VOLLEY A3/m – Casarano, la rimonta riesce solo a metà: Marcianise la spunta al quinto set

Una prestazione sottotono e scialba della Leo Shoes Casarano da il via libera ad un Marcianise di certo non trascendentale che approfitta con cinismo dei tanti errori commessi dai rossoazzurri apparsi in giornata storta sin dalle prime battute.

Questa sconfitta complica il percorso di Peluso e compagni in ottica play-off: per guadagnare il pass per gli spareggi promozione servirà un approccio diverso nelle restanti quattro sfide, perché con l’atteggiamento visto ieri l’impresa diventerà impossibile.

La serata negativa dei ragazzi di mister Licchelli la si può riscontrare già dai primi punti: grosse difficoltà in ricezione e altrettante in attacco permettono al Marcianise di allungare subito nel punteggio. Prosperi non riesce a tirarsi fuori da percentuali negative, Cianciotta stenta a carburare e così i padroni di casa, trascinati dall’opposto Lucarelli, si portano in vantaggio (25-19).

Trend negativo che sembra interrompersi nel parziale successivo grazie ad un Marzolla che tira la carretta nella fila della Leo Shoes, purtroppo non accompagnato da un Ciupa non pervenuto e dai due centrali poco presenti nella fase di muro; ma è un fuoco di paglia, perché sempre a causa di disattenzioni ed errori banali gli ospiti sprecano ben tre set ball e vedono agguantare il doppio vantaggio ad un Marcianise concreto ed affamato (30-28).

Anziché spingere sull’acceleratore per chiudere la contesa, la formazione di casa esce letteralmente dal campo lasciando agli avversari il terzo set chiuso con un eloquente 9-25.

Il quarto parziale è quello più combattuto: i rossoazzurri partono meglio ma il Marcianise non demorde. Cianciotta e il solito Marzolla provano l’allungo, Libraro e Lucarelli riagguantano gli avversari. Si arriva ai vantaggi anche in questo parziale ma ad avere la meglio questa volta è la Leo Shoes (24-26).

Il tie break è tutto di marca casalinga: il cambio di regista (Fanizza out causa infortunio) mina gli equilibri già precari tra i ragazzi di mister Licchelli; ne viene fuori un monologo casertano con il Marcianise che taglia il traguardo della vittoria con il punteggio di 15-10.

—

IL TABELLINO

MARCIANISE-LEO SHOES CASARANO 3-2

(25-19, 30-28, 9-25, 24-26, 15-10)

MARCIANISE: Lucarelli 24, Orlando 5, Vetrano 9, Vacchiano (L), De Luca ne, Bizzarro (L) ne, Libraro 13, De Prisco ne, Leone 1, Ciardo 2, Bonina 11, Ruiz 10. All. Nacci.

CASARANO: Moschese 7, Urso (L) ne, Fanizza 2, Matani 8, Cianciotta 22, Marzolla 26, Guadagnini 3, Prosperi (L), Ulisse 4, Ciupa 3, Rampazzo 1, Floris ne. All. Licchelli, vice Cozzatto.

Arbitri: Di Lorenzo, Colucci.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 10ª rit.): Sabaudia-Catania 1-3, Aversa-Palmi 0-3, Tuscania-Ortona 3-0, Marcianise-Casarano 3-2, Bari-Sorrento 3-1, Modica-Napoli 3-2, Aurispa L. Lecce-Roma 3-0.

CLASSIFICA: Catania 57 – Ortona 52 – Palmi 44 – Tuscania 41 – Aurispa L. Lecce 40 – Bari 39 – Casarano 35 – Aversa 33 – Roma, Modica 27 – Sorrento 26 – Sabaudia 20 – Marcianise, Napoli 18.

PROSSIMO TURNO (19 mar.): Sorrento-Aversa, Roma-Tuscania, Catania-Aurispa L. Lecce, Palmi-Modica, Ortona-Sabaudia, Napoli-Marcianise, Casarano-Bari.