ECCELLENZA/B – Playoff a una sola semifinale, in coda ballano in cinque: i tabellini della 25ª

Dura pochi minuti l’illusione dell’Ugento di chiudere la domenica pre-pasquale al comando della classifica del girone B di Eccellenza pugliese. Il tempo, per il Città di Gallipoli, di pareggiare il gol dell’avetranese Gioia e di ribaltare il risultato, espugnando anche il “Celestino Laserra”. I giallorossi di Sandro Carrozza, a 90 minuti dalla fine, hanno in mano la leadership del girone che, nei playoff, equivale a giocare la finale di girone sul proprio campo. Già delineata la prima semifinalista: sarà il Manduria, matematicamente terza, che affronterà in trasferta la seconda del girone, una tra Città di Gallipoli e Ugento. Nell’ultima giornata del 16 aprile, il Città di Gallipoli riceverà proprio il Manduria, mentre l’Ugento è atteso dal Novoli, che non è ancora matematicamente salvo. Niente playoff per l’Otranto, aritmeticamente quarto ma troppo distante dalla prima posizione e tagliato fuori dalla regola dei sette punti.

In coda, oltre al Castellaneta, c’è lo spettro retrocessione diretta anche per il Ginosa (19), penultimo e lontano sette punti dalla terzultima, Arboris Belli (26), che, a sua volta, è a pari punti col Maglie (26), atteso dal match casalingo contro l’Ostuni (27). Si preannuncia, quindi, un’ultima giornata di fuoco per evitare retrocessione diretta e playout. Matematicamente salvo il Matino che, con una seconda parte di girone di ritorno sfavillante, si è tirato fuori dalle sabbie mobili.

Ricordiamo che, con l’attuale classifica di Serie D che vede in lotta per non retrocedere due squadre pugliesi (Gravina e Molfetta), le ipotesi di playout possono essere le seguenti: se retrocede nessuna o una pugliese dalla D, retrocederanno le ultime di ognuno dei due gironi di Eccellenza e si giocheranno i playout tra terzultima e penultima (ma se tra queste due c’è un distacco di sette punti, si salva la terzultima direttamente). La peggiore delle perdenti dei due playout (girone A e girone B), retrocederebbe in Promozione; nel caso di due o tre retrocessioni pugliesi dalla D: una retrocessione diretta per e una retrocessione via playout (terzultima contro penultima) per ogni girone. Nel caso di arrivo a pari punti, poi, le posizioni saranno stilate attraverso la classifica avulsa.

Situazione girone A: in coda sono coinvolte nella lotta per non retrocedere Orta Nova e San Severo (30), Real Siti (27) e Foggia Incedit (18). Già matematicamente retrocessa la Vigor Trani (0).

I tabellini della 25esima giornata:

AVETRANA-CD GALLIPOLI 1-2

RETI: 15′ st Gioia (A), 20′ st Scialpi (G), 25′ st Sansò (G)

AVETRANA: De Marco, Cardinale (35′ st Nigro), Trisciuzzi, Lomartire, Fabiano, Tamborrino, Sanyang, Gioia, Marchionna, Zaccaria (20′ st Cava), Di Giulio. All. Passariello.

CD GALLIPOLI: Passaseo, Nazaro (20′ st Piscopiello), Chiatante, Stranieri, Gningue, Benvenga, Caputo, Sansò, Perchaud (44′ st Oltremarini), Scialpi, Quarta (11′ st Iurato). All. Carrozza.

ARBITRO: Di Corato di Barletta.

—

OTRANTO-GINOSA 3-3

RETI: 34′ pt Dell’Orco (G), 35′ pt Gallo (O), 36′ pt Pulpito (G), 9′ st trovè (O), 34′ st Serafino (G), 37′ st Nicolazzo (O)

OTRANTO: Caroppo, Angelini (38′ st Cariddi), Plevi, Solidoro, Signore, Cisternino, Valentini, Assalve (1′ st Nicolazzo), Trovè, Gallo, Tourè. All. Tartaglia.

