FEMMINILE – Lecce Women, prodezza di Silva e Vis Mediterranea KO. Vittoria con dedica speciale

Vittoria di carattere del Lecce Women che trova nell’uovo di Pasqua tre punti d’oro per la classifica. Si sapeva che non sarebbe stato facile battere le salernitane della Vis Mediterranea, reduci da quattro vittorie consecutive, ma alla fine ha prevalso la voglia di vincere della salentine che ci hanno creduto fino alla fine. Ciò rende merito al club che da alcune settimane ha deciso di puntare con decisioni su molte ragazze del vivaio. Ieri in campo c’erano inizialmente due nate nel 2006, una nel 2007 e due nel 2008 poi sono entrate altre due ragazze del 2006.

Per avere ragione della Vis Mediterranea c’è voluta una prodezza balistica della portoghese Sofia Silva: un gol su punizione da circa 25 metri con il pallone che si è infilato all’incrocio dei pali. Imprendibile per il portiere ceko Pucova. Per Silva, sesto gol in campionato, oltre a due segnati in Coppa Italia.

“La vittoria è stata sofferta ed è arrivata alla fine di una gara combattuta da entrambe le squadre, ma comunque sempre corretta e avvincente – ha detto al termine del match l’allenatrice delle giallorosse, Vera Indino -. Noi abbiamo giocato meglio nel primo tempo pressando alte le nostre avversarie. Poi nella ripresa la Vis ha alzato il baricentro approfittando anche del vento a favore ma in ripartenza abbiamo avuto le occasioni più chiare ed importanti. Sono contenta della prestazione delle ragazze in generale, anche delle più giovani che ancora non riescono ad essere costanti per 90 minuti. Ma loro sanno che avranno tutto il tempo per migliorare e crescere”. Poi un pensiero ad una persona cara. “Dedichiamo la vittoria ad un nostro grande amico conosciuto sui campi di calcio e che oggi ci ha lasciato, Nicola Aluisi– hanno detto Indino e il capitano Serena D’Amico –. Nicola era una persona rara e speciale e nostro grande tifoso”.

Ora la serie C si ferma per le festività pasquali. Il 16 aprile il Lecce Women farà visita al Cosenza.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-VIS MEDITERRANEA 1-0

RETI: 36′ st Silva

LECCE WOMEN: Prieto; Bocchieri, Daple, Silva, Scardino (7′ st Spedicato; 40′ Coluccia); Pomes (21′ st Bisanti), Di Staso, Martinez; Depunzio, D’Amico, Jaszczyszyn. In panchina: Garzya, Rizzo, Polo, Durante, Crusafio. Allenatrice Vera Indino.

Vis Mediterranea: Pucova, Di Palma, Paolillo, Piscitelli, Modafferi, D’Arco, Sabatino, Mazza (37′ st Calvanese), Cuomo, Olivieri (44′ st Gorrasi), Minella. In panchina Pascale, Vaccaro, Basile, Donnarumma, Piccolo, Cozzolino, Correr. Allenatrice Valentina De Risi.

ARBITRO: Nuckchedy di Caltanissetta.

NOTE: spettatori 300 circa. Recupero: pt 3: st 4′.

(US Lecce Women)

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 23): Academy S. Agata-Cosenza 0-1, CA Pescara-Independent 1-8, Crotone-Palermo 0-1, Frosinone-Matera Sassi rinviata, Grifone Gialloverde-Trastevere 0-5, Lecce Women-Vis Mediterranea 1-0, Res Roma-Roma CF 2-0, Salernitana-Chieti 1-1.

CLASSIFICA: Res Roma 63 – Trastevere 59 – Chieti 46 – Palermo 45 – Roma CF, Lecce Women, Vis Mediterranea 43 – Independent 38 – Matera Sassi 33 – Frosinone 28 – Grifone Gialloverde, Crotone 20 – Cosenza 16 – Academy S. Agata 9 – Salernitana 8 – CA Pescara 3.

PROSSIMO TURNO (16 apr.): Chieti-CA Pescara, Cosenza-Lecce Women, Grifone Gialloverde-Salernitana, Independent-Palermo, Matera Sassi-Academy S. Agata, Roma CF-Crotone, Trastevere-Res Roma, Vis Mediterranea-Frosinone.