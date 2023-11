ECCELLENZA/B – Ugento, una settimana da cancellare. Brilla Facecchia, Sy (Ostuni) come Provedel: i tabellini

Settimana terribile quella dell’Ugento che perde tre partite di fila (una in Coppa, con annessa eliminazione), due in campionato e la vetta della classifica del girone B di Eccellenza, ora occupata dal Manduria. Col Brilla Campi succede di tutto: Ugento avanti, poi due gol del Brilla ribaltano, momentaneamente, la gara. La squadra di Oliva reagisce alla grande e, nel giro di due minuti, pareggia e va avanti. A questo punto si scatena Facecchia, attaccante del Brilla Campi, che con tre gol capolavoro condanna l’ex capolista alla sconfitta e al sorpasso da parte del Manduria, a cui basta un solo gol di Munoz per avere la meglio sul Matino (terzo ko nelle ultime quattro partite). Il Brilla si conferma squadra di altissima classifica: con l’Ugento, la formazione di Patruno ha infilato la quarta vittoria di fila e il nono risultato utile consecutivo. Un momento d’oro coinciso anche con l’undicesimo avversario dalla morte del portiere campiota Gabriele Brillantina.

Secondo ko per l’Otranto del neo allenatore Mosca, battuto, sul proprio campo, dal Massafra. Vittoria rigenerante per il Racale che cancella il ko di Ostuni e rifila quattro reti al San Pietro Vernotico. Colpo di scena al 97′ di Novoli-Ostuni: prima il Novoli sbaglia, in contropiede, il gol del 2-0, poi subisce il punto del pari al settimo di recupero, su colpo di testa del portiere ostunese Sy. Tris del Ginosa al Mesagne, pari senza gol per Arboris Belli e Toma Maglie.

I tabellini dell’undicesima giornata:

BRILLA CAMPI-UGENTO 5-3

RETI: 21′ Bernaola rig. (U), 47′ pt rig. Caravaglio (BC), 8′ st Poleti C. (BC), 17′ st Balboa (U), 19′ st Ancora (U), 28′ st, 36′ st e 43′ st Facecchia (BC)

BRILLA CAMPI: Laghezza, Carrozzo, Maniglia, Iaia, Tondo, De Ventura (36′ st Turco), Poleti A., Caravaglio, Facecchia (48′ st Spedicato), Marti, Poleti C. (41′ st Carlucci). All. Patruno.

UGENTO: Maggi, Lezzi, Romano, Iborra, Bisanti (42′ st Cazzato), Bernaola, Vargas F. (36′ pt Balboa), Ruiz, Vargas D., Jimenez, Ancora. All. Oliva.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

—

OTRANTO-MASSAFRA 0-2

RETI: 26′ pt Mastrovito, 27′ st Sibilla

OTRANTO: Caroppo, Angelini, Vigliotti, Medaglia, Valentini (28′ st Liquori), Cisternino, De Giorgi (6′ st Gallo), Mariano, Trovè (28′ st Cortese), Piccinno (1′ st Plevi), Tourè (23′ st Villani). All. Mosca.

MASSAFRA: Olive, Saponaro, Secondo, D’Arcante, Carlucci, Nobile, Marzio (47′ st Mohcine), Sibilla, Serafino (47′ st Galeone), Napolitano (45′ st Convertino), Mastrovito (24′ st Ligorio). All. Malacari.

ARBITRO: Valcaccio di Castellammare.

—

MANDURIA-V. MATINO 2-0

RETI: 6′ st Munoz

MANDURIA: Maraglino, Dorini, Bocchino (34′ pt Aquaro), Rapio, Daiello, Castro, Linares, Maroto (42′ st Cutrone), Espinar (25′ st Cavaliere), Munoz, Quarta (38′ st Cicerello). All. Salvadore.

V. MATINO: Colazo, Tecci, Monteleone, Padilla, Cardinale (35′ st Ciriolo), Maraschio, Azzinnari (29′ st Mossolini), Amatulli (36′ st Cannizzaro), Ferramosca (35′ st Fatah), Pirretti, Garcia. All. Luperto.

ARBITRO: Carpentiere di Barletta.

—

GINOSA-MESAGNE 3-0

RETI: 18′ st Genchi, 21′ st Soriano, 35′ st Gatto

GINOSA: Pizzaleo, Cardinale (20′ st Fede), Cimmarusti, Partipilo, Chiochia (7′ pt Pignatale), Pinto, Soriano (29′ st Hysaj), Camporeale, Genchi, Phama (10′ st Gallitelli), Gatto (40′ st Verdano). All. Passariello.

MESAGNE: Carriero, Orfano (29′ st Venturuzzo), Galeone, Pizzolla, Cerrato (40′ st Ancora), Tamborrino, Sacco (39′ st Lombardi), Miccoli (16′ st Giancola), Vapore, D’Ippolito (26′ st Usman), Coronese M. All. Saponaro.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

—

NOVOLI-OSTUNI 1-1

RETI: 12′ st Delgado (N), 52′ st Sy (O)

NOVOLI: Bibba, Quarta (19′ st Giannotti), D’Andria, Calò, Gomez (8′ st Falco), Bax, Trofo, De Blasi, Delgado, Romano (37′ st Lorenzo), Garnica. All. Manco.

OSTUNI: Sy, Fiorentino (19′ st De Rosa), Angelini (23′ st De Souza), Mastrota, Soilihu, Milzi, Ndao (1′ st Spinelli A.), Baido, Sene (48′ st Puzzovio), Protopapa (14′ st Asciano), Faye. All. Giunta.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

—

ATL. RACALE-SAN PIETRO VERNOTICO 4-0

RETI: 29′ pt Latorre, 39′ pt Fabiani, 43′ pt Almeyra, 38′ st Castellaneta

ATL. RACALE: Ferraris, Dantraccoli (10′ st Parlati), Fabiani, Milessi, Moran, My, Chirivì (20′ st Pennetta), Flordelmundo (41′ st Quarta), Latorre, Almeyra (15′ st Perticarari), Castellaneta (37′ st Centonze F.). All. Calabuig.

SAN PIETRO V.: Russo, Solimeno, Piccinni (10′ st Rocco), Fina, Cassano, Cohen (1′ st Manta Ale.), Manta And. (37′ st Menga), Pinto (6′ pt Negro), Taveri (1′ st Milosavljevic), Procida, Pensinelli. All. Ramunno.

ARBITRO: Laluce di Barletta.

—

ARBORIS BELLI-TOMA MAGLIE 0-0

ARBORIS BELLI: Menegatti, Laguardia (20′ st Terrafino), Scattarelli, Urbano, Cantalice, Fumarola, Gomes Forbes, Legari (36′ st Leggiero), Fernandez (32′ st Manelli), Amodio, Ferrante (42′ st Dimola). All. Marasciulo.

TOMA MAGLIE: Mele, Frisenda, Amato, Stella, Salvucci, Rantucho, Falzetta, Fideli (34′ st Conte), Senè, Diez Ocerin, Albano (32′ st Di Giulio). All. Maggio.

ARBITRO: Dicorato di Molfetta.