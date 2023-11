FEMMINILE – Lecce Women, grande occasione sprecata a Catania

Un’occasione persa. Il Lecce Women torna da Catania con un pareggio e con il rammarico di aver lasciato per strada due punti. Sul risultato finale hanno influito le tante occasioni da rete fallite nel corso del primo tempo, compreso il calcio di rigore battuto da D’Amico e deviato in corner dal portiere Trentadue. Nonostante tutto, Ejzel ha permesso alle salentine di tornare negli spogliatoi in vantaggio. Poi, come spesso accade nel calcio, il Lecce ha rischiato pure di perdere la partita ma con una buona dose di coraggio l’ha rimessa in piedi con un gol della stessa D’Amico sfiorando anche la vittoria al quarto minuto di recupero quando l’estremo difensore delle siciliane ha compiuto un miracolo sul tiro di Ejzel.

“E stata una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre – ha commentato Vera Indino -. Nel primo tempo, a parte il rigore sbagliato, noi abbiamo avuto più occasioni e il vantaggio poteva essere più ampio. Nel secondo tempo invece siamo calate un poco sul piano agonistico e le nostre avversarie ne hanno approfittato per portarsi in vantaggio. Una volta raggiunto il 2-2 abbiamo avuto anche l’occasione per vincere la partita ma il loro portiere ha fatto un grande intervento. Che dire, non eravamo al cento per cento ma abbiamo comunque lottato facendo una buona partita”. Nel prossimo turno, il Lecce Women sarà impegnato domenica 26 novembre, alle ore 14.30, al campo La Torre di Castrignano de’ Greci contro il Castrolibero Cosenza. Dopodiché il mese di dicembre sarà interamente dedicato alla Coppa Italia di serie C.

(US Lecce Women)

—

IL TABELLINO

CATANIA-LECCE WOMEN 2-2

RETI: 27′ pt Ejzel (L), 2′ st Cammarata (C), 18′ st Basilotta (C), 30′ st D’Amico (L)

CATANIA: Trentadue; Pietrini, Lanteri, Fiorile, Gaglio, Basilotta (38 ‘ st Gattuso), Vitale, Di Stefano, Suriano, Cammarata, Musumeci (43’ st Sciuto). In panchina: Largana; Zappalà, Villani, Russo, La Porta, Messina, Papaleo. Allenatore: Giuseppe Scuto.

LECCE WOMEN: Prieto; Bocchieri (21′ st Guido), Felline, Daple, Scardino (15′ st De Paola; dal 40′ Nutricati); De Vito, Di Staso, Pompa, Megna; D’Amico, Ejzel. In panchina: Garzya; Simone. Allenatrice Vera Indino (squal., in panchina Giovanni La Mazza.

ARBITRO: Edoardo Panici (Aprilia).

NOTE: gara giocata a porte chiuse. Ammonite: Di Stefano, Lanteri (C); Daple, Ejzel (L). Recupero: pt 2’; st 5’.

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 11): Apulia Trani-Villaricca 1-2, Catania-Lecce Women 2-2, E. Coscarello-Vis Mediterranea 0-4, Grifone Gialloverde-Crotone 3-1, Independent-Molfetta 4-1, Matera Sassi-Montespaccato 2-3, Salernitana-Palermo 1-2, Trastevere-Frosinone 1-4.

CLASSIFICA: Vis Mediterranea 33 – Trastevere 24 – Frosinone 22 – Catania e Montespaccato 21 – Matera Sassi 19 – Palermo e Lecce Women 18 – Independent 17 – Villaricca 16 – Grifone G. 11 – Salernitana 10 – Molfetta 8 – Apulia Trani 6 – E. Coscarello 2 – Crotone 1.

PROSSIMO TURNO (26 nov.): Crotone-Salernitana, Frosinone-Grifone Gialloverde, Lecce Women-E. Coscarello, Molfetta-Apulia Trani, Montespaccato-Trastevere, Palermo-Independent, Villaricca-Catania, Vis Mediterranea-Matera Sassi.