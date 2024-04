PROMOZIONE/B – Playoff, sarà finale Taurisano-Leverano. Playout: colpaccio Veglie, giù il Galatone

Sarà Taurisano-Leverano la finale playoff del girone B di Promozione pugliese. I bianconeri annullano il fattore campo e vanno a vincere a Grottaglie nella semifinale giocata ieri ad Alberobello grazie alle reti di Palazzo e Gubello a ribaltare il momentaneo vantaggio grottagliese ad opera di Borda.

Fattore campo annullato anche dal Veglie nell’unico confronto di playout. A Galatone i biancazzurri passano per primi in vantaggio grazie a un gol di Lillo ma poi subiscono il pari locale firmato da C. Albano. Col pareggio si va ai supplementari e al Veglie serve necessariamente un altro gol per salvarsi. E il gol arriva proprio in chiusura di secondo tempo supplementare grazie a Mohammed che firma l’1-2 definitivo e la salvezza per il club nord-salentino.

Oltre al Galatone, sono retrocesse direttamente in Prima Categoria anche Ceglie e Cedas Avio Brindisi.

—

I TABELLINI

GROTTAGLIE-LEVERANO 1-2

RETI: 23′ pt Borda (G), 2′ st Palazzo (L), 40′ st Gubello (L)

GROTTAGLIE: Monopoli, Signorelli, Pisano, Rossetti (42′ st Formuso), Danese, Casaccio, Borda, Mur, Sowe, Vallejos (30′ st Rossini), Santoro. All. Carrieri.

LEVERANO: Bruno, De Giorgi, Sperti, Valentino, Pasculli, Gubello, Miccoli, De Luca, Palazzo, De Carlo, Pinto. All. Musca.

ARBITRO: Camporeale di Molfetta.

—

P. GALATONE-VEGLIE 1-2 dts (1-1)

RETI: 25′ pt Lillo (V), 21′ st Albano C. (G); 13′ sts Mohammed (V)

P. GALATONE: Mirarco, Filoni G., Albano C., Levanto, Dollorenzo, Mastellone, Mangia, De Leo C., Filoni D. De Leo D., Papa. All. Mirarco.

VEGLIE: Colapietro, Mohamed, Quarta (1′ sts Corallo), Lillo, Malerba, Del Monte, Fanè, Happi (14′ st Bayoumy), Mohammed, Ceballos, Olivera. All. Russo.

ARBITRO: Lucanie di Molfetta.