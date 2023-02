PROMOZIONE/B – Racale di misura, Brilla a ruota. Il Taurisano punta il Mesagne: i tabellini della 20ª

Sedicesima vittoria stagionale per il Racale a cui basta un gol di Fernandez per piegare un coriaceo Ceglie. Una doppietta di Facecchia regala al Brilla Campi lo scontro diretto con il Mesagne, ora avvicinato dal Taurisano che, con Castrì e De Giorgi, ha la meglio del Locorotondo. Goleade di Tricase e Veglie contro Atletico Martina e Melendugno, un gol a testa per Talsano e Copertino. I tabellini della 20esima:

ATL. RACALE-CEGLIE 1-0

RETI: 20′ pt Fernandez

ATL. RACALE: Centonze, Reyes, My, Guevara, Carrino, Buono (31′ st Stefàno), Milessi, Ruggeri F., Fernandez, Flordelmundo, Chirivì (31′ st Sosa, 44′ st Maruccia). All. Longo A.

CEGLIE: Costantino, Galetta, Attanasi (31′ st Pergola), Baratto, Nazaro, Maggi, Di Pietrangelo, Cellamare (46′ st Lenoci), Santoro, Musli, Salamina. All. Pizzonia.

ARBITRO: Pellecchia di Bari.

—

TALSANO-COPERTINO 1-1

RETI: 33′ pt Gatto (T), 24′ st Cocciolo rig. (C)

TALSANO: Sestino, Campani, La Gioia, Gravina (35′ st Guerra), Villa, Macaluso, Giannotta, D’Urso, De Comite (30′ st Peluso), Gatto, Bello (30′ st Sibilla). All. Pettinicchio.

COPERTINO: Colapietro (30′ st Tardio), Gubello, Della Bona, Marasco, Indirli (19′ st Muci), Elia, Marocco (19′ st Ciccarese M.), Cocciolo (38′ st Frisenda), Palazzo, Libertini, Lorenzo (30′ st Giannuzzi). All. Renis.

ARBITRO: Vozza di Bari.

—

BRILLA CAMPI-MESAGNE 2-0

RETI: 19′ pt e 38′ pt Facecchia

BRILLA CAMPI: Laghezza, Fontanella, Armenia, Iaia, Spedicato, Narducci (46′ st Zurlo), Resinato, Caravaglio, Facecchia (42′ st Macchia), Marti, Valzano (15′ pt de Ventura). All. Patruno.

MESAGNE: Carriero, De Luca, Schirinzi, Lotito (17′ st Birtolo), Giardino (1′ st Morelli), Orfano, Giancola, Difino, D’Ippolito, Menga (1′ st Cohen), Procida (25′ st Miccoli). All. Ribezzi.

ARBITRO: Ventricelli di Casarano.

—

TAURISANO-V. LOCOROTONDO 2-0

RETI: 15′ pt Castrì, 35′ st De Giorgi

TAURISANO: De Oliveira, Baldari (42′ st Ferraro), Antonazzo (46′ st Leggio), Zilli, Pasca, Mele, Castrì, Pellegrino, Vantaggiato, De Giorgi (39′ st Scarlino), Maiolo (46′ st Garzia). All. Botrugno.

V. LOCOROTONDO: Quarto (30′ st Palmisano), Coroforte, Neglia, Caputo, Lacirignola, Sportelli, Mohcine (10′ st Diwouta), Neglia (33′ st Palmisano S.), Simon, De Bartolomeo, Giannetti. All. Serio.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

ATL. TRICASE-ATL. MARTINA 5-0

RETI: 4′ pt e 27′ st Manisi, 11′ st Cavalieri, 17′ st Rizzo J., 38′ st Zocco

ATL. TRICASE: Bibba, Del Casale, Rizzo E., Urso (31′ st Ruberto), Citto (39′ st Scarcella), Rizzo J. (18′ st Palumbo), Fanigliulo, Cavalieri, De Luca (31′ st Rosafio), Manisi, Caputo (22′ st Zocco). All. Citto.

ATL. MARTINA: Sibilo, Schiavone, Muscato, Lippo, Conte, Caroli, Miola, Cavallo (25′ st Martulli), Bagorda, Protopapa, Granaldi. All. Marangio.

ARBITRO: Ragno di Molfetta.

—

CEDAS AVIO BR-LEVERANO 1-2

RETI: 30′ pt Suma (L), 8′ st Puscio (L), 15′ st Manta An. (C)

CEDAS AVIO BR: Lamarina, Longo (7′ st Morleo), De Vincentis (7′ st Boscaini), Camisa, Giglio, Quintavalle (15′ st Pinto), Manta Al, Lazzoi (15′ st Motti), De Iudicibus (30′ st Arigliano), Brina, Manta An. All. Caputo.

LEVERANO: Bruno, Marzano, Sperti, Ancora (23′ st Valentino), Decarli, Pasculli, Puscio, Suwareh, Suma (32′ st Dell’Anna), De Carlo, Lauretti. All. Caragiuli.

ARBITRO: De Santis di Bari.

—

VEGLIE-MELENDUGNO 6-0

RETI: 28′ pt rig., 38′ st e 41′ st Almeyra, 4′ st Baca, 20′ st Fiorini, 44′ st Bruè

VEGLIE: Margiotta (27′ st Mattia), Bramato (5′ st Errico), Olivera, Quarta, Mignaco, Malerba (31′ st Marsico), Baca (27′ st Corallo), Aranda, Fiorini (28′ st Politi), Bruè, Almeyra. All. Politi.

MELENDUGNO: Gallo (22′ st Leo), Giannuzzi, Rutigliano, Greco, Surdo, Rizzo, Belmonte, De Matteis (14′ st Doria), Fitto S., Fitto G., Verri. All. Tamborino.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.