LECCE – Primavera: Daka firma il successo sulla Sampdoria, anche per i Coppitelli-boys c’è odore di salvezza

Dopo le gioie di Reggio Emilia, arrivano anche quelle di San Pietro in Lama per l’Us Lecce. La Primavera, battendo per 1-0 la Sampdoria nel posticipo della trentesima giornata di campionato, guadagna tre punti decisivi per la salvezza.

A quattro turni dal termine della stagione regolare, infatti, il Lecce sale a quota 35, a +11 sul Frosinone, ultimo in classifica. Ciò significa che basta un’altra vittoria nel prossimo turno a Cagliari per festeggiare la permanenza matematica in Primavera 1. O, in alternativa, basterebbe anche un pareggio a patto che il Frosinone non vinca contro l’Empoli. E, in generale, stare a +11 a quattro turni dalla fine, significa avere in tasca tre quarti abbondanti di salvezza.

Sugli spalti presenti mister Luca Gotti, il presidente Saverio Sticchi Damiani, il ds Stefano Trinchera e i calciatori Medon Berisha e Antonino Gallo. Match-winner dell’incontro del Deghi Center è stato Dario Daka che, dopo aver sfiorato il vantaggio all’undicesimo, colpendo la traversa, fa centro al minuto 25 con un tiro incrociato su assist di Burnete. Prima dek riposo, occasione per il pari doriano con Polli, tiro a lato di poco, e per il raddoppio giallorosso con McJannet, con un colpo di testa debole che non risparmia Tantalocchi.

Lecce protagonista anche nella ripresa con un tiro ravvicinato di Burnete, contrato da Tantalocchi, e con un potente fendente di Yilmaz che non inquadra lo specchio. I giallorossi controllano bene e, nel finale, vanno a un passo dal raddoppio ancora con Burnete.

Il triplice fischio scatena la gioia sugli spalti tra i presenti e rinforza la posizione del Lecce in un campionato giocato con lo Scudetto sul petto con una squadra totalmente rivoluzionata rispetto a quella laureatasi campione d’Italia nella scorsa stagione.

Come detto, domenica prossima ore 13 trasferta forse decisiva a Cagliari.

—

IL TABELLINO

San Pietro in Lama, Deghi Center

lunedì 22.04.2024, ore 11

Primavera 1 2023/24, giornata 30

LECCE-SAMPDORIA 1-0

RETI: 25′ Daka

LECCE (4-3-2-1): Leone – Winkelmann (65′ Metaj), Esposito, Davis, Addo – Samek, Minerva (76′ Dell’Acqua), Yilmaz – McJannet, Daka – Burnete. A disp. Verdosci, Casciano, Agrimi, Basaric, Zivanovic, Helm, Jemo, Kodor. All. Coppitelli.

SAMPDORIA (5-3-2): Tantalocchi – Georgiadis (86′ Sa Gomes), Malanca, Lotjonen, D’Amore, Langella (79′ Ovalle) – Alesi, Uberti (79′ Genovese), Conti – Pozzato (34′ Leonardi), Polli. A disp. Gentile, Valisena, Costantino, Chiesa, Buyla, Zeqiraj, Marchese. All. Pastorino.

ARBITRO: Sacchi sez. Macerata (Fumarulo-De Chirico).

NOTE: ammoniti Daka, Yilmaz (L), Alesi (S). Rec., 1′ pt, 6′ st.