GINOSA: Gallitelli, Pignatale (26′ st Cimarrusti), Bitetti, Verdano, Chiochia, Donvito, Dell’Orco (28′ st Serafino), De Marco, Ciriolo, Richella, Pulpito. All. Ola.

ARBITRO: Teari di Barletta.

—

UGENTO-TOMA MAGLIE 6-2

RETI: 12′ pt, 8′ st e 29′ st Munoz (U), 27′ pt Maroto (U), 43′ pt De Michele (M), 13′ st e 33′ st Cordary (U), 34′ st Carrino rig. (M)

UGENTO: Maggi, Venegas, Cicerello, Veron, De Sousa (16′ st Carrozzo), Serrano (45′ st De Lorenzis), Perez (10′ st Cordary), Maroto (31′ st Toro Jimenez), Lollo, Munoz (39′ st Illiano), Espinar. All. Salvadore.

TOMA MAGLIE: De Donno, Tecci, Chiri, Gallorini, Lezzi, Carbone (31′ pt Mele), Miccoli (29′ st Greco), Olibardi (31′ st Stifani), De Giorgi, De Michele (16′ st Carrino), Sprovieri. All. Romano.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

—

MANDURIA-ARBORIS BELLI 4-0

RETI: 20′ pt D’Ettorre, 36′ pt Pignataro, 45′ st e 49′ st Cavaliere

MANDURIA: Maraglino, Marinelli, Dorini, Aquaro, Pino, D’Arcante, Tarantino, D’Ettorre (20′ st Kouame), Russo (33′ st Cavaliere), Pignataro (36′ st Monopoli), Perdicchia (33′ st De Maria). All. Branà.

ARBORIS BELLI: Pellegrini, Laguardia, Muolo, Leggiero, Simeone (2′ st Salvi), Labarile, Dimola, Agostino, Longo (25′ st Mastronardi), Amodio, Leone (33′ st Di Cosola). All. Girolamo.

ARBITRO: Rossiello di Molfetta.

—

VIRTUS MATINO-NOVOLI 2-0

RETI: 27′ pt De Angelis, 42′ st Lombardi

VIRTUS MATINO: Colazo, D’Andria, Barulli (Medaglia), Fina, Monteleone, Alemanni (De Angelis), Elia, Pirretti, Ferramosca (Lombardi), Varietti (Gonzalez), Cannizzaro. All. Toma.

NOVOLI: Isceri, Tarantino (De Carlo), Amato, Martinez, Capone, Martinez Cejudo, Giannotti (Poleti), De Blasi, Falco (Delgado), Villar, Fonteboa. All. Manco (Squalif.).

ARBITRO: Costa di Busto Arsizio.

—

OSTUNI-CASTELLANETA 7-0

RETI: 11′ pt, 41′ pt e 19′ st Marzio, 17′ pt e 38′ pt Pendinelli, 32′ pt Benedetti, 43′ pt Taddeo

OSTUNI: Maggi (1′ st Valeriano), Frumento (1′ st Quagliana), Taddeo, Perrino (10′ st Spinelli N.), Otero, Cassano (10′ st Spinelli A.), Marzio (23′ st Miccoli R.), Negro, Pendinelli, Faccini, Benedetti. All. Kreshpa.

CASTELLANETA: Carrieri (1′ st Casamassima), Rizzi, Gravina, Bufano, Gioscia, Balestra, Covelli, Bongermino, Villani (19′ st Rizzi), Marcitelli, Battista. All. Minosa.

ARBITRO: Portoso di Molfetta.

—

GALLIPOLI F.-S. MASSAFRA 0-0

GALLIPOLI F.: Carretta, Manca, Stella, Luciano, Gomez, Fabiani, Pennetta (33′ st Parlati), Calò, Turco (37′ st D’Errico), Romano, De Fabrizio (17′ st Makovic). All. Calabuig.

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Saponaro, Sabetta, Schirizzi (5′ st Cristofaro), Carlucci, Zizzi, Galeone (42′ st Mirizzi), Dettoli, Caruso N. (33′ st Conte), Vapore (5′ st Malagnino), Caruso G. (33′ pt Girardi). All. Malacari.

ARBITRO: Maestoso di Lecce.