo Atletico Martina (15) e Locorotondo (20). Domenica 16: Cedas Brindisi-Martina e Locorotondo-Copertino. Per evitare la retrocessione diretta, il Martina deve mantenere il distacco dal Locorotondo entro i sei punti.

I tabellini della 25esima giornata:

BRILLA CAMPI-ATL. RACALE 1-1

RETI: 31′ pt Fernandez (R), 35′ pt rig. Caravaglio (BC)

BRILLA CAMPI: Laghezza, Fontanella, Armenia, Iaia, Tondo, Narducci, resinato, Caravaglio, Facecchia (44′ st Greco), Marti, De Ventura (34′ st Macchia). All. Patruno.

ATL. RACALE: Centonze, Rodriguez, My, Giglio, Carrino, Stefano (36′ st Corvaglia), Milessi, Chirivì (36′ st Reyes), Ruggeri, Flordelmundo, Fernandez (43′ st Melono). All. Longo.

ARBITRO: Cianci di Bari.

—

TRICASE-CEDAS AVIO BR 5-2

RETI: 10′ pt aut. Rizzo J. (CA), 21′ pt De Luca (T), 37′ pt Lazzoi (CA), 11′ st rig. e 44′ st manisi (T), 23′ st Rosafio (T)

TRICASE: Bibba (45′ st Agostinello), Corvaglia (41′ st Del Casale), Rizzo E., Cavalieri, Moretto, Rizzo J., Rosafio, Ruberto (37′ st Palumbo), De Luca (24′ st Fanigliulo), Manisi, Zocco (29′ st Caputo). All. Citto.

CEDAS AVIO BR: Randino, Longo, Cantoro, De Vincentis, Morleo, Pinto, Boscaini (45′ st Perrone), Maggio (37′ st Arigliano), De Iudicibus (45′ st Brina), Manta, Lazzoi. All. Caputo.

ARBITRO: Bernardi di Molfetta.

—

TAURISANO-TALSANO 4-0

RETI: 8′ pt Mele, 13′ pt e 28′ pt Castrì, 24′ pt De Giorgi rig.

TAURISANO: De Oliveira, Ferraro (15′ st Baldari), Antonazzo, Zilli (1′ st Alessandrì), Pasca, Mele (15′ st Scarlino), Castrì, Pellegrino, Vantaggiato, De Giorgi (22′ st Garzia), Maiolo (1′ st Galati). All. Botrugno.

TALSANO: Sestino, La Gioia, Morea, Cerchi, Dima, Giannotta, D’Urso, Bello, Peluso, De Feudis, De Comite. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Ragno di Molfetta.

—

MESAGNE-LOCOROTONDO 3-0

RETI: 14′ pt Orfano, 30′ pt Giancola, 45′ pt Procida

MESAGNE: Carriero S., De Luca, Schirinzi (40′ st Sacco), Lotito, Orfano, Borromeo, Procida (22′ st Carriero A.), D’Ippolito, Menga, Morelli, Giancola (23′ st Princi). All. Ribezzi.

LOCOROTONDO: Quarto (15′ st Palmisano G.), Neglia D., Turnone (25′ st Simon), Caputo, Lacirignola, Natale, Teribia, Palazzo, Diqouta, De Bartolomeo (33′ st Mohcine), Giannetti. All. Serio.

ARBITRO: Albano di Taranto.

—

COPERTINO-MELENDUGNO 5-1

RETI: 10′ pt Pinto (C), 13′ pt Belmonte (M), 45′ pt Marocco rig. (C), 8′ st Palazzo (C), 32′ st Ciccarese D. rig. (C), 39′ st Voli rig. (C)

COPERTINO: Tardio (40′ st Palma), Pinto (30′ st Frisenda), Della Bona, Marasco (25′ st Ciccarese A.), Indirli, Zecca, Libertini, Giannuzzi, Palazzo (30′ st Voli), Marocco (25′ st De Paolis), Ciccarese D. All. Renis.

MELENDUGNO: Gallo, Giannuzzi, Kurtio, Rutigliano F., Rutigliano M., Rizzo, Belmonte, De Giorgi (15′ st Guida), Fitto S. (15′ st Giancane), Verri, Fitto G. All. Tamborino.

ARBITRO: Albione di Bari.

—

CEGLIE-LEVERANO 0-2

RETI: 17′ st Pasculli, 34′ st Suwareh

CEGLIE: Costantino, Galetta (Vecchio), Maggi, Vinci, Merico (Musli), Baratto (Cellamare), De Pasquale, Salamina, Ciraci (Di Pietrangelo), Pergola, Lenoci (Santoro). All. Pizzonia.

LEVERANO: Bruno, De Giorgi A., De Giorgi D. (Marzano), Valentino (Ancora), Decarli, Pasculli, Puscio (Conte), Spedicato, Suwareh (Suma), Lauretti, Dell’Anna (Noschese). All. Caragiuli.

ARBITRO: Venanti di Casarano.

—

ATL. MARTINA-VEGLIE 0-2

RETI: 5′ pt Almeyra, 18′ st Fiorini

ATL. MARTINA: Sibilio, Cosenza (45′ st Schiavone), Lippo, Pentassuglia, Conte, Ngracanj, Martucci, D’Elia (33′ st Caroli), Colucci (5′ st Martulli), Marotta, Shawuna (26′ st Cavallo). All. Fanara.

VEGLIE: Margiotta (42′ st Mattia), Errico, Oliveira, Aranda, Bramato, Malerba, Baca, Vruè (31′ st De Blasi), Fiorini (24′ st Quarta), Musardo (20′ st Corallo), Almeyra. All. Politi.

ARBITRO: Ventricelli di Casarano.