PROMOZIONE/B – Racale in bianco a Leverano, il Brilla è a due passi: i tabellini della 21ª

Rallenta la corsa del Racale in vetta alla classifica. Reti bianche a Leverano per i biancazzurri e Brilla Campi corsaro a Copertino. La classifica, ora, vede il Racale primo con soli due punti di vantaggio rispetto alla squadra di Patruno. Mesagne e Taurisano ne approfittano per mettere in cassaforte un’altra vittoria in chiave playoff, mentre il Talsano coglie un punto a Ceglie. Non fanno meglio le inseguitrici Copertino e Tricase. Vince ancora il Veglie di goleada in casa del Locorotondo (sesto ko di fila) e per portarsi a ridosso del Tricase. In coda, ancora a secco il Martina (sesto ko di fila), vittoria pesante del Cedas a Melendugno. I tabellini della 21esima di Promozione girone B.

LEVERANO-RACALE 0-0

LEVERANO: Bruno (52′ st Sergi), De Giorgi (12′ st Suwareh), Marzano, Ancora (31′ st Valentino), De Carli (46′ st Puscio), Pasculli, Sperti, Spedicato, Lauretti, De Carlo, Suma (38′ st Conte). All. Caragiuli.

RACALE: Centonze, Guevara, My, Reyes, Carrino, Ruggeri F., Milessi, Ruggeri M. (38′ st Chirivì), Fernandez (38′ st Melono), Flordelmundo, Stefano (31′ st Corvaglia). All. Longo.

ARBITRO: Labarile di Bari.

NOTE: espulso Suma (L).

—

CEGLIE-TALSANO 1-1

RETI: 4′ st Cellamare (C), 37′ st Peluso (T)

CEGLIE: Costantino, Galetta, Attanasi, Baratto, Nazaro, Maggi, Di Pietrangelo (26′ st Pergola), Cellamare, Musli, De Pasquale, Salamina (26′ st Santoro). All. Pizzonia.

TALSANO: Sestino, Villa (43′ pt Peluso), Giannotta (24′ st Pompamea), Gravina, Macaluso, Lecce, Campani, D’Urso, De Comite, Gatto, Bello. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Matera di Bari.

NOTE: espulsi Merico e Gallone (C) dalla panchina.

—

COPERTINO-BRILLA CAMPI 1-2

RETI: 38′ pt Cocciolo (C), 10′ st e 20′ st Facecchia (BC)

COPERTINO: Colapietro, Ciccarese, Della Bona, Marasco, Gubello, Elia, Marocco (30′ st Frisenda), Cocciolo, Palazzo, Libertini, Giannuzzi (30′ st Ciccarese D.). All. Renis.

BRILLA CAMPI: Laghezza, Fontanella (15′ st Spedicato), Armenia, Iaia, Tondo, Narducci, Resinato, Caravaglio, Facecchia, Marti, De Ventura. All. Patruno.

ARBITRO: Troccoli di Bari.

—

ATL. MARTINA-TAURISANO 0-4

RETI: 40′ pt Garzia, 3′ st Pellegrino, 6′ st Castrì, 33′ st Maiolo

ATL. MARTINA: Sibilio, Schiavone (25′ st Caroli), Muscato, Lippo, Conte, Ngracanj, Cavallo (4′ st Shawuna), Miola, MArtulli (14′ st D’Elia), Marotta, Martucci (23′ st Bagorda). All. Cassano.

TAURISANO: De Oliveira, Ferraro, Antonazzo (27′ st Mariniello), Zilli (15′ st Galati), Pasca, Garzia, Castrì, Pellegrino (21′ st Scarlino), Vantaggiato (7′ st Preite), De Giorgi, Maiolo (36′ st Stifani). All. Botrugno.

ARBITRO: Arsena di Brindisi.

—

MESAGNE-TRICASE 2-0

RETI: 29′ pt Procida, 22′ st Giancola

MESAGNE: Schettino, Orfano, Schirinzi, Lotito (37′ st D’Ippolito), Borromeo, Cohen, Procida (43′ st Miccoli), Difino, Sacco, Morelli (31′ st Menga), Birtolo (19′ st Giancola). All. Ribezzi.

TRICASE: Bibba, Rizzo E., Sacchi (37′ st Corvaglia), Urso, Citto, Rizzo J., Fanigliulo (39′ st Ruberto), Cavalieri (30′ st Rosafio), De Luca, Manisi, Caputo (33′ st Zocco). All. Citto.

ARBITRO: Bellarte di Molfetta.

—

G. MELENDUGNO-CEDAS AVIO BR 0-1

RETI: 35′ st rig. Boscaini

MELENDUGNO: Gallo, Kurti (41′ st Carrozzo), Rutigliano, Giannuzzi, Cretì, Rizzo (43′ st De Giorgi), De Matteis (34′ st Mancarella), Giannuzzi, Fitto S., Verri, Guida (23′ st Belmonte). All. Tamborino.

CEDAS AVIO BR: Randino (38′ st Lamarina), Galluzzo, Giglio (17′ pt Giorgino), Morleo, Pinto, Motti, Maggio, Manta Al. (31′ st Arigliano), Boscaini (36′ st Quintavalle), Manta An., De Iudicibus (9′ st Brina). All. Caputo.

ARBITRO: Casamassima di Molfetta.

—

V. LOCOROTONDO-VEGLIE 1-4

RETI: 12′ pt Mignaco (V), 23′ pt e 39′ pt Almeyra (V), 20′ st Bruè (V), 25′ st Simon (L)

V. LOCOROTONDO: Quarto, Coroforte (1′ st De Bartolomeo), Neglia (38′ st De Santis), Caputo (22′ st Mohcine), Lacirignola, Sportelli (1′ st Teribia), Turnone (22′ st Lafortezza), Palazzo, Simon, Natale, Diwouta. All. Serio.

VEGLIE: Margiotta, Baca (36′ st Bramato), Olivera, Aranda (17′ st Errico), Mignaco, Malerba, Quarta (42′ st Marsico), Bruè, Fiorini (40′ st Corsaro), Lillo, Almeyra. All. Politi.

ARBITRO: Carpentiere di Barletta.