ECCELLENZA – Ultima del 2019, prima del girone di ritorno, con l’incognita Martina: programma e arbitri della 16ª

Ultima del 2019, prima del girone di ritorno. Il torneo di Eccellenza si appresta ad andare in ferie di fine anno con alcune incognite. Tipo quella del Martina, che ha preannunciato il forfait contro l’Unione Calcio Bisceglie e la consegna del titolo al Sindaco della cittadina itriana. Si prevedono tempi bui.

Intanto c’è da giocare la sedicesima giornata con le capoclassifica Molfetta e Corato in trasferta, a Vieste e San Pietro in Lama contro la Deghi. C’è anche il derby dei Due Mari tra Otranto e Gallipoli, nel quale entrambe le squadre sono a caccia di punti per regalarsi un fine anno più tranquillo, soprattutto la formazione giallorossa che occupa il penultimo posto in classifica. Anche l’Ugento ha come obiettivo quello di uscire da Barletta con un risultato positivo per dare seguito alla vittoria colta a San Severo domenica scorsa, dopo un periodo di magra.

C’è una sola variazione di orario nel programma della sedicesima, ma è proprio il match di Martina che non dovrebbe giocarsi, salvo novità dell’ultima ora.

Il programma e le designazioni arbitrali:

dom. 22/12 h 14.30

AT San Severo-Orta Nova: francesco Aloise di Lodi (Errico-Desiderato)

Atl. Vieste-Molfetta: Ruggiero Doronzo di Barletta (Miccoli-Spalierno)

Barletta 1922-Ugento: Fabrizio Consales di Foggia (Salvemini-Rizzi)

Deghi-Corato: Riccardo Tropiano di Bari (Alessandrino-Rizzi)

F. Altamura-Vigor Trani: Roberto Aratri di Bari (Coviello-Prigigallo)

Otranto-Gallipoli: Bruno Spina di Barletta (Meleleo-Luggeri)

San Marco-A. Barletta: Paolo Cipriani di Molfetta (Magnifico-Giordano)

dom. 22/12 h 16

Martina-UC Bisceglie: Luca Vittoria di Taranto (Miceli-Gorgoglione)

–

CLASSIFICA: Molfetta e Corato 34 – Martina 27 – Vigor Trani 26 – A. Barletta 24 – Ugento 22 – Barletta 1922 e Otranto 21 – Deghi e Altamura 19 – UC Bisceglie 17 – San Marco 16 – Orta Nova, Vieste e Gallipoli 15 – AT San Severo 6.