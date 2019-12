PROMOZIONE/B – Racale, c’è il Carovigno prima del brindisi di fine anno: programma e arbitri della 16ª

Col Racale campione d’inverno parte domani pomeriggio il girone di ritorno del torneo di Promozione/B. Ancora una gara casalinga per la truppa di Pietro Sportillo che ospita il Carovigno. Il match principale è quello di Ugento tra Virtus Matino e Taurisano, separate da sette punti in classifica. L’Ostuni, terza forza del torneo, è di scena a Leverano contro una Salento Football che necessita di punti per migliorare una classifica alquanto insoddisfacente.

C’è il derby tarantino tra Manduria e Avetrana, così come anche quello del Nord Salento tra il Novoli del neo arrivato Riccardo Cornacchia e il Brilla Campi. A completamento della sedicesima, Maglie-Uggiano, Aradeo-De Cagna e Sava-Veglie.

Il programma e le designazioni arbitrali:

dom. 22/12 h 14.30

A. Toma Maglie-Uggiano: Francesco Pio Sarcina di Barletta (Spedicato-Amatore) – a Martignano

Aradeo-De Cagna: Filippo Alfieri di Lecce (Dell’Aquila-De Pandis)

Atl. Racale-Carovigno: Alessio Casula di Taranto (Lanubile-Palermo)

Manduria-AS Avetrana: Salvatore Carvelli di Crotone (Sindaco-Di Muzio)

Novoli-Brilla Campi: Matteo Leopizzi di Lecce (Barile-Moschettini)

Salento Football-Ostuni: Federico Paladini di Lecce (Paparella-De Musso)

Sava-Veglie: Giorgia Cacciapaglia di Bari (Calabrese-Curci)

Virtus Matino-Taurisano: Nico Valentini di Brindisi (Garofalo-Sibilio) – a Ugento

CLASSIFICA: Atl. Racale 37 – V. Matino 33- Ostuni 31 – Manduria 30 – Sava 27 – Taurisano 26 – A. Toma Maglie 25 – AS Avetrana 24 – Novoli 18 – Brilla Campi 17 – De Cagna 14 – Aradeo 13 – Carovigno 11 – Salento Football e Veglie 10 – Uggiano 3.