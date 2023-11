PROMOZIONE/B – Leverano e Taurisano avanti a braccetto, irrompe il Galatina: i tabellini dell’11ª

Leverano e Taurisano procedono a braccetto in testa alla classifica dopo aver battuto, per 2-1, e di certo non comodamente, Copertino e Veglie. Per il Leverano, decide un gol di Palazzo a cinque minuti dalla fine; per il Taurisano, gol vittoria di Negro, su rigore contestato dal Veglie.

Il Galatina si conferma in un grande stato di forma, passando d’autorità a Ceglie e piazzandosi alle spalle del duo di vetta. Cade il Grottaglie, rimorosamente, a Carovigno, colpo esterno del Galatone (terza vittoria di fila) che batte a domicilio il Cedas. Ritorna a vincere anche il Locorotondo, 1-0 al Tricase. Rinviata al 30 novembre Refugees-Talsano.

I tabellini dell’11esima giornata:

COPERTINO-LEVERANO 1-2

RETI: 22′ st De Giorgi (L), 28′ st De Michele rig. (C), 40′ st Palazzo (L)

COPERTINO: Margiotta, Nestola, Della Bona, Giannuzzi, ELia, Perrone, Camerino, D’Amanzo, Mazzotta (30′ st Muci), Frisenda, De Michele. All. Corallo.

LEVERANO: Bruno De Giorgi, Sperti, Valentino, Gubello, Pasculli, Miccoli (16′ st Palazzo), Spedicato, De Carlo, Suwareh (44′ st De Carli), Lauretti (35′ st Pinto). All. Caragiuli.

ARBITRO: Casula di Taranto.

—

CEDAS AVIO BR-GALATONE 0-2

RETI: 25′ pt Filoni D., 34′ st Gennari

CEDAS AVIO BR: Centonze, Lorè V., Merito, Castrignano, De Francesco, Lorè D., Grande (12′ st Fortunato), Encajes, Carrozzo (22′ st Orfano), Brina, Princi (22′ st Morelli). All. Marangio.

GALATONE: Mirarco, Filoni A. (12′ st Mazzarella), Tundo, Albano (22′ st De Pascalis), Fracella, Antico, Mangia (15′ st Vetrugno), De Leo C., Filoni D., De Leo D. (10′ st Gennari), Papa (12′ st Levanto). All. Rollo.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

CEGLIE-GALATINA 2-4

RETI: 2′ pt Marino Dino (G), 10′ pt Bojang (C), 15′ pt Brue (G), 22′ pt Manisi (G), 43′ st De Pasquale (C), 45′ st Bolte (G)

CEGLIE: Costantino, Attanasi (13′ st Palumbo), Maggi, Nazaro, Antico (37′ st Maggi S.), Palazzo (43′ st Lunetti), De Pasquale, Cellamare, Salamina, Santoro (37′ st Pergola), Bojang (1′ st Nazaro Giu.). All. Passalacqua.

GALATINA: Ponzetta, Gningue, Mancarella, Dan. Marino, Pino, Dino Marino, Brue, Caputo, Manisi, Potenza (30′ st Bolte), Iurato. All. Colagiorgio.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.

—

V. LOCOROTONDO-TRICASE 1-0

RETI: 41′ pt Serio

V. LOCOROTONDO (f.i.): Leuci, Scatigna, Pentassuglia, Venere, Lacirignola, Pascullo, Caramia (36′ st Natale), Miola, Diwuota, Musli (15′ pt Serio), Sozzo (25′ st Dos Santos). All. Pettinicchio.

TRICASE: Recchia, Zocco, Beron, Crisafulli, Lopez, Bulnes, Bara (30′ st Tomasco), Palumbo, Fittaioli, Pietrangelo, Kane (21′ st Bravo). All. De Giuseppe.

ARBITRO: Bonavita di Foggia.

—

CAROVIGNO-GROTTAGLIE 4-2

RETI: 25′ pt Urso (C), 28′ pt e 4′ st Greco (C), 34′ pt Sanyang (G), 45′ pt Cirasino (C), 45′ st Chiloiro (G)

CAROVIGNO: Cannalire, Regnani (44′ st D’Erriquez), Cirasino, Taddeo, Urso, Frumento, Marino, Lanzillotti T., Turco (34′ st Barnaba), Bari (23′ st Gaeta), Greco (9′ st Tanzariello). All. Kreshpa.

GROTTAGLIE: Tursi, Pisano C. (15′ st Rossini), D’Amicis, Rossetti, Danese, Pisano E., Sanyang, Mur (34′ st Bottiglione), Sowe, Mignogna (10′ st Morales), Nicolì (1′ st Chiloiro). All. Carrozzo.

ARBITRO:; Calderoni di Bari.

—

TAURISANO-VEGLIE 2-1

RETI: 7′ pt Pasca (T), 11′ st Mychaylyszyn (V), 25′ st Negro rig. (T)

TAURISANO: Degateanis, Solidoro, Antonacco, Maiolo, Mele, Pasca, Castrì, Galati, Vantaggiato, Negro, mosca (29′ st Frisco). All. Botrugno.

VEGLIE: Gutierrez, Del Monte (35′ st Pezzarossa), Martina D., Mesa, Voges, Mignaco, Michaylyszyn (41′ st De Blasi), Gullaci (43′ st Musardo), Traorè, Lillo, Corallo (29′ st Sillah). All. Malerba.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

R. REFUGEES-TALSANO rinviata al 30/11