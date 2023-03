BASKET A2/m – HDL Nardò ko a Rimini, ancora una sconfitta nel finale

HDL Basket Nardò lotta, rimonta nuovamente uno svantaggio pesante, ma cede nel finale contro una coriacea Rimini. Rimandata la matematica salvezza.



1° QUARTO – Il primo quarto è, sul tabellone segnapunti, di marca granata, ma Rimini resta nel match aggrappandosi con le avanzate di Johnson e Ogbeide che fa la voce grossa nel pitturato. Il parziale è di 13-18 con un sostanziale equilibrio in campo tra le due compagini in un palazzetto esaurito quasi in ogni ordine di posto che trascina la squadra di casa.

2° QUARTO – Si alzano i ritmi e le percentuali realizzative. Zugno, La Torre e Stojanovic smuovono il tabellino in avvio di frazione, Rimini risponde con i “piccoli”-grandi Meluzzi e Johnson per un parziale che si traduce in 42-40 per i padroni di casa. Punteggio sinonimo di una grande bagarre tra le due squadre in lotta per la salvezza.

3° QUARTO – Ogbeide fa suo il pitturato, Baldasso risponde da dentro e fuori l’arco. Il parziale lo strappa ancora la squadra di casa, che prova a scappar via 67-56 a fine terzo quarto. Nardò sembra afflitta e senza potenziali armi da giocare per contrastare la foga dei riminesi, ma ci sono ancora 10minuti di gara da disputare.

4° QUARTO – Poletti da buon capitano si carica la squadra sulle spalle e dall’arco lungo trascina i suoi. Rimini è compatta, sospinta dal pubblico amico e con Meluzzi, Johnson e Ogbeide resta in partita. Non bastano per Nardò le avanzate positive di Stojanovic, che poi si infrange su una stoppata nel tentativo di pareggiare i conti a quota 80. Da quel momento Rimini prende la scia della vittoria e vince in volata col punteggio di 86-78. Rimandato il discorso salvezza matematica in casa neretina, Rimini invece blinda anticipatamente la Serie A2.

—

IL TABELLINO

RivieraBanca Basket Rimini – HDL Nardò 86-78

(13-18, 29-22, 25-16, 19-22)

RivieraBanca Basket Rimini: Jazz Johnson 21 (3/5, 3/8), Davide Meluzzi 14 (1/1, 2/8), Stefano Masciadri 11 (2/3, 2/4), Derek Ogbeide 10 (4/8, 0/0), Simon Anumba 10 (5/6, 0/2), Aristide Landi 7 (1/4, 0/4), Francesco Bedetti 5 (0/0, 1/3), Andrea Tassinari 5 (1/3, 1/2), Alessandro Scarponi 2 (0/1, 0/1), Ursulo D’almeida 1 (0/1, 0/0), Elia Morandotti 0 (0/0, 0/0), Nicolò Baldisserri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 32 – Rimbalzi: 42 15 + 27 (Jazz Johnson, Stefano Masciadri, Simon Anumba 7) – Assist: 15 (Jazz Johnson5)

HDL Nardò: Mitchell Poletti 20 (7/9, 2/8), Lorenzo Baldasso 16 (2/3, 3/9), Andrea La torre 14 (2/2, 2/5), Vojislav Stojanovic 13 (6/11, 0/4), Russ Smith 7 (0/2, 1/7), Ruben Zugno 6 (0/1, 2/4), Andrea Donda 2 (0/2, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0), Jacopo Borra 0 (0/0, 0/0), Giulio Antonaci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 35 12 + 23 (Vojislav Stojanovic 11) – Assist: 12 (Mitchell Poletti, Ruben Zugno 3)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 24): Mantova-Ravenna 69-72, Chiusi-Forlì 70-73, San Severo-Cento 60-77, Chieti-Pistoia 59-76, Udine-Cividale 73-66, Rimini-Nardò 86-78.

CLASSIFICA: Forlì 38 – Cento, Pistoia 32 – Udine 26 – Cividale, F. Bologna 22 – Rimini 20 – Nardò, Chiusi 18 – Mantova 16 – Chieti, Ravenna 14 – San Severo 12.

PROSSIMO TURNO (19 mar.): Ravenna-Rimini, Forlì-Udine, Pistoia-F. Bologna, Nardò-Chieti, Cento-Mantova, Cividale-San Severo.